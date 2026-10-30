कर्क मासिक राशिफल नवंबर 2026: पैसा, प्यार और परिवार...आपको  क्या मिलेगा और क्या छूटेगा?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने के पहले पखवाड़े में सूर्यदेव तुला राशि यानी आपके चौथे घर में रहेंगे तथा 16 नवंबर की शाम वृश्चिक राशि यानी पांचवें घर में प्रवेश करेंगे। वहीं बुधदेव चौथे घर में वक्री होकर चलेंगे तथा 13 नवंबर को सीधी चाल पकड़ लेंगे। 6 नवंबर से शुक्रदेव कन्या राशि यानी तीसरे घर में वक्री होंगे, जबकि मंगलदेव आपकी ही राशि में नीच के होकर 12 नवंबर तक लग्न में रहेंगे और फिर सिंह राशि यानी दूसरे घर में गुरुदेव व केतुदेव के साथ आएंगे। शनिदेव नौवें घर में वक्री रहेंगे तथा राहुदेव आठवें घर में स्थित रहेंगे।

कर्क राशि के जातक भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं और यह महीना उन्हीं भावनाओं को व्यावहारिक दिशा देने का है। घर का सुख, जेब की मजबूती और मन की शांति, ये तीनों बातें इस महीने आपके केंद्र में रहेंगी। शुरुआती दिनों में थोड़ा उतावलापन महसूस हो सकता है, पर महीने के बीच से चीजें अपनी जगह पर आने लगेंगी। धन के मामलों में अनुशासन और रिश्तों में मधुर वाणी आपको आगे ले जाएगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा (Cancer Monthly Horoscope November 2026) कर्क राशि का मई का महीना?

स्वास्थ्य 12 नवंबर तक मंगलदेव आपकी राशि में नीच के होकर रहेंगे, इसलिए मन में उतावलापन और बेचैनी रह सकती है। हर काम आज ही निपटाने की जिद थकान बढ़ाएगी। रसोई में काम करते या वाहन चलाते समय हड़बड़ी मत कीजिए, छोटी चोट लगने की आशंका रहती है। रोज के कामों की सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार बांटिए।

12 नवंबर से मंगलदेव दूसरे घर में होंगे, तब भोजन की आदतों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। देर रात का नाश्ता या चटपटा खाना पेट को परेशान कर सकता है। नौवें घर में वक्री शनिदेव आत्मचिंतन और अनुशासित जीवनशैली की ओर प्रेरित करेंगे। सुबह जल्दी उठकर कुछ देर पार्क में टहलना और शाम को भजन या शांत संगीत सुनना मन को स्थिर रखेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते नवंबर के पहले पखवाड़े में चौथे घर पर सूर्यदेव और बुधदेव का प्रभाव घर की बातों को प्रमुख बनाएगा। मकान के कागजात, किराएदार से जुड़ा मसला या घर में किसी सदस्य की जरूरत आपकी प्राथमिकता बनेगी। कोई पुरानी पारिवारिक चर्चा दोबारा छिड़ सकती है। 13 नवंबर के बाद उसे सुलझाने का सही अवसर मिलेगा। 6 नवंबर से तीसरे घर में वक्री शुक्रदेव भाई बहनों से संवाद के तरीके पर विचार करने को कहेंगे।

16 नवंबर को सूर्यदेव के पांचवें घर में आने से प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े सुखद पल बढ़ेंगे। बच्चों की किसी प्रतियोगिता में सफलता घर में उत्सव जैसा माहौल बना सकती है। दंपती साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखें या किसी शाम घूमने निकलें, रिश्ते में ताजगी आएगी। अविवाहित कर्क जातक दिल की बात कहने का साहस करेंगे, फिर भी किसी बंधन में बंधने से पहले थोड़ा समय लीजिए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा दूसरे घर में गुरुदेव विद्यार्थियों को पढ़ने, सुनने और चर्चा करने के माध्यम से गहराई से सीखने में मदद करेंगे। अखबार का संपादकीय पढ़ना या किसी विषय पर दोस्तों से बहस करना आपकी समझ बढ़ाएगा। महीने की शुरुआत में घर के कामों से पढ़ाई का समय कट सकता है, इसलिए सुबह का एक घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए तय कीजिए।

16 नवंबर से सूर्यदेव पांचवें घर में होंगे, जो शिक्षा, रचनात्मकता और बौद्धिक रुचि को मजबूत करेंगे। कठिन अध्याय दोहराने और नए विचारों वाले प्रोजेक्ट तैयार करने का यह उत्तम समय है। नौवें घर में वक्री शनिदेव उच्च शिक्षा के लक्ष्यों में धैर्य रखने की सीख देंगे। किसी बड़े संस्थान में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थी फॉर्म भरने से पहले पात्रता और शुल्क की पूरी जानकारी ले लें।

निष्कर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक सुख को मजबूत करने का महीना है। 12 नवंबर को मंगलदेव का दूसरे घर में जाना कमाई पर ध्यान बढ़ाएगा, 13 नवंबर को बुधदेव की सीधी चाल अधूरे काम पूरे कराएगी और 16 नवंबर से सूर्यदेव प्रेम व रचनात्मकता में उजास लाएंगे।

हड़बड़ी वाले आर्थिक फैसलों से दूर रहिए और महत्वपूर्ण चर्चाओं को पूरा समय दीजिए। संयम आपको इस महीने मनचाहे परिणाम तक पहुंचाएगा।