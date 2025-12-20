Gemini Weekly Horoscope: इस सप्ताह सफलता के लिए रहें तैयार, पढ़ें मिथुन का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) मिथुन राशि के लिए रिव्यू, क्लैरिटी और भावनात्मक समझ सबसे अहम रहेगी। आपकी ही राशि में गुरु देव वक्री हैं, जिससे खुद के फैसलों, सोच और दिशा पर दोबारा विचार करना जरूरी हो जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में और बीच में कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और टीमवर्क या सहयोग से जुड़े मौके मिलेंगे।

धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके रिश्तों और पार्टनरशिप को एक्टिव करेंगे। इस दौरान बातचीत में संतुलन बनाना बहुत जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर, यह हफ्ता जल्दबाजी की बजाय सोच-समझकर फैसले लेने का है। परिचय हफ्ते की शुरुआत आत्ममंथन और प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में गोचर से साझा जिम्मेदारियां और अधूरे काम ध्यान खींचेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आमने-सामने के रिश्तों पर फोकस बढ़ाएंगे, चाहे वो पर्सनल हों या प्रोफेशनल। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी दिनचर्या, काम और सेहत से जुड़ी बातों में बारीकी लाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको याद दिलाता है कि बोलने के साथ-साथ सुनना भी उतना ही जरूरी है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) सेहत को लेकर इस हफ्ते माइंडफुल रहना जरूरी है।

वृश्चिक राशि में बुधदेव रूटीन, साफ-सफाई और प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान देने को कह रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में एनर्जी ठीक रहेगी, लेकिन अगर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ीं तो स्ट्रेस महसूस हो सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल ब्रेक लेने और दिनचर्या को स्ट्रक्चर करने की सलाह देता है।

मीन राशि में शनि देव भावनात्मक और मानसिक सेहत को उतना ही जरूरी बता रहे हैं जितनी फिजिकल हेल्थ। वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए नींद, पानी और मानसिक आराम को प्राथमिकता दें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) रिश्ते इस हफ्ते आपकी लाइफ का बड़ा हिस्सा रहेंगे।

धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव पार्टनरशिप में ईमानदार बातचीत की जरूरत दिखा रहे हैं, खासकर प्लान्स और कमिटमेंट्स को लेकर।

जहां शुक्रदेव प्यार और अपनापन देंगे, वहीं मंगलदेव जल्दबाजी या गुस्सा बढ़ा सकते हैं—इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें।

कुंभ राशि में राहु देव अलग सोच वाले दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत के मौके देंगे।

वीकेंड पर भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए रिश्तों में समझ और सहानुभूति बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। ध्यान से सुनना रिश्तों को मजबूत करेगा। मिथुन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है। आपकी ही राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने लेसन दोहराने, स्किल्स सुधारने और एग्जाम दोबारा देने जैसे कामों के लिए अच्छा समय बता रहे हैं।

हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल स्टडीज में रुचि बढ़ेगी। ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फायदेमंद रहेंगे।

वीकेंड पर ध्यान भटक सकता है, लेकिन चंद्रदेव मीन राशि में रहकर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, मेडिटेशन और रिफ्लेक्टिव स्टडी में मदद करेंगे। निष्कर्ष – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) कुल मिलाकर, यह हफ्ता आत्मचिंतन, रिश्तों पर फोकस और सावधानी से प्लानिंग का है। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आत्म-जागरूकता बढ़ाएंगे, जबकि चंद्रदेव के गोचर आपको हालात के हिसाब से ढलना सिखाएंगे। अगर आप धैर्य और सही संवाद बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल भावनात्मक ग्रोथ और सार्थक प्रगति के संकेत देता है।