कर्क साप्ताहिक राशिफल: करियर में तरक्की के योग, पर मंगल गोचर बढ़ाएगा गुस्सा; पढ़ें इस हफ्ते का भविष्यफल
इस हफ्ते आप व्यक्तिगत विकास, करियर की जिम्मेदारी और पारिवारिक मामलों को बखूबी निभाएंगे।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 14 सितंबर को चंद्रदेव चतुर्थ भाव तुला राशि में गोचर करेंगे, जो घर से जुड़े मामलों पर ध्यान लाएंगे। 16 सितंबर को वे पंचम भाव वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव तृतीय भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे संवाद, योजना और व्यावहारिक फैसले मजबूत होंगे।
18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव प्रथम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनात्मक संवेदनशीलता दोनों बढ़ेंगी। उसी रात चंद्रदेव षष्ठ भाव धनु राशि में पहुंचेंगे। बुधदेव तृतीय भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव चतुर्थ भाव तुला राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव प्रथम भाव कर्क राशि में, शनिदेव नवम भाव मीन राशि में वक्री और राहु अष्टम भाव कुंभ राशि में तथा केतु द्वितीय भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मिथुन (Gemini Weekly Horoscope 14 to 20 September 2026) राशि का यह सप्ताह।
स्वास्थ्य: 18 सितंबर के बाद अपनी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा। मंगलदेव के कर्क राशि में आने से आप सक्रिय और दृढ़ महसूस करेंगे, लेकिन चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी बढ़ सकती है। खुद को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको उन गतिविधियों से दोबारा जोड़ेंगे जो भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कराती हैं। खाना और नींद नियमित रखें। हल्का व्यायाम और शांत समय आपको संतुलित रखेगा।
परिवार और रिश्ते: भावनात्मक समझदारी इस हफ्ते सबसे ज्यादा मायने रखेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव पारिवारिक शांति और घर की जिम्मेदारियों को लेकर आपको चिंतित कर सकते हैं। कोई छोटा मसला आपका ध्यान मांग सकता है।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव साथी के साथ नजदीकी बढ़ाएंगे और रोमांस लाएंगे, जो किसी खास के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगा। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से आप ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए हर बात को दिल पर मत लीजिए। मतभेद के दौरान एक-दूसरे को थोड़ी स्पेस दें।
शिक्षा: अनुशासित मेहनत के जरिए विद्यार्थियों को इस हफ्ते स्थिर प्रगति मिलेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव परिवार या निजी जिम्मेदारियों से ध्यान भटका सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव एकाग्रता बढ़ाएंगे और पसंदीदा विषयों की पढ़ाई आसान बनाएंगे।
बुधदेव के कन्या राशि में रहने से लेखन, रिवीजन और बारीक नोट्स के जरिए सीखने में मदद मिलेगी। 18 सितंबर के बाद भावनात्मक उथल-पुथल के दौरान पढ़ाई से बचें। एक तय समय-सारणी आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी।
निष्कर्ष: यह साप्ताहिक राशिफल व्यक्तिगत मजबूती और अहम समायोजन का हफ्ता दिखाता है। करियर में सुधार हो सकता है, जबकि परिवार के मामलों में धैर्य की जरूरत रहेगी। 18 सितंबर से मंगलदेव आपकी अपनी राशि में रहेंगे, जो हिम्मत तो देंगे, लेकिन संयम भी उतना ही जरूरी होगा।
उपाय:
- मंगलदेव के प्रथम भाव में नीच राशि कर्क में प्रवेश होने से भावनात्मक तीव्रता को शांत करने पर ध्यान दें।
- सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और सफेद फूल अर्पित करें और कुछ पल प्रार्थना में बिताएं।
- बृहस्पतिदेव कर्क राशि में हैं, इसलिए परिवार से मिलने वाले सहयोग के लिए कृतज्ञता का भाव रखें।
- थके या परेशान होने पर तीखी बातचीत से बचें।
- इस हफ्ते धैर्य ही आपका सबसे मजबूत उपाय साबित होगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (Astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com