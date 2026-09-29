मिथुन मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: सूर्य, बुध और शुक्र का बड़ा फेरबदल, आपकी पर राशि पर क्या पड़ेगा खास प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस महीने आप खुद को दो जगह खड़ा पाएंगे, एक पैर घर में और दूसरा अपने सपनों में। शुरुआत में घर की छोटी-छोटी बातें मन पर असर डालेंगी, कभी मां की सेहत की फिक्र, तो कभी घर का कोई अधूरा काम। पर जैसे-जैसे दिन बढ़ेंगे, मन खुलने लगेगा और नए आइडिया आपको बेचैन रखेंगे।

आप बातों के धनी हैं, यह सब जानते हैं। पर महीने के आखिरी दिनों में यही हुनर थोड़ी सावधानी मांगेगा, क्योंकि जोश में कही बात का गलत मतलब निकल सकता है। बोलने से पहले एक पल रुकिए। 31 अक्टूबर से भाई-बहनों का साथ और आपकी अपनी पहल रंग दिखाएगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा (Gemini Monthly Horoscope October 2026) मिथुन राशि का अक्टूबर का महीना?

स्वास्थ्य शरीर और मन की सेहत इस बार साथ-साथ चलेगी। पहले पखवाड़े में चौथे भाव के सूर्यदेव आपको घर के माहौल के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। अगर घर में कोई बात खटक रही हो, तो मन भारी रह सकता है। अपनों से खुलकर बात करने से यह बोझ हल्का होगा।

दूसरे भाव में मंगलदेव खान-पान का रूटीन बिगाड़ सकते हैं। दफ्तर में लंच छोड़ना और रात को मसालेदार खाना पेट में जलन की वजह बन सकता है। मुंह और गले का भी ख्याल रखें। दसवें भाव में वक्री शनिदेव कहते हैं कि काम का ज्यादा बोझ स्थायी आदत न बने। कोई तकलीफ लंबी खिंचे, तो डॉक्टर से मिलना टालें नहीं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार के नजरिये से यह महीना भावुक पल लेकर आएगा। पहले पखवाड़े में सूर्यदेव चौथे भाव से आपको अपनों के करीब लाएंगे। मां के साथ बैठकर पुरानी एल्बम पलटना या घर का कोई अटका मसला निपटाना, ऐसे छोटे पल रिश्तों में गर्माहट भरेंगे।

3 अक्टूबर से शुक्रदेव पांचवें भाव में वक्री होंगे, जो प्रेम संबंधों में आत्ममंथन कराएंगे। 24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल बातचीत को पेचीदा बना सकती है। अगर प्रेमी ने कोई बात अधूरी छोड़ दी, तो अपनी तरफ से कहानी गढ़ने की बजाय सीधे पूछ लें। दंपती एक-दूसरे को बोलने का पूरा मौका दें। महीने के आखिर में परिवार के किसी सदस्य को आपके साथ की जरूरत होगी। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों को इस महीने अपने ध्यान को भटकने से बचाते रहना होगा । पहले पखवाड़े में चौथे भाव के सूर्यदेव घर में शांति से पढ़ने का माहौल देंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल और लंबे उत्तर वाले सवाल इन्हीं दिनों निपटा लें।

17 अक्टूबर से सूर्यदेव पांचवें भाव में आएंगे, जहां पहले से बुधदेव और शुक्रदेव बैठे हैं। पढ़ाई में कल्पनाशीलता बढ़ेगी, पर दोनों ग्रहों की वक्री चाल बार-बार दोहराने की मांग करेगी। 24 अक्टूबर के बाद फॉर्म, असाइनमेंट और परीक्षा का शेड्यूल दोबारा मिलाएं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव तीसरे भाव में आकर करके सीखने और बोलचाल वाली सीख को बढ़ावा देंगे।

निष्कर्ष यह मासिक राशिफल बताता है कि मिथुन राशि वालों को इस बार घर, काम और अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक सूत्र में बांधना है। चौथे भाव से सूर्यदेव शुरुआत में सुकून की ओर ले जाएंगे और 17 अक्टूबर से पांचवें भाव में आकर रचनात्मकता जगाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल सब्र की कीमत समझाएगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में आकर संवाद, सीखने और नई पहल का दौर शुरू करेंगे। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।