मेष साप्ताहिक राशिफल: चंद्रमा का गोचर बदलेगा रिश्तों की दिशा, पढ़ें सेहत और परिवार का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते चंद्रदेव 14 सितंबर को तुला राशि में सप्तम भाव से गोचर करेंगे, जो आपको साझेदारी और बातचीत के मामलों पर ध्यान देने का इशारा दे रहा है। 16 सितंबर को वे वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां गहरे और छिपे मसले सामने आ सकते हैं। 17 सितंबर को सूर्यदेव षष्ठ भाव की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा।

18 सितंबर की दोपहर मंगलदेव चतुर्थ भाव में नीच राशि कर्क में आ जाएंगे, जिससे घर और परिवार से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उसी रात चंद्रदेव धनु राशि नवम भाव में पहुंचेंगे, जो सोच को सकारात्मक बनाएगा। बुधदेव षष्ठ भाव कन्या राशि में और शुक्रदेव सप्तम भाव तुला राशि में बने रहेंगे, जबकि बृहस्पतिदेव चतुर्थ भाव कर्क राशि में, शनिदेव द्वादश भाव मीन राशि में वक्री और राहु-केतु एकादश भाव कुंभ व पंचम भाव सिंह राशि में स्थित रहेंगे।

स्वास्थ्य: इस हफ्ते शारीरिक ऊर्जा के साथ-साथ मानसिक शांति का भी ध्यान रखना जरूरी है। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में आएंगे, जिससे आप अपनी दिनचर्या, खानपान और काम की आदतों के प्रति सजग होंगे। छोटी-छोटी जिम्मेदारियों को इकट्ठा न होने दें।

परिवार और रिश्ते: इस हफ्ते रिश्तों में थोड़ा और धैर्य दिखाना पड़ सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और शांत बातचीत से मतभेद सुलझाने में मदद करेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से भावनाएं गहरी हो सकती हैं, इसलिए किसी की चुप्पी को नाराजगी मत समझिए, पहले उसकी बात सुनिए।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आएंगे, जिससे घर के सदस्य थोड़े भावुक होकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सबको थोड़ी स्पेस दें। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए आलोचना से ज्यादा ईमानदारी काम आएगी, जबकि सिंगल लोग दोस्तों के बीच या सामाजिक दायरे में किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं।

शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता तभी अच्छा साबित होगा जब पढ़ाई का एक दिनचर्या बनाया जाए। 17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से एकाग्रता बढ़ेगी और आप अनुशासित तरीके से तैयारी करेंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव समूह में पढ़ाई, चर्चा और मार्गदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के कारण खुद के प्रदर्शन को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, इसलिए दूसरों से लगातार तुलना करने से बचें। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े विषयों को समझना आसान हो जाएगा।

निष्कर्ष: यह साप्ताहिक राशिफल जल्दबाजी वाले फैसलों की बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। काम सावधानी से करें, परिवार में शांति बनाए रखें और खर्चों पर नजर रखें। हफ्ते के अंत में चंद्रदेव धनु राशि में रहेंगे, जो आपकी उम्मीदों को फिर से जगाएंगे और आगे की राह देखने में मदद करेगा।