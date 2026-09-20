मिथुन साप्ताहिक राशिफल: नए लोगों से मिलकर खुलेगा तरक्की का रास्ता, धन के मामले में रहें सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 23 सितंबर की रात चंद्रमा के कुंभ में जाते ही नए लोगों से मिलने-जुलने और नेटवर्किंग के नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। 26 सितंबर को जैसे ही बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी बातचीत में वो पुरानी चमक और मिठास लौट आएगी, जिसके लिए आपकी राशि जानी जाती है।

बस एक बात ध्यान रखें कि मंगल अभी कर्क राशि में नीच स्थिति में हैं, इसलिए पैसों के मामले में भावनाओं में बहकर कोई भी कदम न उठाएं। पूरी तरह प्रैक्टिकल बने रहें और किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।

यह हफ्ता आपसे कह रहा है कि हर कदम थोड़े सब्र और पूरी सोच-समझ के साथ उठाएं। 21 सितंबर को जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में कदम रखेंगे, दफ्तर के पुराने रुके हुए काम और पार्टनरशिप से जुड़े मामले आपके सामने दोबारा आ सकते हैं। इस दौरान सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं और आपके राशि स्वामी मंगल कर्क में थोड़े नीच के चल रहे हैं, जिससे घर के खर्चों को लेकर मन में हलचल या थोड़ी चिंता बढ़ सकती है।

23 सितंबर की रात माहौल बदलेगा जब चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे। यहाँ से दोस्तों, सीनियर्स और पुराने जान-पहचान के लोगों से मदद मिलने के साफ रास्ते खुलेंगे। फिर 26 सितंबर को चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे और उसी दिन बुध भी कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

बाकी ग्रहों की बात करें तो शुक्र तुला में, वक्री शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में जमे हुए हैं। कुल मिलाकर सीख यही है कि इस हफ्ते किसी भी कागजात या वादे पर बिना जांच-परख किए आगे बिल्कुल न बढ़ें।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में यह हफ्ता आपसे एक संतुलित और सही रूटीन की मांग कर रहा है। शुरुआत के दिनों में आपका शरीर उतना नहीं थकेगा, जितना दिमाग़ थका-थका महसूस करेगा, क्योंकि एक साथ दस जिम्मेदारियां आपके दिमाग़ में घूमती रहेंगी। इस दिमागी भागदौड़ की वजह से रात को नींद भी थोड़ी खराब हो सकती है।

वक्री शनि के असर से अधूरे छूटे कामों का बोझ आपको मन ही मन परेशान कर सकता है। इसलिए काम और आराम के बीच एक साफ लकीर खींचना बहुत जरूरी है। समय पर खाना खाएं, सही समय पर सोएं और फोन-स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, इससे आपका मन काफी हल्का रहेगा। रात को सोने से ठीक पहले मोबाइल एक तरफ रख दें, यह छोटी सी आदत आपके दिमाग़ की पूरी थकान उतार देगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और निजी जीवन के नजरिए से शुरुआती दिनों में दिमाग काम और भविष्य की योजनाओं में उलझा रहेगा, जिससे घर के लोग थोड़ा नजरअंदाज महसूस कर सकते हैं। मंगलदेव के कर्क राशि में नीच होने के चलते घर के खर्चों पर बातचीत थोड़ी नाजुक हो सकती है।

पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो तो चुप रहने की बजाय बैठकर बात कर लें। 26 सितंबर के आसपास बुधदेव के असर से रिश्तों में बातचीत आसान हो जाएगी और दूरियां अपने आप कम होने लगेंगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी सामाजिक मेलजोल में दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, बस रिश्ते को समय दें, जल्दबाजी न करें।

अगर घर में किसी पुराने मुद्दे को लेकर खींचतान चल रही हो, तो उसे इसी हफ्ते सुलझाने की कोशिश करें, टालने से बात और बढ़ सकती है। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। शिक्षा पढ़ाई-लिखाई और कुछ नया सीखने के लिहाज से यह हफ्ता छात्रों के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। शुरुआत में सूर्य और बुध दोनों के कन्या राशि में रहने से तकनीकी विषयों को समझने की आपकी क्षमता जबरदस्त रहेगी। ऐन मौके पर रट्टा मारने की जगह शुरुआत से ही एक सही टाइम-टेबल बनाकर पढ़ें, इससे नतीजे बेहतर मिलेंगे।

26 सितंबर को जैसे ही बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद लिखने-पढ़ने, प्रेजेंटेशन बनाने और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन जैसे कामों में आपका मन खूब लगेगा। जो छात्र एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, वे जरूरी टॉपिक्स पहले निपटा लें और पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखें ताकि ध्यान न भटके। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है या ग्रुप असाइनमेंट पर काम करना है, तो 26 तारीख के बाद उस पर काम करना आपके लिए ज्यादा असरदार और फायदेमंद रहेगा।

निष्कर्ष यह हफ्ता आपको बस यही समझा रहा है कि भले ही शुरुआत जिम्मेदारियों के बोझ के साथ हो, लेकिन 23 सितंबर के बाद आपकी उठक-बैठक और 26 तारीख के बाद आपकी बातचीत का तरीका चीजों को काफी आसान बना देगा।