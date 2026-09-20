कर्क साप्ताहिक राशिफल: मंगल की स्थिति बढ़ा सकती है बेचैनी, गुरु देंगे सही मार्गदर्शन; कैसा रहेगा पूरा हफ्ता?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। गुरु आपकी राशि में बैठकर आपको लगातार सहारा और सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। 23 सितंबर की रात चंद्रमा के कुंभ में जाते ही माहौल थोड़ा हल्का और हल्का-फुल्का होने लगेगा। इसके बाद 26 तारीख को जैसे ही बुध तुला राशि में आएंगे, आपकी बातचीत में वही पुरानी मिठास और मिजाज लौट आएगा। बस एक ही बात गांठ बांध लें कि पूरी तरह प्रैक्टिकल बने रहें और जज्बात में बहकर कोई भी फैसला न लें।

यह हफ्ता आपको बस यही बता रहा है कि जज्बात में बहने के बजाय ठंडे दिमाग़ और समझदारी के साथ काम लें। 21 सितंबर को जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में कदम रखेंगे, पार्टनर से जुड़ी आपकी उम्मीदें और ध्यान थोड़ा बढ़ सकता है।

इस दौरान सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं और आपकी ही राशि में बैठे मंगल आपकी भावनाओं को थोड़ा तीखा या उतावला बना सकते हैं। 23 सितंबर की रात माहौल थोड़ा बदलेगा जब चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे, जिससे साझा जिम्मेदारियों पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा।

26 सितंबर को चंद्रमा मीन राशि में चले जाएंगे और उसी दिन बुध भी तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बाकी ग्रहों का खेल देखें तो शुक्र तुला में, गुरु आपकी अपनी ही राशि में, वक्री शनि मीन में, और राहु-केतु भी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। कुल मिलाकर सीख बस इतनी है कि अगर कोई ग़लतफहमी हो भी जाए, तो तुरंत भड़कने या पलटकर जवाब देने से बचें, थोड़ा सब्र रखें।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से इस हफ्ते अपने दिमाग़ को शांत रखिए और अपने शरीर का थोड़ा ख्याल रखिए। हफ्ते की शुरुआत में आपकी राशि में बैठे मंगल का असर ऐसा रहेगा कि बिना बात की बेचैनी और दिमागी थकावट महसूस हो सकती है।

ऐसे में चिड़चिड़ापन बढ़ना या किसी पर भी गुस्सा निकल जाना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए सही समय पर खाना खाइए, पूरी नींद लीजिए और पानी भरपूर पीते रहिए। राहत की बात यह है कि आपकी राशि में गुरु बैठे हैं, जो आपकी सेहत बिगड़ने नहीं देंगे और आपको संभाल लेंगे। फिर भी, खुद को ढील देने की गलती न करें। दिनभर की भागदौड़ और तनाव को खींचकर रात तक मत ले जाइए, कुछ मिनट आंखें बंद करके लंबी सांसें लेंगे तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। सोने से पहले थोड़ा गुनगुना दूध पी लेना या पैरों के तलों की मालिश कर लेना, रात भर सुकून की नींद देने के लिए काफी रहेगा।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और निजी जीवन के नजरिए से इस हफ्ते रिश्ते आपके ध्यान के केंद्र में रहेंगे। अपनी राशि में नीच मंगलदेव के असर से गलतफहमी होने पर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है, इसलिए असल मुद्दे को भावना से अलग करके देखना जरूरी होगा।

26 सितंबर के बाद बुधदेव के असर से बातचीत आसान होगी और पार्टनर आपके शांत रवैये पर ज्यादा बेहतर प्रतिक्रिया देगा। सिंगल लोग भावनात्मक तालमेल को लेकर गंभीर हो सकते हैं। जैसे अगर पार्टनर किसी बात पर चुप हो जाए, तो जबरदस्ती जवाब मांगने की बजाय उन्हें थोड़ी जगह दें, वे खुद बात करने आएंगे।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के मामले में यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में दिमाग़ एकदम तेज चलेगा और ध्यान भी एक जगह टिका रहेगा। अगर कोई मुश्किल चैप्टर अटका हुआ है, तो उसे एक बार में रटने की जगह थोड़ा-थोड़ा करके समझें, समझ आ जाएगा।

26 तारीख के बाद आपका दिमाग़ और बढ़िया काम करने लगेगा। इसके बाद लिखने-पढ़ने, प्रेजेंटेशन तैयार करने या दोस्तों के साथ पढ़ाई डिस्कस करने में खूब मजा आएगा। अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन है, तो 26 सितंबर के बाद उस पर काम कीजिए, टीम के साथ ट्यूनिंग भी बढ़िया बैठेगी और काम भी जल्दी निपट जाएगा।

निष्कर्ष आपका यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि भावनात्मक संवेदनशीलता को समझदारी के साथ संतुलित करना इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख है। रिश्ते और पेशेवर साझेदारी धैर्य मांगते हैं, जबकि 23 सितंबर के बाद नेटवर्किंग मददगार साबित होगी। अपनी राशि में बृहस्पतिदेव सहारा देंगे, पर मंगलदेव जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से रोकने की सीख देंगे।