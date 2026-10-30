मेष मासिक राशिफल नवंबर 2026: 16 तारीख के बाद जीवन में बड़ा फेरबदल! सूर्य और मंगल का गोचर लाएगा धन लाभ या संकट?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुधदेव भी इस समय सातवें घर में उल्टी चाल से चल रहे होंगे और 13 नवंबर से सीधी चाल चलेंगे। 6 नवंबर से शुक्रदेव कन्या राशि यानी छठे घर में वक्री हो जाएंगे। राशि स्वामी मंगलदेव 12 नवंबर तक चौथे घर में रहेंगे, फिर सिंह राशि में आकर पांचवें घर में गुरुदेव और केतुदेव के साथ बैठेंगे। शनिदेव बारहवें घर में उल्टी चाल से चलेंगे, वहीं राहुदेव ग्यारहवें घर में डटे रहेंगे।

यह महीना आपसे थोड़ा ठहराव और समझदारी की उम्मीद रखता है। शुरू के दिनों में आप महसूस करेंगे कि मेहनत के मुकाबले नतीजे कम आ रहे हैं, लेकिन यही दौर पुरानी कमियों को सुधारने का मौका भी देगा। दूसरे पखवाड़े में मन का उत्साह लौटेगा और नए विचारों पर काम करने का साहस बढ़ेगा।

खर्चों पर नजर रखना और अपनों से खुलकर बातचीत करना इस महीने की सबसे बड़ी जरूरत रहेगी। जो लोग धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें महीने के अंत तक संतोष देने वाले परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य महीने के पहले हिस्से में घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ आपके कंधों पर रहेंगी। ऐसे में मन पर बोझ महसूस होगा। 6 नवंबर से शुक्रदेव छठे घर में वक्री होकर नीच अवस्था में रहेंगे और आपको अपनी रोजाना की आदतों पर दोबारा नजर डालने को कहेंगे। रात का खाना देर से खाना, पानी कम पीना या घंटों एक ही जगह बैठे रहना, इन आदतों को धीरे धीरे बदलिए।

परिवार और रिश्ते रिश्तों के मामले में नवंबर का पहला पखवाड़ा थोड़ा नाजुक रह सकता है। सातवें घर में उल्टी चाल चल रहे बुधदेव पति पत्नी के बीच किसी पुरानी शिकायत को फिर से ताजा कर सकते हैं। संभव है कि आपकी किसी सामान्य बात को जीवनसाथी गलत अर्थ में ले लें। ऐसे समय में चुप्पी साधने के बजाय प्रेम से पूछ लेना बेहतर रहेगा। चौथे भाव में बैठे मंगलदेव घर के कामों को लेकर चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकते हैं।

13 नवंबर को बुधदेव के मार्गी होते ही बातचीत का रास्ता खुलने लगेगा और मनमुटाव घटेंगे। 12 नवंबर से मंगलदेव पांचवें भाव में होंगे, जो परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बढ़ाएंगे। बच्चों के स्कूल फंक्शन में जाना या रविवार को सबके साथ पिकनिक मनाना, ऐसे छोटे मौके रिश्तों में गर्माहट भर देंगे। अविवाहित मेष जातक अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे, फिर भी नए संबंध को समय के साथ गहरा होने दीजिए। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए पांचवें भाव में बैठे गुरुदेव ज्ञान बढ़ाने में सहायक बनेंगे और कठिन विषय भी इस महीने समझ में आने लगेंगे। हालांकि उसी भाव में केतुदेव की मौजूदगी कभी कभी एकाग्रता को डगमगा सकती है। पढ़ते समय फोन पास रखेंगे तो ध्यान बार बार भटकेगा, इसलिए पढ़ाई के घंटों में उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए।

12 नवंबर से मंगलदेव आपके आत्मविश्वास को मजबूती देंगे। कक्षा में प्रश्न पूछने, वाद विवाद या खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का उत्साह रहेगा। 13 नवंबर से बुधदेव की सीधी चाल कॉलेज एडमिशन, छात्रवृत्ति या किसी आवेदन से जुड़े जवाब दिलाने में मदद करेगी। परीक्षा की डेटशीट और प्रोजेक्ट जमा करने की तारीख डायरी में लिख लीजिए। रोजाना थोड़ी पढ़ाई आखिरी समय की भागदौड़ से कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगी।

निष्कर्ष मेष राशि के जातकों को नवंबर सब्र रखना और सोच समझकर बोलना सिखाएगा। 12 नवंबर को मंगलदेव का सिंह राशि में आना, 13 नवंबर को बुधदेव का मार्गी होना और 16 नवंबर को सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश, ये तीनों बदलाव महीने के बाद वाले हिस्से को कहीं अधिक सहज बनाएंगे।