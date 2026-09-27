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मिथुन साप्ताहिक राशिफल: दोस्तों का मिलेगा साथ, प्यार-पैसों में बरतें सावधानी; पढ़ें इस हफ्ते का पूरा हाल

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह लोगों के सहयोग से शुरू होगा, फिर आप खुद की तरफ यानी पैसों और अपनी भावनाओं का ध्यान रखेंगे। 28 सितंबर को चंद्रदेव ग्यारहवें भाव में रहेंगे।

Gemini Weekly Horoscope: कैसा रहेगा सितंबर का आखिरी हफ्ता?

Gemini Weekly Horoscope: कैसा रहेगा सितंबर का आखिरी हफ्ता?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते की शुरुआत में दोस्त और सहकर्मी आपके काम आ सकते हैं। हफ्ते के बीच में थोड़ी थकान या कम ऊर्जा महसूस हो सकती है, खुद पर अतिरिक्त बोझ न डालें। बाद में आत्मविश्वास लौटेगा और पैसों पर ध्यान बढ़ेगा।

कोई पुराना रिश्ता या पुरानी याद भी मन में लौट सकती है, किसी निवेश या इमोशनल फैसले में जल्दबाजी न करें। धैर्य रखने पर हफ्ता साफ सोच और बेहतर योजना देगा।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से 30 सितंबर के बाद जब चंद्रदेव बारहवें भाव में आएंगे, तब आराम की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। नींद पूरी करना इस समय जरूरी है। मंगलदेव दूसरे भाव में होने से तनाव में खाना अनियमित हो सकता है, जैसे बिना समय देखे खाना टाल देना। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

खाने का समय तय रखें और रात को देर तक जागने से बचें। एक शांत और सरल रूटीन अपनाकर ही आप इस हफ्ते खुद को तरोताजा बनाए रख पाएंगे।

परिवार और रिश्ते

शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को पांचवें भाव में वक्री होते ही कोई पुरानी याद या पुराना रिश्ता मन में लौट सकता है, जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक संपर्क करना। कपल्स को पुरानी बहस दोबारा शुरू करने से बचना चाहिए, बिना किसी ठोस वजह के मुद्दा न उठाएं। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

4 अक्टूबर को चंद्रदेव के दूसरे भाव में आते ही पारिवारिक बातचीत ज्यादा अहम हो जाएगी। घर के लोगों को समय देना इस दौरान रिश्तों को और मजबूत बना सकता है।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए बुधदेव के पांचवें भाव में होने से विचार व्यक्त करने की क्षमता में सुधार दिखेगा, जैसे किसी प्रेजेंटेशन में बोलना या असाइनमेंट में राइटिंग में निखार दिखेगा। 2 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जो इंटरव्यू या परीक्षा से पहले काम आएगा।

हालांकि 3 अक्टूबर को शुक्रदेव उसी भाव में वक्री हो जाएंगे, जो यह याद दिलाते हैं कि अपने पहले जवाब को सही मान लेने की बजाय एक बार रिवाइज जरूर कर लें।

निष्कर्ष

इस हफ्ते आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, साथी आप पैसों के लेन -देन में सावधानी बरतेंगे और खुद की भावनाओं को समझेंगे। चंद्रदेव का लगातार बदलता गोचर हर दिन एक नई प्राथमिकता सामने रखेगा। शुक्रदेव के वक्री होने से पुरानी यादें और पैसों से जुड़े फैसले, दोनों में सावधानी जरूरी है। अगला हफ्ता समीक्षा के बाद ज्यादा स्पष्टता लेकर आ सकता है।

उपाय

  • रविवार सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करके हफ्ते की प्राथमिकताएं तय करें।
  • किसी पुराने रिश्ते या बहस को दोबारा छेड़ने से बचें, रोमांटिक बातचीत में नरमी रखें।
  • अपनी पेंडिंग प्रोफेशनल जिम्मेदारी को टालने की बजाय पूरा करें।
  • पढ़ाई या काम की जगह को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें।
  • किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटा लें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com