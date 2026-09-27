मेष साप्ताहिक राशिफल: आत्मविश्वास से शुरू होगा सप्ताह, चंद्र गोचर से रिश्तों और पैसों में आएगा उतार-चढ़ाव

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता आपके लिए आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन का सबक लेकर आता है। शुरुआती दिनों में आप खुद को लेकर मजबूत महसूस करेंगे और हर बात में आगे बढ़कर पहल करेंगे। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, ध्यान अपने आप पैसों, बातचीत और घर की जरूरतों की तरफ मुड़ जाएगा। पार्टनर या किसी करीबी के साथ पुरानी कोई बात दोबारा सामने आ सकती है, इसलिए गुस्से से ज्यादा धैर्य से काम लें। घर में थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो सकती है, भले ही माहौल कुल मिलाकर सहयोग वाला रहेगा। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।

स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन जैसे ही चंद्रदेव 4 अक्टूबर को चौथे भाव में पहुंचेंगे, जहां मंगलदेव नीच के हैं, वहां थोड़ी बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है। घर से जुड़ी कोई बात मन में उलझन पैदा कर सकती है, इसलिए इसे हावी न होने दें।

शनिदेव इस दौरान बारहवें भाव में वक्री रहेंगे, जो नींद और निजी समय का ख्याल रखने की याद दिलाते हैं। रात को मोबाइल देर तक चलाने की आदत छोड़ें, खाना समय पर लें और हल्की एक्सरसाइज या टहलना जारी रखें। सिंपल रूटीन ही इस हफ्ते आपकी सेहत का सबसे अच्छा साथी रहेगा।

परिवार और रिश्ते रिश्तों के मामले में यह हफ्ता खास है, क्योंकि बुधदेव और शुक्रदेव दोनों सातवें भाव में मौजूद हैं। शुरुआती दिनों में पार्टनर से बातचीत खुलकर होगी, बस जबान नरम रखें तो बात और अच्छी बनेगी। किसी भी नाजुक विषय पर सीधे-सीधे बोलने की बजाय थोड़ा नरमी से बात रखें।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही कोई पुरानी बात, कोई पुरानी नाराजगी फिर से सामने आ सकती है। शादीशुदा जातक धैर्य से काम लें तो बेवजह की बहस से बच सकते हैं। 4 अक्टूबर को चंद्रदेव के चौथे भाव में आने के बाद घर का माहौल भावनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस होगा।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता संतुलित रहने वाला है। शुरुआत में चंद्रदेव के अपनी राशि में होने से आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, जो प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू जैसी चीजों के लिए मददगार है। 30 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव के दूसरे और तीसरे भाव में जाने से पढ़ाई, लिखाई और बातचीत की क्षमता में सुधार होगा।

केतु पांचवें भाव में बैठे हैं, जिससे कभी-कभी ध्यान भटक सकता है। मोबाइल या शोरगुल से दूर, शांत जगह पर पढ़ाई करें। यह समय पुराने चैप्टर दोहराने और प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बजाय कुछ बिल्कुल नया शुरू करने के।

निष्कर्ष इस सप्ताह आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे रिश्तों और पैसों की समीक्षा करेंगे। चंद्रदेव का लगातार बदलता गोचर आपको हर दिन एक नई प्राथमिकता की तरफ ले जाएगा। शुक्रदेव के वक्री होने से पुराने मसले सामने आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और सोच-समझकर लिया गया फैसला ही आपके काम आएगा। अगला हफ्ता जल्दबाजी छोड़कर हर बात की समीक्षा करने से और बेहतर बनेगा। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।