मेष साप्ताहिक राशिफल: करियर में बड़ा बदलाव चमकाएगा किस्मत, मिलेगी बड़ी खुशखबरी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आपसे थोड़ा ठहरकर चलने की उम्मीद रखता है। आप स्वभाव से हर काम फटाफट निपटाना पसंद करेंगे, पर इस बार हर कदम पर संयम रखना जरूरी होगा। दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर में भी आपकी जरूरत महसूस होगी, और इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही इस हफ्ते की असली परीक्षा है। रुपये-पैसे के मामले में व्यावहारिक सोच रखिए। रिश्तों में थोड़ी नरमी बरतेंगे तो माहौल हल्का बना रहेगा। दोस्तों और पुराने संपर्कों से मिलने वाली मदद आपके कई अटके काम आसान करेगी, इसलिए लोगों से जुड़े रहें। सप्ताह के अंत तक मन में एक नई ताजगी महसूस होगी।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में इस सप्ताह मन की बेचैनी आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। कर्क राशि में नीच के मंगलदेव अधीरता और अंदर ही अंदर गुस्सा भर सकते हैं। शुरुआती दिनों में काम के दबाव में खाना छोड़ देना या देर तक जागने की आदत न बनने दें।

23 अक्टूबर की दोपहर के बाद चंद्रदेव बारहवें घर में होंगे, ऐसे में नींद अधूरी रहने की शिकायत हो सकती है। रात को सोने से पहले मोबाइल एक तरफ रख दें और सुबह थोड़ी सैर या हल्का योग करें। बहुत थकान महसूस हो तो खुद को आराम दें। कोई परेशानी लगातार बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

परिवार और रिश्ते रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपसे समझदारी की अपेक्षा रखता है। तुला राशि में वक्री शुक्रदेव सातवें घर में हैं, इसलिए जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मनमुटाव दोबारा उभर सकता है। उनकी बात पूरी होने दें, फिर अपनी राय रखें। बीती बातों का जिक्र बहस को लंबा ही खींचेगा।

अच्छी बात यह है कि बृहस्पतिदेव चौथे घर में उच्च के हैं, जो घर के भीतर आपसी अपनापन बनाए रखेंगे। माता जी या घर के किसी बुजुर्ग से बात करके मन हल्का होगा। 21 अक्टूबर के बाद दोस्तों के साथ मिलना-जुलना बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई पुराना परिचित लौट सकता है, पर भावनाओं में बहकर कोई वादा करने से पहले थोड़ा समय लीजिए।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अधूरे प्रोजेक्ट निपटाने और कठिन विषयों को दोहराने के लिए बढ़िया है। 19 और 20 अक्टूबर को दसवें घर के चंद्रदेव अनुशासन बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे, इन दो दिनों का पूरा उपयोग कीजिए।

21 अक्टूबर से चंद्रदेव ग्यारहवें घर में आएंगे और सहपाठियों के साथ चर्चा से मुश्किल टॉपिक भी आसानी से समझ आने लगेंगे। केतुदेव पांचवें घर में हैं, इसलिए कभी-कभी पढ़ाई से मन हट सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी नतीजे की फिक्र छोड़ें और रोज थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते रहें। आखिरी रात की हड़बड़ी वाली तैयारी से बचना ही समझदारी है।

निष्कर्ष कुल मिलाकर यह सप्ताह मेष राशि के जातकों को महत्वाकांक्षा और धैर्य के बीच संतुलन बनाना सिखाएगा। मंगलदेव और सूर्यदेव दोनों नीच के हैं, इसलिए जल्दबाजी और अहं से दूरी बनाए रखें। बृहस्पतिदेव का साथ घर-परिवार में सुकून बनाए रखेगा। पैसों के मामले में जितनी सावधानी रखेंगे, आने वाले दिनों में उतनी ही राहत मिलेगी। काम का तनाव घर तक न लाएं, यह छोटी-सी आदत बड़े झगड़ों को टाल देगी। 25 अक्टूबर की रात चंद्रदेव आपकी राशि में लौटेंगे और आप नए सप्ताह का स्वागत ताजा नजरिये के साथ कर पाएंगे।