कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते काम और रिश्तों के बीच बनाना होगा संतुलन, पढ़ें कैसा होगा आपका भविष्य?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 5 अक्टूबर को चंद्रदेव कर्क राशि के छठे भाव में रहेंगे। 6 अक्टूबर की रात वे सिंह राशि के सातवें भाव में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को चंद्रदेव कन्या राशि के आठवें भाव में जाएंगे। 11 अक्टूबर को वे तुला राशि के नौवें भाव में गोचर करेंगे।

सूर्यदेव कन्या राशि के आठवें भाव में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव कर्क राशि के छठे भाव में नीच के रहेंगे। गुरुदेव इसी भाव में उच्च के रहेंगे। बुधदेव और वक्री शुक्रदेव तुला राशि के नौवें भाव में रहेंगे। वक्री शनिदेव मीन राशि के दूसरे भाव में रहेंगे। राहु आपकी राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में रहेंगे।

कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते दिनचर्या, साझेदारी और पैसों तीनों पर ध्यान रहेगा। शुरुआत रोज के कामकाज और सेहत से होगी। छठे भाव में मंगलदेव काम को भारी महसूस करा सकते हैं। पर गुरुदेव वहीं रहकर चीजें व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।

आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हैं। इसलिए पैसे और परिवार से जुड़े फैसलों को एक बार फिर परखें। हफ्ते के बीच जीवनसाथी और साझा मामले ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। आखिर में आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे और कुछ नया सीखने का मन करेगा।

स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छी सेहत के लिए दिनचर्या ठीक रखना सबसे जरूरी है। छठे भाव में मंगलदेव रोज की जिम्मेदारियों को सामान्य से भारी महसूस करा सकते हैं। आराम को नजरअंदाज किया तो ऊर्जा गिरने लगेगी। पेट और पाचन का ध्यान रखें। बहुत मसालेदार खाना कम करें।

समय पर खाना, पूरी नींद और थोड़ी शारीरिक हलचल जरूरी है। मन थका लगे तो सैर या स्ट्रेचिंग करें। काम की जगह आरामदायक और व्यवस्थित रखें। सही ऊंचाई की कुर्सी भी पीठ दर्द से बचाएगी। दफ्तर की छोटी परेशानियों को रात भर दिमाग में न घुमाते रहें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते अपनों के लिए ज्यादा समय निकालना होगा। काम की जिम्मेदारियां आपका ज्यादातर ध्यान ले लेंगी। पर घरवालों को भी आपके साथ की जरूरत रहेगी। 5 अक्टूबर को परिवार के व्यवहार में छोटा सा बदलाव भी आप तुरंत महसूस करेंगे। किसी बात का बुरा लगे तो मन में गांठ न बांधें, सीधे बात कर लें। 6 अक्टूबर की रात के बाद जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उनसे खुलकर बात करने का मौका मिलेगा।

आपको जिम्मेदारियों, उम्मीदों या आगे की योजनाओं पर बात करनी पड़ सकती है। सातवें भाव में केतु कभी कभी दूरी का एहसास करा सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी साथी को शामिल रखें। वक्री शुक्रदेव कोई पुराना मुद्दा फिर सामने ला सकते हैं। रिश्ते में हैं तो आज की स्थिति की तुलना बीते दिनों से न करें।

सिंगल लोग धीरे आगे बढ़ें। कोई दिलचस्पी दिखाए, तो भावनात्मक वादे करने से पहले समय दें। 11 अक्टूबर को दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातचीत मन खुश करेगी। शिक्षा उच्च शिक्षा, रिसर्च और गहरी समझ मांगने वाले विषयों के छात्रों के लिए यह हफ्ता मददगार है। शुरुआत में रोज का पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें। 9 अक्टूबर के बाद आठवें भाव में चंद्रदेव बारीकी से रिवीजन के लिए अच्छे हैं। नोट्स व्यवस्थित करें, सारांश बनाएं और मुश्किल टॉपिक पर ध्यान दें।

11 अक्टूबर को नौवें भाव में चंद्रदेव नए विचारों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। चीजों को अलग तरह से देखने का मन करेगा। आखिरी वक्त की तैयारी से बचें। कोई नया कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो तीन बातें मिलाकर देखें। उसका सिलेबस, उसमें लगने वाला समय और आगे उसका फायदा।

निष्कर्ष इस हफ्ते आपकी प्राथमिकताएं बदलती रहेंगी। शुरुआत में दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। बीच में रिश्ते और साझा मामले जरूरी होंगे।

आखिर में आप कुछ नया सीखेंगे और बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे। काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगले हफ्ते बातचीत और लंबी प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान रहेगा।