कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते पैसों को लेकर रहें सावधान, पार्टनर से हो सकती है बहस

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते दिनचर्या, साझेदारी और पैसों तीनों पर ध्यान रहेगा। शुरुआत रोज के कामकाज और सेहत से होगी। छठे भाव में मंगलदेव काम को भारी महसूस करा सकते हैं। पर गुरुदेव वहीं रहकर चीजें व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हैं। इसलिए पैसे और परिवार से जुड़े फैसलों को एक बार फिर परखें। हफ्ते के बीच जीवनसाथी और साझा मामले ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। आखिर में आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे और कुछ नया सीखने का मन करेगा।

स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छी सेहत के लिए दिनचर्या ठीक रखना सबसे जरूरी है। छठे भाव में मंगलदेव रोज की जिम्मेदारियों को सामान्य से भारी महसूस करा सकते हैं। आराम को नजरअंदाज किया तो ऊर्जा गिरने लगेगी। पेट और पाचन का ध्यान रखें। बहुत मसालेदार खाना कम करें।

समय पर खाना, पूरी नींद और थोड़ी शारीरिक हलचल जरूरी है। मन थका लगे तो सैर या स्ट्रेचिंग करें। काम की जगह आरामदायक और व्यवस्थित रखें। सही ऊंचाई की कुर्सी भी पीठ दर्द से बचाएगी। दफ्तर की छोटी परेशानियों को रात भर दिमाग में न घुमाते रहें।

परिवार और रिश्ते इस हफ्ते अपनों के लिए ज्यादा समय निकालना होगा। काम की जिम्मेदारियां आपका ज्यादातर ध्यान ले लेंगी। पर घरवालों को भी आपके साथ की जरूरत रहेगी। 5 अक्टूबर को परिवार के व्यवहार में छोटा सा बदलाव भी आप तुरंत महसूस करेंगे। किसी बात का बुरा लगे तो मन में गांठ न बांधें, सीधे बात कर लें। 6 अक्टूबर की रात के बाद जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उनसे खुलकर बात करने का मौका मिलेगा।

शिक्षा उच्च शिक्षा, रिसर्च और गहरी समझ मांगने वाले विषयों के छात्रों के लिए यह हफ्ता मददगार है। शुरुआत में रोज का पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं और उस पर टिके रहें। 9 अक्टूबर के बाद आठवें भाव में चंद्रदेव बारीकी से रिवीजन के लिए अच्छे हैं। नोट्स व्यवस्थित करें, सारांश बनाएं और मुश्किल टॉपिक पर ध्यान दें।

11 अक्टूबर को नौवें भाव में चंद्रदेव नए विचारों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। चीजों को अलग तरह से देखने का मन करेगा। आखिरी वक्त की तैयारी से बचें। कोई नया कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो तीन बातें मिलाकर देखें। उसका सिलेबस, उसमें लगने वाला समय और आगे उसका फायदा।