कर्क मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: घर-परिवार में बढ़ सकती है हलचल, गुरु की चाल से होगा अपार धन लाभ

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मंगलदेव और गुरुदेव आपकी ही राशि यानी पहले भाव में रहेंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि यानी दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मीन राशि के नौवें भाव में वक्री रहेंगे, जबकि राहुदेव आठवें और केतुदेव दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे।

आप आमतौर पर अपनी भावनाएं दिल में रखने वालों में से हैं, पर इस महीने आप खुद को थोड़ा अलग पाएंगे। शुरुआती दिनों में आत्मविश्वास इतना रहेगा कि जो बात महीनों से कहनी थी, वह भी कह डालेंगे। दोस्तों के साथ कोई छोटी सी ट्रिप या अचानक बना प्लान मूड अच्छा कर देगा।

महीने के बीच से मन फिर घर की ओर लौटेगा। शाम को परिवार के साथ बैठना और मां से पुरानी बातें करना, यही पल सबसे कीमती लगेंगे। बस थकान में चिड़चिड़ाहट को हावी न होने दें। 31 अक्टूबर से पैसों और परिवार की सुरक्षा को लेकर एक भरोसेमंद दौर शुरू होगा।

स्वास्थ्य सेहत की दृष्टि से पहले भाव में गुरुदेव आपको अपनी देखभाल के प्रति सकारात्मक बनाएंगे। इस महीने सुबह जल्दी उठकर टहलने या योग की आदत आसानी से बन सकती है। मंगलदेव भी पहले भाव में रहकर शरीर में फुर्ती और इरादों में मजबूती देंगे।

मंगलदेव का एक दूसरा पहलू भी है, जो थकान होने पर आपको झल्लाहट और हड़बड़ी से भर सकता है। रसोई में काम करते या गाड़ी चलाते वक्त जल्दबाजी न करें, छोटी चोट या कट लग सकता है। नौवें भाव में वक्री शनिदेव ज्यादा सोच-विचार से मानसिक थकावट ला सकते हैं। रात को भरपूर नींद लें और कोई शिकायत बनी रहे, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार इस महीने आपकी भावनाओं का केंद्र रहेगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव चौथे भाव में आएंगे, तो घरेलू मामलों में आपकी भूमिका बढ़ेगी। मां से फुर्सत में बात करना या बुजुर्गों को डॉक्टर के पास ले जाना, ये छोटे काम बड़ा सुकून देंगे।

3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव भावनात्मक उम्मीदों पर फिर से सोचने को कहेंगे। 24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल घर की बातचीत में गलतफहमी ला सकती है। त्योहार के बजट या मेहमानों की सूची पर मतभेद हो, तो बड़ों की राय को भी जगह दें। दंपती व्यावहारिक विषयों पर धीरज से चर्चा करें। कुंवारे लोग भावनाओं की स्पष्टता को जल्दबाजी के रिश्ते से ऊपर रखें। पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में पहले पखवाड़े तीसरे भाव के सूर्यदेव काम करके सीखने की आदत बढ़ाएंगे। लैब का काम, मॉडल बनाना या क्लास प्रेजेंटेशन, इन सब में आपकी भागीदारी अच्छी रहेगी। दोस्तों के साथ मिलकर सवाल हल करना भी काम आएगा।

17 अक्टूबर से चौथे भाव में सूर्यदेव घर पर एकांत में पढ़ने की इच्छा जगाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल नोट्स और असाइनमेंट को एक से ज्यादा बार पढ़ने की सलाह देती है। 24 अक्टूबर के बाद आवेदन की आखिरी तारीख और फीस की रसीद संभालकर रखें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दूसरे भाव में जाकर वाणी और ज्ञान निखारने में मदद करेंगे।

निष्कर्ष कर्क राशि वालों का यह मासिक राशिफल दिखाता है कि अपनी जरूरतें, परिवार और काम, तीनों को साथ लेकर चलना इस बार आपकी खूबी बनेगी। सूर्यदेव तीसरे भाव से पहल करवाएंगे और 17 अक्टूबर से चौथे भाव में आकर घर की ओर मोड़ेंगे। आपकी राशि में बैठे मंगलदेव ऊर्जा देंगे, जबकि शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल बातचीत और वादों की समीक्षा करवाएगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में आकर धन का नया अध्याय शुरू करेंगे। मन शांत रखें और कदम सधे हुए।