मिथुन साप्ताहिक राशिफल: हफ्ते की शुरुआत में संभलकर लें फैसले, रिश्तों और धन के मामले में रहें सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 19 अक्टूबर को सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव के मकर राशि में आठवें घर में रहते हुए होगी। 21 अक्टूबर को चंद्रदेव कुंभ राशि के नौवें घर में जाएंगे, जहां राहुदेव भी बैठे हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर वे मीन राशि में दसवें घर में और 25 अक्टूबर की रात मेष राशि में ग्यारहवें घर में पहुंच जाएंगे।

आपके राशि स्वामी बुधदेव तुला राशि के पांचवें घर में हैं, जहां नीच के सूर्यदेव और वक्री शुक्रदेव भी उनके साथ हैं। दूसरे घर में कर्क राशि के भीतर बृहस्पतिदेव उच्च के और मंगलदेव नीच के होकर विराजमान हैं। शनिदेव दसवें घर में मीन राशि में वक्री हैं, जबकि केतुदेव सिंह राशि में तीसरे घर में हैं।

नई चीजें सीखने और काम के सिलसिले में नए लोगों से जुड़ने के रास्ते खुलेंगे। वहीं परिवार और पैसों से जुड़ी जिम्मेदारियां भी पीछे-पीछे चलती रहेंगी। जल्दबाजी में कोई पक्का वादा न करें। जो भी करें, उसे पक्का करें, यही इस सप्ताह की सही रणनीति है। सप्ताह के अंत में मित्रों और बड़े भाई-बहनों से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। संतान से जुड़ी बातों पर भी आपका ध्यान रहेगा।

स्वास्थ्य इस सप्ताह मन बहुत तेज भागेगा और एक साथ कई काम संभालने की कोशिश आपको थका सकती है। आठवें घर में 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रदेव की मौजूदगी अनजानी चिंता बढ़ा सकती है। ऐसे में थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना या गहरी सांस लेना काफी राहत देगा।

दूसरे घर के नीच मंगलदेव खान-पान की आदतों पर असर डाल सकते हैं, खासकर तनाव में ज्यादा खाने या बाहर का खाना खाने। पानी पीते रहें, देर रात तक जागने से बचें और मोबाइल से कुछ समय की दूरी रखें। हल्की कसरत आपको फिर से संतुलित महसूस कराएगी। कोई तकलीफ लंबी खिंचे तो चिकित्सक की सलाह लेने में देर न करें।

परिवार और रिश्ते पांचवें घर में वक्री शुक्रदेव प्रेम जीवन में कोई पुरानी उलझन फिर से ताजा कर सकते हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुलकर और सच्चे मन से बात करना ही बेहतर रहेगा। काम की भागदौड़ में आप अपनों को कम समय दे पाएंगे, जबकि वे आपसे भावनात्मक साथ की उम्मीद करेंगे।

दंपती छोटी-मोटी असहमति को तूल न दें। संतान की चिंताओं को धैर्य से सुनें, क्योंकि पांचवें घर पर ग्रहों का जमावड़ा बच्चों से जुड़े मामलों को अहम बना रहा है। 21 अक्टूबर के बाद नौवें घर के चंद्रदेव पिता या गुरुजनों से अच्छा संवाद कराएंगे। अविवाहित जातकों का कोई पुराना पसंदीदा व्यक्ति संपर्क में आ सकता है, पर दिल देने से पहले उनकी नीयत परख लें।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस सप्ताह चर्चा और प्रश्न पूछने से सबसे ज्यादा लाभ होगा। जिस विषय में आप चुपचाप उलझे हुए हैं, उसके बारे में शिक्षक से पूछने में संकोच न करें। पांचवें घर में बुधदेव की मौजूदगी आपकी समझ को तेज बनाए रखेगी।

21 अक्टूबर को चंद्रदेव नौवें घर में आएंगे और आपकी सोच का दायरा बढ़ाएंगे। किसी अलग विषय या पाठ्यक्रम की तरफ ध्यान जा सकता है, सप्ताह के बीच इसकी जानकारी लेना अच्छा रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद अपना पूरा ध्यान दोहराने और अभ्यास पर लगाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और नियमित पढ़ाई करें।

निष्कर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह महत्वाकांक्षा, आर्थिक अनुशासन और भावनात्मक समझ के बीच तालमेल बिठाने का है। बृहस्पतिदेव की उच्च स्थिति बचत के मामले में आपका साथ देगी, जबकि वक्री शुक्रदेव रिश्तों में धैर्य की परीक्षा लेंगे। करियर में ज्यादा ध्यान देना होगा, पर आपकी संतुलित वाणी आपको आगे बढ़ाएगी। अधूरे काम निपटाकर अगले सप्ताह की नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखें।