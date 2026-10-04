मेष साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते दिल और दिमाग के बीच बिठाना होगा तालमेल, बोलने से पहले सोचने की जरूरत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपको दिल और दिमाग के बीच तालमेल बिठाना होगा। शुरुआत में घर की बातें मन पर ज्यादा रहेंगी। मां की सेहत, घर का कोई अधूरा काम या परिवार में किसी की नाराजगी आपको बेचैन कर सकती है।

आपके राशि स्वामी मंगलदेव इस समय कमजोर स्थिति में हैं। इसलिए छोटी सी बात पर भी गुस्सा जल्दी आ सकता है। अच्छी बात यह है कि गुरुदेव घर में सुख और सहारा दोनों बनाए रखेंगे। हफ्ता आगे बढ़ते ही आपका आत्मविश्वास लौटेगा और काम भी रफ्तार पकड़ेगा। बोलने से पहले एक पल रुकना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

स्वास्थ्य इस हफ्ते मन का तनाव सीधे शरीर पर असर डाल सकता है। नीच के मंगलदेव बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर दिनभर की बातें सोचने से बचें। ऐसा करने पर नींद पूरी नहीं होगी और अगली सुबह सिर भारी लगेगा। खाने के बाद सीने में जलन या भारीपन महसूस हो तो तला भुना कम कर दें।

9 अक्टूबर से सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों छठे भाव में रहेंगे। इससे आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। खाने का समय तय रखें। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत पर लगाम लगाएं। शाम को बीस मिनट की सैर या हल्की स्ट्रेचिंग दिनभर की थकान उतार देगी। शरीर आराम मांगे तो उसे टालिए मत।

परिवार और रिश्ते 5 अक्टूबर को चौथे भाव में बैठे चंद्रदेव आपको घरवालों के प्रति ज्यादा भावुक बनाएंगे। आप चाहेंगे कि परिवार आपकी बात बिना कहे समझ ले। ऐसा न होने पर मन खट्टा हो सकता है। खाने की मेज पर कोई आपकी किसी आदत पर टिप्पणी कर सकता है। ऐसे में वहीं बहस शुरू न करें, बाद में आराम से बात करें। गुस्से में कही बात रिश्ते में दरार डालती है। शांति से कही बात उसे जोड़ देती है।

6 अक्टूबर की रात के बाद घर का माहौल हल्का होगा। बच्चों के साथ समय बिताना या दोस्तों के साथ शाम की बैठक मन खुश करेगी। वक्री शुक्रदेव सातवें भाव में हैं। इसलिए जीवनसाथी के साथ कोई पुरानी शिकायत फिर सामने आ सकती है। यह साबित करने में न उलझें कि गलती किसकी थी। सोचें कि आगे क्या बदलना है। सिंगल लोग रिश्ते से अपनी उम्मीदों पर दोबारा सोचेंगे। 11 अक्टूबर को साथी की बात पूरी सुनें, फिर जवाब दें।

शिक्षा हफ्ते के शुरुआती दिनों में पढ़ाई से ध्यान थोड़ा भटक सकता है। घर में मेहमानों का आना जाना या कोई पारिवारिक काम किताबों से ध्यान हटा सकता है। इसलिए हर विषय के लिए रोज एक तय समय रखें, चाहे वह एक घंटा ही क्यों न हो। 6 अक्टूबर के बाद चंद्रदेव पांचवें भाव में आएंगे। इससे पढ़ाई में आपकी रुचि लौटेगी।

9 अक्टूबर से चंद्रदेव कन्या राशि में होंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। रिवीजन, नोट्स बनाने और लिखकर अभ्यास करने के लिए यह अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र पिछले टेस्ट की गलतियों की एक लिस्ट बना लें। दोस्तों के नंबर या तैयारी से अपनी तुलना न करें। अपने रोज के टारगेट पूरे करते चलें।