मिथुन मासिक राशिफल नवंबर 2026: संयम, संवाद और अनुशासन से संवरेंगे काम; महीने के मध्य से मिलेंगे बेहतरीन परिणाम

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आपकी राशि बातों और विचारों की राशि है और यह महीना इन्हीं गुणों को परखेगा। शुरुआत में मन किसी एक बात पर टिकने के बजाय कई दिशाओं में दौड़ सकता है। थोड़ा रुककर सोचेंगे तो सही राह खुद नजर आएगी।

महीने के बीच से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। आर्थिक अनुशासन और नियमित दिनचर्या इस महीने आपके दो सबसे भरोसेमंद साथी रहेंगे। धीरज के साथ बढ़ते कदम आपको अच्छे परिणाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य महीने के शुरू के दिनों में आपका दिमाग एक साथ कई कामों में उलझा रहेगा। लैपटॉप पर काम करते हुए फोन पर बात करना और साथ में खाना खाना, ऐसी आदतें दिमाग को थका देती हैं। 6 नवंबर से चौथे घर में वक्री शुक्रदेव घर में सुकून भरा माहौल बनाने की प्रेरणा देंगे। सोने का कमरा साफ और शांत रखिए।

12 नवंबर को मंगलदेव तीसरे घर में आएंगे और शरीर में चुस्ती लाएंगे। सुबह की दौड़ या साइकिलिंग शुरू करने का अच्छा समय है, लेकिन पहले ही दिन ज्यादा जोर मत लगाइए। 16 नवंबर से सूर्यदेव छठे घर में होंगे, जो दिनचर्या और सेहत की आदतों पर ध्यान दिलाएंगे। गले और पाचन का ख्याल रखिए, ठंडी चीजें कम लीजिए। समय पर सोना और भोजन न छोड़ना इस महीने सबसे जरूरी रहेगा।

परिवार और रिश्ते 6 नवंबर से शुक्रदेव चौथे घर में वक्री होंगे और घर से जुड़े अधूरे मामलों को फिर से सामने लाएंगे। घर के नवीनीकरण का प्लान या संपत्ति के कागजात पर चर्चा फिर शुरू हो सकती है। किसी बड़े फैसले को अभी कुछ समय के लिए टालना ठीक रहेगा। पांचवें घर में वक्री बुधदेव 13 नवंबर तक प्रेम संबंधों में संवाद की कमी पैदा कर सकते हैं। आधी अधूरी बात सुनकर नाराज होने से बचिए।

13 नवंबर के बाद दिल की बात कहना सहज होगा, साथ ही संबंधों में जमी बर्फ पिघलने लगेगी। 12 नवंबर से तीसरे घर में मंगलदेव और गुरुदेव साथ होंगे, जो भाई बहनों से मेलजोल बढ़ाएंगे। किसी छोटे भाई या बहन के काम में आपकी सलाह बहुत मददगार साबित होगी। मतभेद की स्थिति में शब्दों को तौलकर बोलिए। अविवाहित मिथुन जातकों की मुलाकात किसी वर्कशॉप, क्लास या दोस्तों की महफिल में किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

शिक्षा तीसरे घर में गुरुदेव की उपस्थिति लेखन, भाषण और व्यावहारिक अभ्यास से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए वरदान जैसी है। कंप्यूटर, डिजाइन, पत्रकारिता या मार्केटिंग का कोई छोटा कोर्स इस महीने शुरू किया जा सकता है। नौवें घर के राहुदेव विदेश में पढ़ाई या किसी अनोखे विषय की ओर आकर्षित करेंगे। हर विकल्प की फीस, मान्यता और भविष्य की संभावनाएं ठीक से जान लीजिए।

13 नवंबर तक बुधदेव की वक्री चाल में नोट्स खो जाने या गलत सिलेबस पढ़ लेने की चूक संभव है, ऐसे में शिक्षकों से पुष्टि कर लीजिए। 13 नवंबर के बाद पढ़ाई से जुड़े ईमेल और आवेदन व्यवस्थित होने लगेंगे। 12 नवंबर से मंगलदेव आपको कक्षा की चर्चा, सेमिनार और ग्रुप प्रोजेक्ट में आगे रहने का साहस देंगे। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी रोज एक घंटा पिछले सालों के प्रश्नपत्र हल कीजिए।

निष्कर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर करियर, धन और संवाद तीनों मोर्चों पर संभलकर चलने का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का तीसरे घर में आना पहल की ताकत देगा, 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना सोच को साफ करेगा और 16 नवंबर से सूर्यदेव कामकाज और सेहत पर ध्यान केंद्रित कराएंगे।