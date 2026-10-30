मकर मासिक राशिफल नवंबर 2026: करियर में नए अवसरों के योग, धन और रिश्तों के मामले में रहें सतर्क

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि के जातक मेहनत और अनुशासन को सबसे ऊपर रखते हैं। इस महीने ये दोनों गुण आपको उलझनों से निकालने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। शुरुआती दिनों में दफ्तर की पुरानी बातें फिर सामने आएंगी, जबकि महीने के बीच से नए संपर्क और सहयोग मिलने लगेंगे। रिश्तों और साझा धन के मामलों में धीरज और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो महीना शांति से बीतेगा।

स्वास्थ्य तीसरे घर में वक्री शनिदेव अनुशासन बनाए रखने की सलाह देते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से आगे जाकर खुद को थकाना ठीक नहीं। दफ्तर में बढ़ी जिम्मेदारियों के चलते दोपहर का भोजन टल सकता है या रात की नींद छोटी हो सकती है। रोज कम से कम सात घंटे की नींद को नियम बनाइए।

12 नवंबर से आठवें घर में मंगलदेव और गुरुदेव का योग तनाव और दिनचर्या की आदतों पर विशेष ध्यान देने को कहता है। बार बार होने वाली असहजता को अनदेखा मत कीजिए। सप्ताह में एक दिन हल्का और सात्विक भोजन लीजिए। जरूरत पड़े तो छोटा अवकाश लेकर कहीं शांत जगह घूम आइए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में चिकित्सक की सलाह को प्राथमिकता दीजिए। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

परिवार और रिश्ते 12 नवंबर तक सातवें घर में मंगलदेव वैवाहिक जीवन में तकरार को तीखा बना सकते हैं। कई बार बात इतनी छोटी होती है कि बाद में याद भी नहीं रहता कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। इसलिए पलटकर बोलने से पहले एक पल ठहरिए। दूसरे घर में राहुदेव पारिवारिक बातचीत को नाजुक बना सकते हैं, शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए।

12 नवंबर के बाद मंगलदेव आठवें घर में होंगे और जीवनसाथी के साथ धन से जुड़े विषय चर्चा में रहेंगे। व्यय और अपेक्षाओं पर पूरी पारदर्शिता रखिए। 13 नवंबर के बाद आपसी उलझनें दूर करना आसान होगा। अपने प्रेम को शब्दों से ज्यादा व्यवहार से जताइए, घर के कामों में हाथ बंटाना भी प्रेम का ही रूप है। अविवाहित मकर जातकों की मुलाकात मित्रों या कार्यस्थल के माध्यम से किसी रोचक व्यक्ति से हो सकती है।

शिक्षा 13 नवंबर तक बुधदेव की वक्री चाल विद्यार्थियों को पिछले पाठ दोहराने और गलतियां सुधारने का अवसर देगी। आवेदन फॉर्म में नाम की वर्तनी या रोल नंबर एक बार फिर मिला लीजिए। 6 नवंबर से नौवें घर में वक्री शुक्रदेव उच्च शिक्षा या बाहर जाकर पढ़ने की योजना पर पुनर्विचार कराएंगे। कोई भी बदलाव करने से पहले शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा कीजिए।

13 नवंबर के बाद पढ़ाई की गति बढ़ेगी। 16 नवंबर से ग्यारहवें घर में सूर्यदेव मित्रों के साथ पढ़ाई और समूह चर्चा को लाभदायक बनाएंगे। तीसरे घर में शनिदेव नियमित अभ्यास की आदत को मजबूत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में जुटे विद्यार्थी अपने कमजोर विषयों की सूची बनाइए और रोज उनमें से एक पर काम कीजिए। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

निष्कर्ष मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर कार्यक्षेत्र के रिश्तों को सुदृढ़ करने और धन व दायित्वों को व्यवस्थित करने का महीना है। 13 नवंबर से पहले का समय योजनाओं को परखने के लिए उपयुक्त है, जबकि 16 नवंबर को सूर्यदेव के ग्यारहवें घर में आने के बाद नेटवर्किंग और संवाद में स्पष्टता आएगी।