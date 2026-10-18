मकर साप्ताहिक राशिफल: काम में मिलेगी नई जिम्मेदारी, रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा जरूरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह के पहले दो दिन चंद्रदेव आपकी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे। 21 अक्टूबर को वे कुंभ राशि यानी दूसरे घर में जाएंगे, जहां राहुदेव भी बैठे हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर चंद्रदेव मीन राशि के तीसरे घर में और 25 अक्टूबर की रात मेष राशि के चौथे घर में प्रवेश करेंगे।

आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि के तीसरे घर में वक्री चल रहे हैं। दसवें घर में तुला राशि के भीतर नीच के सूर्यदेव, बुधदेव और वक्री शुक्रदेव साथ बैठे हैं। सातवें घर में कर्क राशि के अंदर बृहस्पतिदेव उच्च के और मंगलदेव नीच के हैं। केतुदेव सिंह राशि में आठवें घर में बने हुए हैं।

यह सप्ताह आपकी निजी प्रगति और रिश्तों की परिपक्वता, दोनों पर रोशनी डालेगा। आप मेहनत को ही पूजा मानते हैं और जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। इस बार भी बड़े कामों का नेतृत्व करने का उत्साह रहेगा, पर कुछ फैसलों में ठहराव लाना समझदारी होगी।

साझेदारी और दांपत्य जीवन में सहयोग के अच्छे संकेत हैं। वाणी पर नियंत्रण और धन के प्रति अनुशासन इस सप्ताह आपको हर मोर्चे पर मजबूत रखेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो पूरा हफ्ता सधा हुआ बीतेगा। आखिरी दिनों में घर-परिवार का सुख आपकी थकान मिटाएगा।

स्वास्थ्य आपकी राशि में सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव का होना अपनी आदतें परखने और एक टिकाऊ दिनचर्या बनाने का अच्छा अवसर है। आपकी प्रवृत्ति है कि शरीर थक जाए तब भी काम चलता रहे, इस बार इस आदत पर लगाम लगाएं।

नियमित नींद, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम, ये तीनों आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। आठवें घर में केतुदेव किसी पुरानी शारीरिक परेशानी की याद दिला सकते हैं, उसे टालें नहीं। हर समस्या को अकेले ढोने के बजाय अपनों से बात करें, मन का बोझ हल्का होगा। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ से परामर्श लें।

परिवार और रिश्ते सातवें घर में उच्च के बृहस्पतिदेव इस सप्ताह दांपत्य और साझेदारी को विशेष महत्व दे रहे हैं। आपसी सहयोग और साथ निभाने का भाव मजबूत होगा। लेकिन उसी घर में नीच के मंगलदेव बहस के समय अधीरता बढ़ा सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले रुकें।

दफ्तर की थकान का असर घर के माहौल पर न पड़ने दें। दंपती एक-दूसरे से यह उम्मीद न रखें कि बिना बताए जरूरतें समझ ली जाएंगी, जिम्मेदारियों पर सहज होकर चर्चा करें। 25 अक्टूबर की रात चौथे घर में चंद्रदेव माता और परिवार के साथ सुखद समय देंगे। अविवाहित जातक किसी पुराने परिचय को फिर से अवसर देने पर विचार कर सकते हैं।

शिक्षा विद्यार्थी इस सप्ताह स्पष्ट लक्ष्य तय करें और प्रैक्टिकल टाइम टेबल अपनाएं। 19 और 20 अक्टूबर को अपनी राशि में चंद्रदेव अब तक की प्रगति का आकलन करने और कमजोर विषय पहचानने में मदद करेंगे। 21 अक्टूबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव का गोचर पढ़ाई के तरीकों को अधिक व्यावहारिक बनाने की प्रेरणा देगा। तीसरे घर में वक्री शनिदेव संकेत देते हैं कि अभ्यास में निरंतरता रखें। कोई विषय कठिन लगे तो मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें, क्योंकि बिना सुधार के बार-बार एक ही पाठ पढ़ना लाभ नहीं देगा। प्रतियोगी परीक्षार्थी दोहराव, मॉक टेस्ट और गलतियों के सुधार को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास को समझदारी से इस्तेमाल करने का है। राशि स्वामी शनिदेव की वक्री चाल वाणी और प्रयासों में संयम की सीख दे रही है, तो बृहस्पतिदेव साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं। आर्थिक प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और निरंतर प्रयास से जिम्मेदारियों को बिना तनाव निभाएं। सप्ताहांत पर अधूरे काम निपटाकर अगले सप्ताह के निजी और पेशेवर लक्ष्यों की नई रूपरेखा बना लें।