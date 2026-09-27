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मकर साप्ताहिक राशिफल: घर की जिम्मेदारियों से शुरू होगा सप्ताह, गुस्से पर रखें कंट्रोल

By Digital Desk Edited By: Samvida Tiwari
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह घर की जिम्मेदारियों से शुरू होगा और धीरे-धीरे करियर और पार्टनरशिप की तरफ बढ़ने लगेगा। 28 सितंबर को ...और पढ़ें

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर और रिश्तों में संतुलन, गुस्से पर नियंत्रण रखें

मकर साप्ताहिक राशिफल: करियर और रिश्तों में संतुलन, गुस्से पर नियंत्रण रखें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह ऑफिस के काम के साथ घर की किसी जिम्मेदारी को भी निभाना। 30 सितंबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव पांचवें भाव में आ जाएंगे, जहां मनोरंजन पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है।

2 अक्टूबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव छठे भाव में प्रवेश करेंगे, और 4 अक्टूबर की शाम को सातवें भाव में पहुंच जाएंगे। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को दसवें भाव में वक्री हो जाएंगे, जिससे किसी करियर फैसले पर दोबारा सोचना जरूरी हो जाएगा, जैसे कोई नया ऑफर स्वीकार करने से पहले उसे परखना।

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव चौथे भाव में रहकर घर और करियर, दोनों की जिम्मेदारियां साथ संभालने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई और ऑफिस का प्रोजेक्ट दोनों एक साथ मैनेज करना।

पैसों के मामले में अचानक खर्च करने की इच्छा हो सकती है, खुद पर कंट्रोल रखें। हफ्ते के अंत की तरफ पार्टनरशिप अहम हो जाएगी, कोई गर्मागर्म बातचीत हो तो धैर्य से जवाब दें। किसी भी प्रोफेशनल प्लान की समीक्षा करना इस हफ्ते नई शुरुआत से ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव चौथे भाव में होने से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जैसे छोटी बात पर भी भावुक हो जाना। 4 अक्टूबर को जब चंद्रदेव सातवें भाव में पहुंचेंगे, जहां मंगलदेव नीच के हैं, तब बहस या असहमति से तनाव बढ़ सकता है।

दूसरों के मूड को अपनी दिनचर्या पर हावी न होने दें। नियमित एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और शांत समय आपको स्थिर रखेंगे, थकान को नजरअंदाज न करें, वरना यह आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है।  यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते

4 अक्टूबर को चंद्रदेव के सातवें भाव में आते ही पार्टनरशिप अहम हो जाएगी। बृहस्पतिदेव उच्च के होकर आपसी समझ और सहयोग के अच्छे योग बना रहे हैं, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी दूर होकर रिश्ता मजबूत होना। हालांकि मंगलदेव नीच के होने से बातचीत थोड़ी गर्म भी हो सकती है, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय धैर्य से जवाब दें।

हफ्ते की शुरुआत में घर की जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा, जब चंद्रदेव चौथे भाव में मौजूद हैं, जैसे किसी पारिवारिक फंक्शन की तैयारी में हाथ बंटाना।  पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के पांचवें भाव में रहने से एकाग्रता और समझ अच्छी रहेगी, जैसे कोई मुश्किल टॉपिक भी आसानी से समझ आना। 2 अक्टूबर को चंद्रदेव छठे भाव में जाकर मुश्किल असाइनमेंट पूरा करने में मदद करेंगे।

शनिदेव तीसरे भाव में वक्री रहेंगे, जो यह याद दिलाते हैं कि तुरंत नतीजे की उम्मीद करने की बजाय लगातार मेहनत पर भरोसा रखें, जैसे रोज थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करते रहना।

निष्कर्ष

यह हफ्ता घर की जिम्मेदारियों से शुरू होकर करियर और पार्टनरशिप की तरफ बढ़ेगा। चंद्रदेव के सातवें भाव में जाने से रिश्ते हफ्ते के अंत में ज्यादा अहम हो जाएंगे।

शुक्रदेव के वक्री होने से प्रोफेशनल प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचना फायदेमंद रहेगा। अगला हफ्ता इन्हीं फैसलों से स्पष्टता ला सकता है, बस अभी से संगठित रहें।

उपाय

  • सूर्यदेव को जल अर्पित करें और प्राथमिकताएं तय करके ही काम शुरू करें।
  • किसी भी करियर से जुड़े फैसले में जल्दबाजी न करें और प्रोफेशनल रिश्तों में सम्मान बनाए रखें।
  • अनुशासित बातचीत बनाए रखें और पेंडिंग काम पूरा करें।
  • शनिवार को किसी जरूरतमंद को खाना या जरूरी सामान दान करें।
  • दूसरों के मूड को अपनी दिनचर्या पर हावी न होने दें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com