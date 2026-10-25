मिथुन साप्ताहिक राशिफल: नए अवसरों से खुलेगा तरक्की का रास्ता, खर्चों पर रखें नियंत्रण; पढ़ें कैसा रहेगा हफ्ता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह का शुरुआत चंद्रदेव के मेष राशि में, आपके लाभ भाव यानी ग्यारहवें घर में रहते हुए होगा। 27 अक्टूबर को रात में वे वृषभ में उच्च होकर बारहवें घर में जाएंगे। 29 तारीख की रात चंद्रदेव आपकी अपनी राशि में लग्न पर आएंगे और 1 नवंबर से कर्क में, दूसरे घर में गोचर करेंगे।

राशि के स्वामी बुधदेव, शुक्रदेव के साथ तुला में वक्री होकर पांचवें घर में हैं और यहीं सूर्यदेव नीच के होकर विराजमान हैं। दूसरे घर में मंगलदेव नीच अवस्था में हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव कर्क की उच्च स्थिति से निकलकर सिंह में, आपके तीसरे घर में आएंगे, जहां केतु पहले से हैं। शनिदेव दसवें घर में मीन राशि में वक्री हैं और राहु नौवें घर में कुंभ राशि में स्थित हैं।

यह सप्ताह आपके लिए संवाद, सीखने और पेशेवर विकास का समय है। शुरुआत में अनेक दायित्व एक साथ सामने आएंगे और हर कार्य आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहेगा। ऐसे में प्राथमिकताएं तय करना ही आपको उलझन से बचाएगा। सप्ताह आगे बढ़ने के साथ आप अपने विचारों को अधिक भरोसे से प्रस्तुत कर सकेंगे। अंत की ओर अध्ययन, लेखन कार्य, यात्राओं की रूपरेखा और नई सोच के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। मूल बात यह है कि आपकी उत्सुकता बनी रहे, पर बहुत सारी संभावनाओं के बीच आपका ध्यान न भटके।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में सबसे बड़ी चुनौती आपका लगातार सक्रिय रहने वाला मन होगा, जो दिन के अंत में भी आराम नहीं करने देगा। 29 अक्टूबर से लग्न में चंद्रदेव के आने पर यह बेचैनी कुछ अधिक महसूस हो सकती है।

स्क्रीन से नियमित अंतराल पर आराम लें, सोने का समय निश्चित रखें और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या योग शामिल करें। हर खाली समय को काम या सामाजिक व्यस्तताओं से भरने से बचें। कुछ समय शांति में बिताना आपको फिर से एकाग्र होने और भावनात्मक संतुलन पाने में सहायता करेगा।

परिवार और रिश्ते आपकी संवाद कला इस सप्ताह रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अपनी राय रखने जितना ही महत्वपूर्ण दूसरों को सुनना भी है। परिवार के किसी सदस्य को इस समय तुरंत सलाह की बजाय आपकी समझ और सहानुभूति की आवश्यकता होगी, उन्हें अपनी बात पूरी करने का समय दें।

29 अक्टूबर की रात से आपकी राशि में चंद्रदेव हल्की-फुल्की बातचीत और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देंगे। दंपती इस समय में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें और आपसी छोटी गलतफहमियों को सुलझाएं। अविवाहित जातकों का परिचय नए लोगों से होगा, किंतु किसी के इरादों को लेकर शीघ्र धारणा न बनाएं। शुक्रदेव वक्री हैं, इसलिए पुराने अनुभवों से सीख अवश्य लें, लेकिन उन्हें वर्तमान के निर्णयों पर हावी न होने दें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह भाषा, लेखन, प्रस्तुति और समूह अध्ययन के लिहाज से अनुकूल है। शिक्षकों और सहपाठियों से प्रश्न पूछने और कठिन विषयों पर चर्चा करने में संकोच न करें, इससे विषय की गहराई समझ में आएगी।

29 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आकर बोलने और समझाने से जुड़े कौशल को निखारने में मदद करेंगे। कोई भी असाइनमेंट सौंपने से पहले उत्तरों को एक बार अवश्य पढ़ें। परीक्षा या अभ्यास परीक्षा में जल्दबाजी करने से बचें, धैर्य से हल किए गए प्रश्न बेहतर अंक दिलाएंगे।

निष्कर्ष यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपनी जिज्ञासा और संवाद क्षमता का सही उपयोग करने की प्रेरणा देता है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का आपके तीसरे घर में प्रवेश सीखने के नए अवसर खोलेगा और नवंबर की ओर व्यापक दृष्टिकोण के साथ बढ़ने में मदद करेगा। स्पष्टता और एकाग्रता के साथ चलें, सफलता आपके साथ रहेगी।