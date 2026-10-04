कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी, परिवार और रिश्तों पर दें ज्यादा ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी ही राशि कर्क में पहले भाव में रहेंगे। 6 अक्टूबर की रात चंद्रदेव सिंह राशि के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को वे कन्या राशि के तीसरे भाव में जाएंगे। 11 अक्टूबर को वे तुला राशि के चौथे भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव कन्या राशि के तीसरे भाव में रहेंगे।

आपकी राशि के पहले भाव में मंगलदेव नीच के और गुरुदेव उच्च के होकर विराजमान हैं। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के चौथे भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के नौवें भाव में रहेंगे। राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में रहेंगे।

कर्क राशि वालों, इस हफ्ते आपकी भावनाएं खुलकर सामने आएंगी। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव हफ्ते की शुरुआत में आपकी ही राशि में रहेंगे। इसलिए छोटी बातें भी दिल को ज्यादा छू सकती हैं। इसी संवेदनशीलता से आप यह भी समझ पाएंगे कि आपको असल में क्या चाहिए।

पहले भाव में गुरुदेव आत्मविश्वास और समझदारी देंगे। वहीं मंगलदेव जल्दबाजी और गुस्सा बढ़ा सकते हैं। हफ्ता आगे बढ़ेगा तो ध्यान अपने मन से हटकर पैसों, बातचीत और घर की ओर जाएगा। किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकें।

स्वास्थ्य पहले भाव में नीच के मंगलदेव चिड़चिड़ापन, बेचैनी या थकान बढ़ा सकते हैं। 5 अक्टूबर को चंद्रदेव भी आपकी राशि में हैं, इसलिए मन बहुत जल्दी भर आ सकता है। समय पर खाना खाएं। भूखे रहकर काम करने की आदत छोड़ दें। सिरदर्द या आंखों में भारीपन हो तो स्क्रीन से ब्रेक लें।

शाम को शांत दिनचर्या अपनाएं। हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या दस मिनट का ध्यान मन को स्थिर करेगा। रोज की भागदौड़ से थोड़ा अलग होकर अकेले बैठना भी फायदा देगा। शरीर और मन को पूरा आराम मिलेगा, तभी काम में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

परिवार और रिश्ते 5 अक्टूबर को आप परिवार से ज्यादा प्यार, भरोसा और समझ की उम्मीद रखेंगे। मंगलदेव के असर से कोई आपकी बात अनसुनी करे तो गुस्सा जल्दी आ सकता है। यह मत मान लीजिए कि दूसरा क्या सोच रहा है। सीधे पूछ लेना ज्यादा बेहतर होगा। 6 अक्टूबर की रात के बाद परिवार में अपनापन और तारीफ मिलने के मौके बढ़ेंगे।

प्रेम संबंधों में वक्री शुक्रदेव पुरानी शिकायतें फिर उठा सकते हैं। किसने ज्यादा त्याग किया, इसका हिसाब रखने से रिश्ता कमजोर होता है। कोई पुराना दोस्त या पुराना प्रेम फिर संपर्क कर सकता है। भावनात्मक रूप से जुड़ने से पहले समय लें। 11 अक्टूबर को चंद्रदेव चौथे भाव में आएंगे और घर की शांति पर ध्यान दिलाएंगे। बाहर का तनाव घर की बातचीत में न लाएं। अपने घर को आराम की जगह बनाएं।

शिक्षा हफ्ते की शुरुआत में भावनात्मक बातें पढ़ाई से ध्यान भटका सकती हैं। आप किताब खोलकर बैठेंगे, पर मन कहीं और होगा। ऐसे में पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें। 6 अक्टूबर की रात के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। 9 अक्टूबर से तीसरे भाव में चंद्रदेव लिखने, बारीकी से पढ़ने और रिवीजन में मदद करेंगे। नोट्स सही तरीके से लगाएं। ऐसा टाइमटेबल बनाएं जो सच में निभ सके। सिर्फ मूड होने पर पढ़ने की आदत छोड़ें। रोज का नियम ही अच्छे नतीजे देगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छोटी गलतियों पर खास ध्यान दें।

निष्कर्ष इस हफ्ते आप पहले अपने मन को समझेंगे और फिर व्यावहारिक कामों पर ध्यान देंगे। शुरुआती दिन भावनात्मक रूप से अहम हैं।

बाद के दिन बातचीत, पैसों की प्लानिंग और रिश्तों पर बात करने में मदद करेंगे। इस हफ्ते की ऊर्जा से अपने मन को शांत और सोच को साफ करें। अगले हफ्ते साझेदारी और साझा जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान रहेगा।