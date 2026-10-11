मिथुन साप्ताहिक राशिफल: करियर में मिलेंगे नए मौके, रिश्तों और धन के मामले में बरतें सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 13 अक्टूबर की रात चंद्रदेव अपनी नीच राशि वृश्चिक में षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे। 16 अक्टूबर को वे धनु राशि में सप्तम भाव में और 18 अक्टूबर की शाम मकर राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे।

17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव कन्या राशि के चतुर्थ भाव से तुला राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे । मंगलदेव नीच राशि कर्क में द्वितीय भाव में विराजमान हैं और उच्च के गुरुदेव भी वहीं हैं। शनिदेव वक्री होकर मीन राशि में दशम भाव में, राहु कुंभ राशि में नवम भाव में और केतु सिंह राशि में तृतीय भाव में रहेंगे।

यह सप्ताह आपके लिए क्रिएटिविटी, जिम्मेदारी और बदलती प्राथमिकताओं का मिला जुला समय लेकर आया है। सप्ताह के आरंभ में आप अपने निजी मामलों पर अधिक ध्यान देंगे, जबकि मध्य के दिनों में मन पर थोड़ा भावनात्मक दबाव रह सकता है। उन दिनों स्वयं को शांत रखना आपके लिए हितकर होगा।

16 अक्टूबर से आपका ध्यान साझेदारी और महत्वपूर्ण बातचीत की ओर जाएगा। सप्ताह के अंत में सूर्यदेव का गोचर आपकी रचनात्मकता, सीखने की इच्छा और अपनी बात रखने की क्षमता को सहयोग देगा। शुक्रदेव वक्री और अस्त हैं, इसलिए रिश्तों और आर्थिक निर्णयों में धैर्य बनाए रखें।

स्वास्थ्य इस सप्ताह आपके लिए मानसिक विश्राम भी शारीरिक विश्राम जितना ही महत्वपूर्ण है। केतु तृतीय भाव में विराजमान हैं और आपका मन लगातार सक्रिय रह सकता है। अधिक समय तक स्क्रीन देखना, अनियमित नींद और लगातार सोचते रहना आपको थका सकता है। मंगलदेव नीच राशि में हैं, इसलिए 13 से 15 अक्टूबर के बीच आप भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील रह सकते हैं।

काम के दौरान छोटे छोटे विराम लेते रहें और कार्यस्थल की चिंताओं को सोने के समय तक साथ न ले जाएं। 16 अक्टूबर के बाद आप प्रतिदिन थोड़ी देर टहलने का नियम बना सकते हैं। हल्का व्यायाम और समय पर भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होंगे। द्वितीय भाव में दो ग्रह विराजमान हैं, इसलिए खानपान में संयम रखना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।

परिवार और रिश्ते यह सप्ताह आपके करीबी रिश्तों में बेहतर संवाद की आवश्यकता दिखा रहा है। कई बार आप सहज भाव से कोई बात कह देते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति उसे गंभीरता से ले सकता है। 13 से 15 अक्टूबर के बीच इस बात का विशेष ध्यान रखें। दंपतियों के बीच किसी पुरानी असहमति पर फिर से चर्चा हो सकती है। ऐसे समय में सही गलत सिद्ध करने के बजाय व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान दें।

16 अक्टूबर से चंद्रदेव सप्तम भाव में रहेंगे और रिश्तों का वातावरण अधिक खुला तथा स्पष्ट हो जाएगा। अविवाहित जातकों की रुचि कार्यस्थल, मित्र मंडली या किसी पुरानी मित्रता के माध्यम से किसी में जाग सकती है। शुक्रदेव पंचम भाव में वक्री हैं, इसलिए भावनात्मक वादा करने से पहले स्वयं को समय दें। परिवार का सहयोग बना रहेगा। माता पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य को आपके समय की जरूरत हो सकती है।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक विषयों, लेखन, संवाद और चर्चा के माध्यम से सीखने में सहायक रहेगा। आपके राशि स्वामी बुधदेव पंचम भाव में विराजमान हैं और आपकी समझ को बल दे रहे हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में ध्यान भटकाने वाली बातें अधिक रह सकती हैं, इसलिए आप पढ़ाई का एक निश्चित समय तय कर लें।

यदि आप स्पष्ट लक्ष्य के साथ पढ़ाई करेंगे तो 16 अक्टूबर से आपकी एकाग्रता में अच्छा सुधार दिखाई देगा। 17 अक्टूबर की शाम सूर्यदेव भी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और सीखने में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सलाह है कि वे लगातार नई सामग्री जोड़ने के बजाय पहले पढ़े हुए विषयों का रिवीजन करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

निष्कर्ष आपका यह साप्ताहिक राशिफल आपको सोच समझकर संवाद करने और धन का प्रबंधन सावधानी से करने की प्रेरणा देता है। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसके साथ आपके लिए एक रचनात्मक दौर की शुरुआत होगी। पंचम भाव में ही वक्री शुक्रदेव आपको भावनात्मक और आर्थिक निर्णयों की समीक्षा करने का संकेत दे रहे हैं। आने वाले सप्ताह में अधूरे कामों को पूरा करने पर अधिक जोर रहेगा।