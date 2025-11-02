विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cancer Weekly Horoscope: ओवरथिंकिंग से बचें कर्क राशि वाले, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:06 PM (IST)

यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक गहराई और स्पष्ट सोच लेकर आएगा। जब चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों में यात्रा करेंगे, तब आप अपनी भावनाओं को सोच-विचार करके दूसरों के सामने रखेंगे, आत्मचिंतन से बातचीत की ओर बढ़ेंगी। आपकी राशि में बृहस्पति का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास और विकास देगा। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मिथुन का साप्ताहिक राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Cancer Weekly Horoscope 3 November To 9 November

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब आप आत्मचिंतन और अपने सपनों पर विचार करेंगे। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे, तब आप में उत्साह और पहल की भावना बढ़ेगी। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में स्थिरता और प्रैक्टिकल सोच लाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में आएंगे, तब बातचीत, सीखने और नए विचारों के अवसर बढ़ेंगे। यह सप्ताह आपको दिल और दिमाग के बीच सही संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। आप अपने काम और जीवन में स्थायी सफलता पा सकेंगे।  यह सप्ताह भावनात्मक सुधार, मेहनत और रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाएगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य

इस सप्ताह मन और शरीर दोनों को संतुलित रखना जरूरी रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा ध्यान या प्रार्थना से आपके मन को शांत रखेंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ऊर्जा और मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे आप फिटनेस पर ध्यान दे पाएंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा विश्राम और पौष्टिक भोजन पर ध्यान देने की सलाह देंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा आपकी समझ को बढ़ाएंगे, पर साथ ही ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी होगा। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, भावनात्मक संतुलन और नियमित दिनचर्या से सेहत बेहतर बनी रहेगी।

Kark-New

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध

इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ बढ़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदनशीलता लाएंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास देंगे, जिससे आप अपनी भावनाएं खुलकर बता पाएंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा खुली बातचीत और मधुरता लाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल सुझाव देता है कि अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और भावनाओं को ईमानदारी से सामने रखें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और सीखने का रहेगा। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव विषयों में इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपकी प्रेरणा और ध्यान को मजबूत करेंगे। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित अध्ययन और धैर्य के लिए अनुकूल रहेंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा तेजी से सोचने और नए विचार सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, अनुशासन और पॉजिटिव सोच से पढ़ाई में सफलता निश्चित है।

Kark (2)

निष्कर्ष -

यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक गहराई, आत्मविश्वास और संतुलित प्रगति का समय रहेगा। मीन से मिथुन तक चंद्रमा का गोचर आपके भीतर की संवेदनशीलता और समझ को मजबूत करेगा। आपके राशि स्वामी बृहस्पति का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास और विकास देगा। तुला राशि में सूर्य और वृश्चिक राशि में मंगल आपको संयम और दृढ़ता सिखाएंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह भावनाओं में स्थिरता और सोच में स्पष्टता आपकी सफलता की कुंजी बनेगी।

उपाय -

 a) सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, इससे मन की शांति और चंद्रमा की कृपा बढ़ेगी।
 b) “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें, इससे भावनात्मक संतुलन मिलेगा।
 c) घर में सफेद फूल या मोती रखें, यह पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाएगा।
 d) जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें।
 e) रोज शाम को चंद्रमा को जल अर्पित करें और मन में कृतज्ञता का भाव रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com