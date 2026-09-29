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 मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: तुला में सूर्य की एंट्री से ऑफिस में प्रेशर बढ़ेगा, पार्टनर से होंगे झगड़े 

By Digital Desk Edited By: Anuradha Gupta
Published: Tue, 29 Sep 2026 08:00 AM (IST)

अक्टूबर 2026 का मेष मासिक राशिफल सूर्य के तुला में गोचर और बुध के वक्री होने जैसे ग्रहों की चाल ...और पढ़ें

मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: करियर में दबाव और रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।

मेष मासिक राशिफल अक्टूबर 2026: करियर में दबाव और रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सच कहें तो अक्टूबर की शुरुआत आपको थोड़ी भागदौड़ वाली लगेगी। दफ्तर की पेंडिंग फाइलें, सुबह की सैर का अधूरा वादा और घर के छोटे-मोटे काम, सब एक साथ आवाज देंगे। पर यही वह वक्त है जब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सलीके से जमा सकते हैं। महीने के बीच से मन अपनों की ओर खिंचेगा और पार्टनर की बातें ज्यादा समझ आने लगेंगी।

घर में किसी बात पर मन खटके, तो चुप बैठकर घुटने की बजाय एक कप चाय के साथ बात कर लीजिए। रिश्तों में जीतने से ज्यादा समझना जरूरी होगा। 31 अक्टूबर के बाद बच्चों, पढ़ाई और रचनात्मक कामों से दिल को सुकून मिलेगा।

स्वास्थ्य

शरीर और मन की देखभाल के मामले में अक्टूबर की शुरुआत आपकी दिनचर्या को पटरी पर लाने का अच्छा मौका है। छठे भाव में सूर्यदेव खान-पान, नींद और कसरत में अनुशासन की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप महीनों से सोच रहे हैं कि कल से जिम जाएंगे, तो इस बार वह कल अक्टूबर की पहली तारीख बना लीजिए। थाली में हरी सब्जियां और मौसमी फल बढ़ाइए।

मंगलदेव कर्क राशि में चौथे भाव से गुजरेंगे, जो घर की भागदौड़ बढ़ा सकते हैं। रिश्तेदारों का आना-जाना या दिवाली से पहले की रंगाई-पुताई मन को अशांत कर सकती है। दफ्तर की खीझ को खाने की मेज तक न लाएं। रात को पूरी नींद लें और अगर कोई परेशानी लंबी खिंचे, तो किसी योग्य डॉक्टर को जरूर दिखाएं।  यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

परिवार और रिश्ते

दिल के मामलों में यह महीना खास रहेगा। 3 अक्टूबर से शुक्रदेव आपके सातवें भाव में वक्री होंगे, तो पति या पत्नी से जुड़ा कोई पुराना गिला-शिकवा फिर उभर सकता है। हो सकता है शादी की सालगिरह भूल जाने वाली बात दोबारा छिड़ जाए। ऐसे पल में सफाई देने से ज्यादा असर इस बात का होगा कि आप ध्यान से सुनें।

17 अक्टूबर को सूर्यदेव भी इसी भाव में आ जाएंगे और 24 अक्टूबर से बुधदेव वक्री होंगे। इन दिनों फोन पर या चलते-फिरते कोई गंभीर बात न छेड़ें, आमने-सामने बैठकर बात करें। उधर चौथे भाव में मंगलदेव घर की मरम्मत, पुराने फर्नीचर या माता-पिता से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी मांगेंगे। अकेले फैसला सुनाने के बजाय सबकी राय लें।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह महीना कछुए और खरगोश वाली कहानी की याद दिलाता है, जो लगातार चलेगा वही आगे निकलेगा। पहले पखवाड़े में छठे भाव के सूर्यदेव आपको टाइम टेबल पर टिके रहने की सलाह देंगे। जो नोट्स अधूरे रह गए थे, उन्हें इन्हीं दिनों पूरा कर डालिए। सोशल मीडिया पर बीतने वाला एक घंटा अगर किताबों को दे दें, तो फर्क खुद दिख जाएगा।

24 अक्टूबर से बुधदेव की वक्री चाल होगी, इसलिए लिखने और आवेदन जमा करने में सतर्कता बरतें। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले उसका प्रिव्यू देख लें और ईमेल आईडी गलत न डालें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पांचवें भाव में आएंगे, जो पढ़ाई, लेखन और कला में आपकी रुचि गहरी करेंगे। परीक्षा देने वाले छात्र रिवीजन की लय बनाए रखें।

निष्कर्ष

अक्टूबर का यह मासिक राशिफल बताता है कि आपके लिए काम की जिम्मेदारियां और निजी रिश्ते, दोनों बराबर अहम रहेंगे। सूर्यदेव का छठे से सातवें भाव में जाना आपको अकेले दौड़ने की बजाय साथ चलने का सबक देगा। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल कहती है कि हर बड़े वादे और हर गंभीर चर्चा से पहले रुककर सोचें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में आना रचनात्मकता और शिक्षा के लिए नया दौर शुरू करेगा। घर हो या दफ्तर, हर जगह थोड़ी नरमी आपके काम आसान करेगी। संयम और साफ बातचीत इस महीने आपके सबसे भरोसेमंद साथी रहेंगे। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

उपाय

  • सूरज निकलते समय सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें।
  • मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें।
  • बोलचाल में नरमी रखें और किसी को ताना मारने से बचें।
  • हर सोमवार किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या खीर खिलाएं।
  • मन को शांत रखने के लिए रोज कुछ देर आंखें मूंदकर अपनी सांसों पर ध्यान दें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com