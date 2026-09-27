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कर्क साप्ताहिक राशिफल: ऑफिस में मिलेगी सक्सेस, वक्री शुक्र सामने लाएगा पुराना फैमिली मैटर; पढ़ें भविष्यवाणी

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह अपने करियर में विश्वास दिखाने से शुरू होकर भावनात्मक और पारिवारिक विषयों की तरफ बढ़ेगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कैसी होगी सप्ताह की शुरुआत?

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कैसी होगी सप्ताह की शुरुआत?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव दसवें भाव में रहकर आपको करियर में विजिबिलिटी और जिम्मेदारी दोनों देंगे। शुरुआत में दफ्तर में आपकी मेहनत सबकी नजर में आ सकती है, जिम्मेदारी लेने से न हिचकें। कोई सहकर्मी तीखी बात कह दे तो भी शांत रहना फायदेमंद रहेगा।

हफ्ते के अंत की तरफ घर और पैसों से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा दोबारा सामने आ सकता है, इसे बहस बनाने के बजाय ठंडे दिमाग से सुलझाएं। खुद को ज्यादा थकाने से बचें, तो आत्मविश्वास और शांति दोनों बनी रहेंगी।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से 4 अक्टूबर को जब चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, जहां मंगलदेव नीच के हैं, तब शारीरिक सक्रियता के साथ चिड़चिड़ापन और अधूरी नींद जैसी दिक्कत भी हो सकती है। बृहस्पतिदेव उसी भाव में उच्च के होकर सहयोग भी दे रहे हैं, फिर भी खुद को ओवरवर्क करने से बचें। हल्की एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनावभरी बातचीत से कुछ दूरी बनाए रखना इस हफ्ते आपको संतुलित रखेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। 

परिवार और रिश्ते

बुधदेव और शुक्रदेव चौथे भाव में मौजूद होंगे, इसलिए परिवार से जुड़े विषय इस हफ्ते खास अहमियत रखेंगे। 3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही कोई पुराना पारिवारिक मुद्दा या रिश्ते की बात फिर से चर्चा में आ सकती है, जैसे किसी पुराने फैसले पर दोबारा सवाल उठना। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

4 अक्टूबर को चंद्रदेव के आपकी राशि में आते ही भावुकता बढ़ सकती है। ईमानदारी से बात करें, लेकिन दूसरों को भी अपनी बात रखने की जगह जरूर दें, हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश न करें।

शिक्षा

सूर्यदेव के तीसरे भाव में होने से विद्यार्थियों का लिखने, बोलने और व्यावहारिक सीखने में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच दोस्तों या स्टडी ग्रुप से मार्गदर्शन मिल सकता है, जैसे कोई सहपाठी मुश्किल टॉपिक समझा दे। शनिदेव नौवें भाव में वक्री रहेंगे, जो हायर स्टडीज को लेकर अनुशासन बनाए रखने की याद दिलाते हैं। जरूरी अकादमिक काम टालने से बचें।

निष्कर्ष

यह हफ्ता प्रोफेशनल मौके और भावनात्मक सीख, दोनों साथ लेकर आता है। शुरुआत में करियर पर फोकस रहेगा, फिर ध्यान निजी और पारिवारिक मामलों की तरफ मुड़ेगा। बृहस्पतिदेव का सहयोग आत्मविश्वास बनाए रखेगा, मगर मंगलदेव की नीच स्थिति धैर्य की मांग करेगी। शुक्रदेव के वक्री होने से आप घर और रिश्तों से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे, बड़ा फैसला लेने से पहले इसे जरूर ध्यान में रखें।

उपाय

  • रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सुबह कुछ मिनट शांत प्रार्थना में बिताएं।
  • भावनाएं उबलें तो गरमागरम बहस से बचें और शांत रहें।
  • सोमवार को भगवान शिव को दूध या सफेद फूल अर्पित करें।
  • घर में बेवजह की बहस से बचें और माहौल शांत रखें।
  • किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करते हुए एक बार परिवार से राय जरूर लें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com