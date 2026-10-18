कर्क साप्ताहिक राशिफल: धन और करियर में मजबूत होगी स्थिति, रिश्तों में धैर्य से बनाना होगा जरूरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि के सातवें घर में रहेंगे। 21 अक्टूबर को वे कुंभ राशि के आठवें घर में जाएंगे, जहां राहुदेव विराजमान हैं। 23 अक्टूबर की दोपहर चंद्रदेव मीन राशि यानी नौवें घर में और 25 अक्टूबर की रात मेष राशि यानी दसवें घर में प्रवेश करेंगे।

आपकी राशि में ही बृहस्पतिदेव उच्च के और मंगलदेव नीच के होकर बैठे हैं। चौथे घर में तुला राशि के अंदर नीच के सूर्यदेव, बुधदेव और वक्री शुक्रदेव साथ हैं। शनिदेव नौवें घर में मीन राशि में वक्री चल रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में दूसरे घर में हैं।

यह सप्ताह आपको भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच पुल बनाना सिखाएगा। आप दिल से सोचने वाले इंसान हैं और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इस बार इसी खूबी के साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। आर्थिक मोर्चे पर कुछ अच्छे बदलाव की नींव पड़ सकती है।

कार्यक्षेत्र में धीरज रखेंगे तो धीरे-धीरे आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जल्दी नाराज होने की प्रवृत्ति पर लगाम रखना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। घर में मां और बुजुर्गों का स्नेह आपको संबल देगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में करियर से जुड़ी हलचल बढ़ सकती है, उसके लिए तैयार रहें।

स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा दूसरों की परेशानियां सुलझाने में खर्च होगा। नतीजा यह कि शाम तक मन भारी और शरीर थका हुआ लगेगा। अपनी राशि में बैठे नीच के मंगलदेव सिर में भारीपन या चिड़चिड़ाहट दे सकते हैं, इसलिए आराम को टालें नहीं।

21 से 23 अक्टूबर के बीच आठवें घर के चंद्रदेव मन में बेवजह की आशंकाएं जगा सकते हैं। ऐसे समय में परिवार के साथ बैठना, हल्का संगीत सुनना या प्राणायाम करना सुकून देगा। रोज का भोजन समय पर लें और खीझ को अपनी नींद खराब न करने दें। कोई भी तकलीफ बनी रहे तो पेशेवर सलाह लेने में संकोच न करें।

परिवार और रिश्ते परिवार के प्रति आपकी ममता इस सप्ताह और गहरी होगी, पर ख्याल रखें कि आपकी चिंता किसी को बंधन जैसी न लगे। आपकी राशि में बैठे मंगलदेव प्रतिक्रियाओं को तीखा बना सकते हैं। बहस के बीच एक गहरी सांस लेकर बोलना कई बार बात को बिगड़ने से बचा लेता है।

चौथे घर में वक्री शुक्रदेव घर-गृहस्थी या रिश्ते की कोई पुरानी उलझन फिर सामने ला सकते हैं। जीवनसाथी से साझा जिम्मेदारियों पर सच्चे मन से चर्चा करें। 19 और 20 अक्टूबर को सातवें घर के चंद्रदेव दांपत्य में बातचीत के अच्छे मौके देंगे। परिवार आपके सहयोग की कद्र करेगा, बस अपनी जरूरतें बताने में पीछे न रहें। अविवाहित जातक भावनात्मक फैसलों में जल्दबाजी न करें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास को धीरे-धीरे मजबूत करने का है। बड़े और उलझे हुए अध्याय को छोटे भागों में बांटकर पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा। बृहस्पतिदेव आपकी राशि में उच्च के हैं, जो पढ़ाई में आपकी समझ को निखारेंगे। 21 अक्टूबर को आठवें घर में आने वाले चंद्रदेव किसी विषय की तह तक जाने की जिज्ञासा जगाएंगे। 23 अक्टूबर की दोपहर से नौवें घर के चंद्रदेव सोच को व्यापक बनाएंगे और उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में रुचि बढ़ेगी। असाइनमेंट समय पर पूरे करें। परीक्षार्थी रिजल्ट की फिक्र छोड़कर दोहराने और पुरानी गलतियां सुधारने पर ध्यान लगाएं।

निष्कर्ष कर्क राशि के जातक इस सप्ताह मन का सुकून सहेजते हुए धन और करियर, दोनों में मजबूती की नींव रख सकते हैं। राशि में उच्च के बृहस्पतिदेव साथ दे रहे हैं, तो नीच के मंगलदेव संयम की परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखेंगे तो घर की बातचीत और दफ्तर का दबाव, दोनों अच्छे से संभल जाएंगे।