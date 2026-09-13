मकर साप्ताहिक राशिफल: मंगल का कर्क में प्रवेश बढ़ाएगा तनाव, इस हफ्ते कैसी होगी सेहत और पारिवारिक जीवन का हाल?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव दशम भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो करियर में आपकी पहचान बढ़ाएंगे। 16 सितंबर को वे एकादश भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव नवम भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे लंबी योजना, सीखना और पेशेवर दिशा मजबूत होगी।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव सप्तम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे साझेदारी और समझौते ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। उसी रात चंद्रदेव द्वादश भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव नवम भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव दशम भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव सप्तम भाव कर्क राशि में, शनिदेव तृतीय भाव मीन राशि में वक्री और राहु द्वितीय भाव कुंभ राशि में तथा केतु अष्टम भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मकर (Capricorn Weekly Horoscope 14 to 20 September 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य: लगातार काम करते रहना धीरे-धीरे आपकी ऊर्जा कम कर सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव पेशेवर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ा सकते हैं, जबकि 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको मानसिक रूप से तीव्र बना सकते हैं। पूरी तरह थकने का इंतजार करने के बजाय बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से रिश्तों की वजह से भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। शाम को हल्का रखें और नींद का ध्यान रखें। एक सरल दिनचर्या आपको बिना बोझ महसूस किए प्रोडक्टिव बनाए रखेगी। परिवार और रिश्ते: व्यस्त पेशेवर कार्यक्रम के बावजूद रिश्तों के लिए समय निकालना जरूरी होगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव काम की जिम्मेदारियों को पारिवारिक समय में दखल दे सकते हैं। अपनों को समाधान से ज्यादा आपके ध्यान की जरूरत हो सकती है।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव करीबी लोगों से गहरी बातचीत में मदद करेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद आपको अकेलापन और शांति ज्यादा पसंद आ सकती है। मंगलदेव के कर्क राशि में आने से साझेदारियां संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए छोटी असहमति को बड़ा मसला मत बनाइए।

शिक्षा: व्यवस्थित पढ़ाई और लंबी अवधि की तैयारी इस हफ्ते विद्यार्थियों के काम आएगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव अच्छा करने का दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन उम्मीदों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दीजिए। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव रिसर्च और गहरी पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेंगे।

सूर्यदेव और बुधदेव के कन्या राशि में रहने से उच्च शिक्षा, रिवीजन और व्यवस्थित तैयारी को मदद मिलेगी। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद अपनी प्रगति का शांति से आकलन करने के लिए समय निकालें। तेजी से ज्यादा निरंतरता मायने रखेगी।

निष्कर्ष: यह साप्ताहिक राशिफल करियर की तरक्की, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन की जरूरत को उजागर करता है। काम में अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन रिश्तों को भी उतना ही ध्यान चाहिए, खासकर 18 सितंबर के बाद। आर्थिक समझौते क्लियर रखें और बेवजह के दबाव से बचें।