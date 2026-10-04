मिथुन साप्ताहिक राशिफल: कामकाज में बढ़ेगी जिम्मेदारी, सोच-समझकर लें आर्थिक फैसले

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 5 अक्टूबर को चंद्रदेव कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेंगे। 6 अक्टूबर की रात वे सिंह राशि के तीसरे भाव में जाएंगे। 9 अक्टूबर को चंद्रदेव कन्या राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे। 11 अक्टूबर को वे तुला राशि के पांचवें भाव में आएंगे। सूर्यदेव कन्या राशि के चौथे भाव में विराजमान रहेंगे।

मंगलदेव कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच के रहेंगे। गुरुदेव इसी भाव में उच्च के रहेंगे। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के पांचवें भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के दसवें भाव में रहेंगे। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में रहेंगे।

मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते पैसा, परिवार और बातचीत तीनों पर बराबर ध्यान देना होगा। आपके राशि स्वामी बुधदेव पांचवें भाव में हैं। वे आपकी सोच को तेज और बातों को असरदार बनाएंगे। शुरुआत थोड़ी भारी लग सकती है, क्योंकि घर की जरूरतें और खर्च दोनों साथ सामने आएंगे। बीच के दिनों में आत्मविश्वास लौटेगा और आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे। हफ्ते के आखिर में प्रेम और रचनात्मक कामों की ओर मन जाएगा। जोश में आकर कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले तथ्य जांच लें।

स्वास्थ्य एक साथ बहुत सारी बातें सोचने से मन थका हुआ महसूस कर सकता है। दूसरे भाव में मंगलदेव गले या दांत की कोई छोटी परेशानी दे सकते हैं। इसलिए बहुत ठंडा या तला भुना खाने से बचें। थके होने पर आप छोटी बात पर भी चिढ़ सकते हैं।

शाम के बाद चाय और कॉफी कम करें, इससे नींद बेहतर आएगी।

रोज सुबह या शाम पंद्रह मिनट टहलें या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे मन शांत रहेगा। काम या पढ़ाई देर रात तक चलती हो, तब भी सोने का एक तय समय रखें। परिवार और रिश्ते 5 अक्टूबर को आप परिवार को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। ऐसा लग सकता है कि घर की सारी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। बात मन में दबाने के बजाय साफ कहिए कि आपको किस तरह की मदद चाहिए। 6 अक्टूबर की रात के बाद भाई-बहनों या पुराने दोस्तों से बातचीत मन हल्का करेगी। किसी चचेरे भाई या बहन के साथ लंबी फोन कॉल पुरानी यादें ताजा कर सकती है।

पांचवें भाव में वक्री शुक्रदेव हैं। वे प्रेम संबंधों में देने और पाने के संतुलन पर सोचने को मजबूर करेंगे। कोई पुराना मुद्दा फिर सामने आ सकता है। इससे यह मत सोचिए कि रिश्ता पीछे जा रहा है। कभी कभी अधूरी बात को एक आखिरी ईमानदार बातचीत की जरूरत होती है। सिंगल लोग किसी से जल्दी न जुड़ें। पहले सामने वाले की नीयत समझें। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में आकर दिल की बात कहने का मौका देंगे।

शिक्षा बोलने, लिखने और मीडिया से जुड़े विषयों के छात्रों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। 6 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव में चंद्रदेव प्रेजेंटेशन में आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। ग्रुप डिस्कशन और क्रिएटिव असाइनमेंट में भी मदद मिलेगी। क्लास में सवाल पूछने में झिझक होती है, तो इस हफ्ते उसे छोड़ दीजिए।

9 अक्टूबर के बाद बारीकी से पढ़ाई और रिवीजन का समय है। बड़े टॉपिक को छोटे हिस्सों में बांटें। एक बार में सब खत्म करने की कोशिश न करें। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा देखें। रटने के बजाय बात को समझने पर जोर दें।

निष्कर्ष यह हफ्ता पैसों की समझ, अच्छी बातचीत और धीरे धीरे सुधार का है। शुरुआत में भावनाओं पर काबू रखना होगा।

बीच और आखिरी दिन रचनात्मकता, पढ़ाई और प्लानिंग के लिए अच्छे हैं। हफ्ते के आखिर में रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगले हफ्ते साझेदारी और साझा जिम्मेदारियों पर जोर रहेगा।