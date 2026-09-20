आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते थोड़ा संभलकर और रुक-रुककर चलना ही आपके लिए सही रहेगा। हर काम की पहले से प्लानिंग कर लेंगे तो फायदा आपका ही है। 21 सितंबर से जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि के दसवें घर (मकर) में प्रवेश करेंगे, काम का प्रेशर, बॉस की उम्मीदें और डेडलाइंस अचानक आपका पूरा ध्यान खींच लेंगी। इस दौरान सूर्य आपके छठे घर (कन्या) में बैठे हैं, वहीं आपकी राशि के मालिक मंगल चौथे घर (कर्क) में थोड़े नीच स्थिति में चल रहे हैं। इसकी वजह से घर-परिवार की बातें आपको थोड़ा जल्दी परेशान या भावुक कर सकती हैं।

23 सितंबर की रात से चीजें थोड़ी सुधरेंगी। चंद्रमा के ग्यारहवें घर (कुंभ) में जाते ही लोगों से आपका मिलना-जुलना बढ़ेगा और सही कॉन्टैक्ट्स आपके काम आने लगेंगे। इसके बाद 26 सितंबर को चंद्रमा बारहवें घर (मीन) में चले जाएंगे और उसी दिन बुध भी कन्या राशि छोड़कर तुला में आ जाएंगे। बाकी ग्रहों का गणित देखें तो शुक्र सातवें घर (तुला) में, गुरु चौथे (कर्क) में, वक्री शनि बारहवें (मीन) में डटे हैं, जबकि राहु ग्यारहवें और केतु पांचवें घर में जमे हुए हैं।

स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो यह हफ्ता साफ कह रहा है कि खुद को एक तय रूटीन में ढालें और थोड़ा सब्र रखें। आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह कमजोर चल रहे हैं, ऐसे में अगर आपका सोना-जागना और खाना-पीना सही समय और तरीके से नहीं हुआ, तो चिड़चिड़ापन और छटपटाहट बढ़ना तय है। इससे बचने का सीधा तरीका यही है कि पूरी नींद लें, सही समय पर खाएं, पानी खूब पीएं और हल्की-फुल्की कसरत को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें।

ऑफिस का गुस्सा या वहां का तनाव किसी भी कीमत पर घर के दरवाजे के भीतर न लाएं, वरना दिमागी थकावट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी लगे कि काम का बोझ हावी हो रहा है, तो बस 5-10 मिनट शांत बैठकर लंबी सांसें लें या थोड़ी देर टहल आएं। सुबह सोकर उठते ही सिर्फ 5 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग कर लेंगे, तो दिनभर होने वाली बेचैनी से काफी हद तक राहत मिलेगी।

परिवार और रिश्ते घर-परिवार और रिश्तों के मामले में आपकी राशि के मालिक मंगल ग्रह कमजोर चल रहे हैं, जिससे आपकी भावनाएं अचानक भड़क सकती हैं। ऐसे में अगर कोई आपके फैसलों पर सवाल खड़े करे, तो तुरंत चिढ़कर जवाब देने का मन करेगा। कोशिश करें कि किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ न बने। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से किसी लंबी सलाह की नहीं, बल्कि सिर्फ आपके साथ और शांत मिजाज की जरूरत है।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के मामले में सूर्य और बुध दोनों का कन्या राशि में होना छात्रों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हफ्ते के शुरुआती दिन गहराई से पढ़ने, पुरानी चीजों का रिवीजन करने और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे बेस्ट हैं। एक ही बार में सब कुछ रटने की जगह छोटे-छोटे गोल सेट करके पढ़ें, इससे तैयारी कहीं ज्यादा पक्की होगी।

26 सितंबर को जैसे ही बुध का तुला राशि में गोचर होगा, साथ मिलकर पढ़ना, नोट्स बनाना, प्रेजेंटेशन देना या किसी टॉपिक पर बहस करना ज्यादा असर दिखाएगा। अगर आपका कोई ग्रुप डिस्कशन या डिबेट कंपटीशन है, तो 26 तारीख के बाद उसमें आपका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त रहने वाला है।

निष्कर्ष इस हफ्ते जल्दबाजी छोड़कर थोड़ा सब्र से काम लें। शुरुआत में दफ्तर का बोझ और जिम्मेदारियां थोड़ी भारी जरूर लगेंगी, लेकिन जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपकी जान-पहचान और लोगों से बातचीत तरक्की के नए रास्ते खोलती जाएगी। पैसों के मामले में अपना हाथ थोड़ा खींचकर चलें और घर-परिवार के मामलों में बातें दिल पर लगाने की बजाय ठंडे दिमाग से समझें।