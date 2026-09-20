मकर साप्ताहिक राशिफल: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बातचीत से बनेंगे काम; खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव के मकर राशि में आते ही आपका पूरा ध्यान खुद पर और अपने फैसलों को सही करने पर आ जाएगा।

23 सितंबर के बाद आपकी जान-पहचान और लोगों से मेल-जोल का असली फायदा मिलना शुरू होगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में बातचीत से सारे मामले आसानी से सुलझते दिखेंगे। बेवजह की खरीदारी और खर्चों पर लगाम लगाना इस समय बहुत जरूरी है।

यह हफ्ता आपको यह सिखाने आ रहा है कि थोड़ा ठहरकर सोचिए, अपने आप को समझिए और जल्दबाजी किए बिना सब्र से आगे बढ़िए। हफ्ते की शुरुआत, यानी 21 सितंबर से ही मकर राशि में चंद्रदेव के आते ही सारा ध्यान इस बात पर आ टिकेगा कि आप खुद क्या चाहते हैं, आपके फैसले सही हैं या नहीं और आपकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं। इस दौरान कन्या राशि के सूर्यदेव और कर्क राशि में नीच के बैठे मंगलदेव आपको थोड़े कड़े और बड़े फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हैं।

23 सितंबर की रात को चंद्रदेव के कुंभ राशि में जाते ही आपका पूरा ध्यान घर-परिवार के पैसों और लेन-देन पर आ जाएगा। फिर 26 सितंबर को जैसे ही चंद्रदेव मीन राशि में और बुधदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, लोगों से मेल-जोल, बातचीत और काम-धंधे के सिलसिले में भाग-दौड़ का दौर शुरू होगा।

बाकी शुक्रदेव, वक्री शनिदेव और राहु-केतु अपनी-अपनी जगह जमावड़ा बनाए हुए हैं, इसलिए कुल मिलाकर बात यही है कि अपने बजट पर नजर रखिए, लोगों से सोच-समझकर बात कीजिए और हर कदम सोच-समझकर रखें। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते जितना ध्यान शरीर का रखना है, उतना ही मन का भी रखना पड़ेगा। मीन राशि में वक्री शनिदेव की वजह से पेंडिंग काम दिमाग़ पर हावी हो सकते हैं, जिससे कभी-कभी बेवजह का तनाव या भारीपन महसूस होना लाजिमी है।

इस पूरे हफ्ते अपनी नींद से कोई समझौता मत कीजिए, पानी खूब पीजिए और थोड़ा-बहुत टहलना या हल्की एक्सारसाइज जारी रखिए। शाम के वक़्त काम समेटने के बाद थोड़ी देर शांत बैठना, ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान और दिमाग़ी बोझ को पूरी तरह हल्का कर देगा।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो यह हफ्ता अपनों पर ध्यान देने का है। अपनी आजादी और रिश्तों के भावनात्मक जुड़ाव के बीच एक सही तालमेल बनाना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। सातवें भाव में बैठे नीच के मंगलदेव की वजह से कभी-कभी बातचीत के दौरान आपका सब्र टूट सकता है और बात बिगड़ सकती है।

अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-छोटी बातों पर उलझने से बचिए; इस समय आपके पार्टनर को आपकी कमियाँ निकालने के बजाय आपके साथ और भरोसे की ज्यादा जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं, वे टाइमपास के चक्कर में पड़ने के बजाय किसी लंबे टिकने वाले रिश्ते की तलाश में गंभीरता से सोचेंगे। किसी की भी बात पर तुरंत तल्ख जवाब देने से बचिए, थोड़ा रुककर शांत दिमाग़ से बात संभालिए।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से यह हफ्ता उन छात्रों के लिए बहुत शानदार रहेगा जो एक सही रूटीन बनाकर चलते हैं। कन्या राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की मौजूदगी आपको चीजों को गहराई से समझने, कायदे से रिवीजन करने और मैथ्स या साइंस जैसे दिमाग़ी विषयों में बढ़िया पकड़ बनाने में मदद करेगी।

26 सितंबर के बाद जैसे ही बुधदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपका हिचकिचाहट का दौर खत्म हो जाएगा फिर ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना, प्रेजेंटेशन देना और दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करना बहुत आसान और मजेदार लगेगा। जो छात्र एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, वे दूसरों की तैयारी देखकर परेशान न हों; बस अपनी पढ़ाई की रफ्तार और निरंतरता बनाए रखें, सफलता अपने आप मिल जाएगी।

निष्कर्ष यह हफ्ता भाग-दौड़ मचाने का नहीं, बल्कि थोड़ा रुककर ठंडे दिमाग़ से सही फैसले लेने का है। शुरुआती दिनों में आगे बढ़कर काम अपने हाथ में लीजिए और जिम्मेदारी निभाएं। हफ्ते के आखिरी दिनों में सारा ध्यान पैसों की लेन-देन, बजट और पार्टनरशिप के हिसाब-किताब पर आ जाएगा। गुस्से या आवेग में आकर कोई फैसला मत लीजिए। थोड़ा सब्र रखिए और आराम से स्थिति को संभालिए, चीजें अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगी।