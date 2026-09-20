कुंभ साप्ताहिक राशिफल: शुरुआत में रहें शांत, 23 सितंबर के बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास और खुलेंगे नए रास्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मकर राशि में चंद्रदेव के आते ही शोर-शराबा मचाने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम निपटाना ही समझदारी होगी, मेहनत का फल अपने आप मिलेगा।

23 सितंबर की रात को जैसे ही चंद्रदेव आपकी अपनी राशि कुंभ में आएंगे, आपमें एक अलग ही भरोसा लौट आएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे भी और आपको नोटिस भी करेंगे।

हफ्ते के आखिरी दिनों में किसी से कोई जरूरी बात करनी हो या आगे का पक्का प्लान बनाना हो, तो समय बहुत बढ़िया रहेगा। बस पूरे हफ्ते इस खर्चें को कसकर रखिए और बात-बात पर चिढ़ने या आवेगी होने के बजाय थोड़ा सब्र से काम लीजिए।

यह हफ्ता आपको बस यही सिखाने आ रहा है कि अपने सपनों को पूरा करने की जिद जरूर रखिए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, सब्र ही आपकी सबसे बड़ी ताक़त बनेगा। 21 सितंबर से हफ्ते की शुरुआत होते ही जब चंद्रदेव मकर राशि के बारहवें भाव में जाएंगे, तो एकांत में बैठकर सोचने और पर्दे के पीछे रहकर काम करने का मन करेगा। कन्या राशि के सूर्यदेव और छठे भाव में नीच के बैठे मंगलदेव इशारा कर रहे हैं कि गुप्त विरोधियों या सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें।

23 सितंबर की रात को जैसे ही चंद्रदेव आपकी अपनी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा और आपकी शख़्सियत में एक अलग ही निखार दिखेगा। इसके बाद 26 सितंबर को चंद्रदेव के मीन राशि में जाने और बुधदेव के तुला राशि में आते ही पैसों की लेन-देन में बड़ी रफ्तार आएगी। शुक्रदेव, वक्री शनिदेव, राहु और केतु अपनी-अपनी जगह पर जमे हुए हैं। कुल मिलाकर अपने बजट को काबू में रखिए, किसी भी उकसावे में आने से बचिए और हर कदम सोच-समझकर उठाइए।

स्वास्थ्य सेहत के मामले में इस हफ्ते शरीर के साथ-साथ अपने मूड का भी खास खयाल रखना पड़ेगा। छठे भाव में नीच के बैठे मंगल महाराज काम के दबाव के बीच चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ा सकते हैं, खासकर तब जब रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो।

इससे बचने का सीधा तरीक़ा यही है कि सही समय पर खाना खाएं, पूरी नींद लें और हल्की-फुल्की एक्सारसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाए रखें। ऑफिस या काम-धंधे की टेंशन को शाम को घर तक खींचकर बिल्कुल मत लाइये। दिमाग़ी सुकून के लिए थोड़ी देर प्राणायाम करें या शाम को खुली हवा में हल्की सैर कर लें, दिनभर का सारा तनाव तुरंत गायब हो जाएगा।

परिवार और रिश्ते पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते रिश्तों को थोड़ी ज्यादा समझदारी और नजाकत की जरूरत है। सातवें भाव में बैठे केतु महाराज अपनों के बीच बिना किसी बड़ी वजह के भी एक अजीब सी दूरी या खिंचाव महसूस करा सकते हैं, भले ही ऊपर से सब ठीक दिख रहा हो।

अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह न समझें कि बिना बोले ही पार्टनर आपके दिल की बात अपने आप समझ लेगा; जो भी मन में हो, साफ-साफ और प्यार से बोलकर कह दें। जो लोग सिंगल हैं, वे फालतू की टाइमपास बातों के बजाय किसी ऐसे इंसान की तलाश करेंगे जिससे दिल से गहरी बात हो सके। दिनभर की ऑफिस की टेंशन और काम के तनाव को अपने घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आएं, ताकि अपनों के साथ रहते हुए आपका ध्यान पूरी तरह उन्हीं पर रहे।

शिक्षा पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से यह हफ्ता उन छात्रों के लिए बड़ा फलदायी रहेगा जो पूरे अनुशासन और नियम के साथ पढ़ने के लिए बैठेंगे। हफ्ते की शुरुआत में कन्या राशि में बैठे बुधदेव का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी भी विषय का गहराई से विश्लेषण करना हो या नोट्स बनाकर व्यवस्थित तैयारी करनी हो, दिमाग़ एकदम सटीक काम करेगा।

26 सितंबर को जैसे ही बुधदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों, ग्रुप डिस्कशन करने वालों और बहस या बातचीत वाले विषयों की पढ़ाई करने वालों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे इस हफ्ते सोशल मीडिया या फालतू की चीजों से अपना ध्यान भटकने न दें; पूरा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें।

निष्कर्ष इस हफ्ते भाग-दौड़ मचाने के बजाय थोड़ा ठहरकर सही फैसले लेने में ही भलाई है। जल्दबाजी करेंगे तो बना-बनाया काम बिगड़ सकता है।

हफ्ते के शुरुआती दिन शांत रहकर सोचने-समझने, काम की योजना बनाने और पुराने पेंडिंग टास्क निपटाने के लिए सबसे बढ़िया हैं।

फिर 23 सितंबर के बाद से माहौल बदलेगा और आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस पूरी तरह लौट आएगा। पैसों के मामले में हाथ थोड़ा खींचकर रखिए और जज्बात में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। थोड़ा सब्र रखेंगे, तो आने वाले बेहतरीन मौकों का पूरा फायदा उठा पाएंगे।