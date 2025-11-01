Aries Weekly Horoscope 03 to 09 November 2025: सोच-समझकर बात करें, पढ़ें मेष का राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आप शांत मन से सही तरीके से सोचेंगे। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आएंगे, तब आत्मविश्वास और जोश बढ़ेगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 03 to 09 November 2025) ग्रहों की स्थिति आपको सोचने और काम करने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी। जब चंद्रमा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशियों से गुजरेंगे, तब आप भावनात्मक रूप से गहराई महसूस करेंगे और मन में स्पष्टता भी बनी रहेगी। सूर्य तुला राशि में और मंगल वृश्चिक राशि में रहकर आपको समझदारी, साहस और धैर्य से काम करने की प्रेरणा देंगे। यह सप्ताह खुद को बेहतर बनाने और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए अच्छा है।
परिचय
सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे आप शांत मन से सही तरीके से सोचेंगे। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि में आएंगे, तब आत्मविश्वास और जोश बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे आपकी बात करने और लोगों से जुड़ने की क्षमता मजबूत होगी। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि भावनाओं और प्रैक्टिकल सोच में संतुलन रखकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है।
मेष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (3 नवंबर से 9 नवंबर)
सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे, जिससे आपके इमोशन्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। ध्यान या प्रार्थना आपके मन को संतुलन में रखेगी। 4 और 5 नवंबर को जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब ऊर्जा बढ़ेगी और आप नई फिटनेस रूटीन शुरू करने के लिए मोटीवेट होंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा आपको खानपान और आराम पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा मानसिक विश्राम की जरूरत बताएंगे। कुल मिलाकर, इस सप्ताह काम के जोश के साथ-साथ आराम भी जरूरी रहेगा।
मेष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और संबंध (3 नवंबर से 9 नवंबर)
इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके संबंधों में गहराई और समझ बढ़ाएगी। मीन राशि में चंद्रमा के साथ, सप्ताह की शुरुआत में, आप परिवार और प्रियजनों के लिए थोड़ा इमोशनल महसूस कर सकते हैं। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा के समय बातचीत में तेजी आ सकती है, इसलिए सोच-समझकर बात करें। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा परिवार में स्थिरता लाएंगे, जबकि सप्ताहांत में मिथुन राशि में चंद्रमा हल्की सुखद बातचीत के अवसर देंगे। धैर्य और भावनात्मक संतुलन से रिश्ते मजबूत बनेंगे।
मेष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (3 नवंबर से 9 नवंबर)
इस सप्ताह विद्यार्थी चंद्रमा की चाल से लाभ पाएंगे। मीन राशि में चंद्रमा क्रिएटिव सोच और इमैजिनेशन को बढ़ाएंगे, जो कला या डिजाइन से जुड़े छात्रों के लिए लाभकारी रहेगा। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा ध्यान और फोकस बढ़ाएंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा नियमित अध्ययन के लिए अच्छा समय देंगे, जबकि 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा तेजी से सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ाएंगे, परीक्षाओं और प्रेसेंटेशंस के लिए यह समय बिलकुल सही है। यदि आप अनुशासन बनाए रखें, तो पढ़ाई का रिजल्ट अच्छा रहेगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए इमोशनल समझ और स्मार्ट सोच का सही मेल लेकर आया है। चंद्रमा का मीन से मिथुन तक गोचर आपके सोचने, करने और बोलने के तरीके को संतुलित करेगा। कार्य और निजी जीवन दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि में मंगल आपका साहस बढ़ा रहे हैं, जबकि तुला राशि में शुक्र आपके बोलने की मधुरता से आपका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। संयम और समझदारी से किए गए कार्य सफलता दिलाएंगे।
उपाय
- हर सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे ऊर्जा बढ़ेगी।
- मंगलवार को “ॐ मंगलाय नमः” मंत्र का जाप करें।
- जब चंद्रमा मीन राशि में हों, तब चंदन की अगरबत्ती जलाएं और मन को शांत करें।
- गुरुवार को लाल वस्त्र या मूंगा धारण करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े दान करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
