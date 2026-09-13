मिथुन साप्ताहिक राशिफल: 18 सितंबर को मंगल का गोचर बढ़ाएगा आर्थिक चुनौतियां, पढ़ें इस हफ्ते का पूरा लेखा-जोखा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव पंचम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो क्रिएटिविटी और रोमांस पर फोकस लाएगा। 16 सितंबर को वे षष्ठ भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, जहां अधूरे कामों पर ध्यान जाएगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव चतुर्थ भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे घर, व्यवस्था और व्यावहारिक जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव द्वितीय भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और बोलने का तरीका ज्यादा सीधा हो सकता है। उसी रात चंद्रदेव सप्तम भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव चतुर्थ भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव पंचम भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव द्वितीय भाव कर्क राशि में, शनिदेव दशम भाव मीन राशि में वक्री और राहु नवम भाव कुंभ राशि में तथा केतु तृतीय भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मिथुन (Gemini Weekly Horoscope 14 to 20 September 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य: इस हफ्ते तनाव और भावनात्मक खाने की आदत पर नजर रखना जरूरी है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको अपनी सेहत और दिनचर्या को लेकर ज्यादा गंभीर बनाएंगे। इस ऊर्जा का इस्तेमाल आदतें सुधारने में करें, ना कि उनकी चिंता में।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से मानसिक बेचैनी बढ़ा सकते हैं और रोजमर्रा की लय बिगाड़ सकते हैं। समय पर खाना खाएं, पानी भरपूर पिएं और नींद पूरी लें। थोड़ी देर की सैर मन को शांत रखने में मदद कर सकती है।

परिवार और रिश्ते: लोगों को पूरा ध्यान देने से इस हफ्ते रिश्तों में सुधार आ सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव रोमांस और अपनों के साथ अच्छे समय के लिए माहौल बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई सुखद बातचीत किसी खास रिश्ते में बदल सकती है।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको रोजमर्रा की पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर करेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद साझेदारी ज्यादा अहम हो जाएगी। हर बहस जीतने की बजाय पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें।

शिक्षा: चर्चा, लेखन और व्यावहारिक अभ्यास के जरिए इस हफ्ते सीखना आसान होगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे और विचारों को साफ तरीके से रखने में मदद करेंगे। बुधदेव के कन्या राशि में रहने से बारीक पढ़ाई और बेहतर व्यवस्था को मदद मिलेगी।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव एकाग्र होकर रिवीजन करने के लिए उपयोगी रहेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद शिक्षकों या सहपाठियों का मार्गदर्शन किसी मुश्किल विषय को समझने में मदद कर सकता है।

निष्कर्ष: यह साप्ताहिक राशिफल भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए साफ तरीके से बात करने का इशारा देता है। करियर के मामले आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 18 सितंबर के बाद आर्थिक अनुशासन ज्यादा जरूरी हो जाएगा। चंद्रदेव का धनु राशि में आना हफ्ते के अंत में रिश्तों पर ज्यादा फोकस लाने में मदद करेगा।