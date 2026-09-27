विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: शुक्र होंगे वक्री, शिक्षा और यात्रा में न करें जल्दबाजी; बड़े बदलाव लाएगा यह गोचर

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 08:00 AM (IST)

यह सप्ताह आपसी बातचीत से शुरू होकर घर, रचनात्मकता और जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ने वाला है।

Aquarius Weekly Horoscope: कैसा रहेगा यह हफ्ता?

Aquarius Weekly Horoscope: कैसा रहेगा यह हफ्ता?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव तीसरे भाव में रहकर मीटिंग्स, लेखन और नेटवर्किंग को सपोर्ट करेंगे, जैसे किसी पुराने कॉन्टैक्ट से दोबारा बात होना। घर की जिम्मेदारियां भी साथ-साथ ध्यान मांगेंगी, दोनों में तालमेल बिठाना जरूरी रहेगा। पैसों के मामले में अनुशासन बनाए रखें, बिना सोचे किसी को उधार न दें।

घर में किसी की चुप्पी को नाराजगी न समझें, ईमानदार बातचीत का रास्ता खुला रखें। ट्रैवल या पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में न लें।

स्वास्थ्य

सेहत के लिहाज से बृहस्पतिदेव और मंगलदेव दोनों छठे भाव में होने से रोज की दिनचर्या को अनुशासित रखना इस हफ्ते फायदेमंद रहेगा। इस ऊर्जा का इस्तेमाल आदतें सुधारने में करें, छोटी-मोटी परेशानियों को लेकर ज्यादा न सोचें, जैसे मामूली दर्द को लेकर बार-बार चिंता करना। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

खाना न छोड़ें, आराम पूरा करें, और शेड्यूल भारी हो तो बीच-बीच में छोटे ब्रेक और हल्की एक्सरसाइज जरूर लें, इससे थकान कम महसूस होगी।

परिवार और रिश्ते

30 सितंबर को चंद्रदेव के चौथे भाव में आते ही घर में शांति और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत बढ़ सकती है, जैसे घर पर सबके साथ शांति से समय बिताने का मन करना। केतु सातवें भाव में होने से कभी-कभी रिश्तों में थोड़ी दूरी जैसा महसूस हो सकता है, पर चुप्पी को नाराजगी न समझें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

पार्टनर के लिए ईमानदार बातचीत का रास्ता खुला रखें। बिना तुरंत सलाह दिए सिर्फ ध्यान से सुनना इस हफ्ते घर की बातचीत को बेहतर बनाएगा और रिश्ते में विश्वास भी बढ़ाएगा।

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए 2 अक्टूबर को चंद्रदेव के पांचवें भाव में आते ही एकाग्रता और रचनात्मकता में सुधार आएगा, जो रिवीजन, लेखन और परीक्षाओं के लिए फायदेमंद रहेगा, जैसे किसी निबंध या प्रोजेक्ट में नए विचार आना।

शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को नौवें भाव में वक्री होते ही किसी कोर्स, कॉलेज या लंबे समय की पढ़ाई की योजना को लेकर मन में दोबारा सवाल उठ सकता है। दिशा अचानक न बदलें, सलाह लें और विकल्पों की ध्यान से तुलना करें।

निष्कर्ष

यह हफ्ता बातचीत से शुरू होकर घर, रचनात्मकता और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ेगा। चंद्रदेव का लगातार बदलता गोचर हर दिन नई प्राथमिकता सामने रखेगा। शुक्रदेव के वक्री होने से ट्रैवल और पढ़ाई की योजनाओं पर दोबारा सोचना जरूरी रहेगा। अगला हफ्ता प्राथमिकताओं को लेकर ज्यादा स्पष्टता दे सकता है, बस अभी से संगठित रहें।

उपाय:

  • हफ्ते की शुरुआत शेड्यूल व्यवस्थित करके और शांत बातचीत के साथ करें।
  • पैसों से जुड़ी बेवजह की प्रतिबद्धता से बचें, बोलने से पहले सोचें।
  • शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।
  • ट्रैवल या पढ़ाई से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।
  • शनिवार को किसी जरूरतमंद को खाना या जरूरी सामान दान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक (astropatri.com), फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com