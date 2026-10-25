कुंभ साप्ताहिक राशिफल: गुरु का गोचर और वक्री शुक्र बदलेंगे रिश्तों की दिशा, सेहत का रखना होगा ध्यान

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह दैनिक दिनचर्या में सुधार लाने और नवीन सोच को स्वीकार करने का संदेश देता है। मध्य सप्ताह के बाद अध्ययन, सृजनात्मकता और संवाद के लिए अनुकूल समय रहेगा। पुरानी चर्चाएं या संबंधों से जुड़ी चिंताएं फिर उभर सकती हैं, जिन्हें धैर्य से सुलझाना होगा।

सप्ताह के अंत तक साझेदारी और संयुक्त निर्णयों का महत्व बढ़ेगा। लचीलापन बनाए रखें और दूसरों को भी अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर दें। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ (Aquarius Weekly Horoscope 26 October to 1 November 2026) राशि का यह सप्ताह।

स्वास्थ्य दिनचर्या में नियमितता आने पर आपकी ऊर्जा में सुधार दिखेगा। पर्याप्त नींद, संतुलित व्यायाम, पौष्टिक आहार और स्क्रीन से दूरी के अंतराल को प्राथमिकता दें।

1 नवंबर से छठे घर में चंद्रदेव, नीच के मंगलदेव के साथ आकर थकान बढ़ा सकते हैं। व्यस्त योजनाओं के कारण शरीर के संकेतों की अनदेखी न करें। जब सब कुछ भारी लगने लगे, तो अनावश्यक प्रतिबद्धताएं घटाएं और स्वयं को आराम का समय दें।

परिवार और रिश्ते संबंधों में इस सप्ताह अधिक लचीलेपन की आवश्यकता रहेगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सप्तम भाव में आकर सहयोग और परस्पर सम्मान को महत्व देंगे। कोई वार्तालाप असहज लगे तो दूरी बना लेना उचित नहीं होगा, अपनी चिंताएं शांति से रखें और दूसरों को उत्तर देने का पर्याप्त समय दें।

भाग्य भाव में वक्री शुक्रदेव पुराने संबंधों के ढर्रे या अपेक्षाओं पर दोबारा विचार कराएंगे। कोई परिचित विवाद लौटे, तो वर्तमान में सुधार की संभावनाओं पर ध्यान दें। दंपती साझा लक्ष्यों और व्यक्तिगत मर्यादाओं पर चर्चा करें। अविवाहित जातक भिन्न रुचियों वाले व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, फिर भी शीघ्र धारणा बनाने के बजाय अनुकूलता समझने में समय लगाएं।

शिक्षा विद्यार्थियों को क्रिएटिव स्टडीज, सामूहिक चर्चा और रिवीजन से लाभ मिलेगा। 29 अक्टूबर के बाद पंचम भाव में चंद्रदेव पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता दोनों बढ़ाएंगे।

पठन, लेखन, प्रेजेंटेशन और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के अभ्यास के लिए यह समय अनुकूल है। अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित रखें, कार्यों को अंतिम क्षण तक न टालें और सौंपने से पहले उनकी सावधानी से जांच करें।

निष्कर्ष यह सप्ताह कुंभ जातकों को स्वतंत्रता और सहयोग के बीच संतुलन साधने की प्रेरणा देता है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सप्तम भाव में प्रवेश नवंबर की शुरुआत में संबंधों और संयुक्त निर्णयों को अधिक महत्वपूर्ण बनाएगा। स्पष्ट संवाद आपको शांत मन से अपनी प्राथमिकताएं साधने में मदद करेगा।

उपाय प्रतिदिन एक व्यावहारिक प्राथमिकता चुनें और उसी पर पूरा ध्यान लगाएं।

राहु के आपकी राशि में रहने तक असामान्य विचारों को अमल में लाने से पहले उनकी गहन परख करें।

शनिदेव धन भाव में वक्री हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सीखने और निरंतर प्रयास का भाव रखें।

किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मन की बात साझा करने का अवसर बनाएं।

शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें।