कुंभ साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते काम में सफलता और रिश्तों में संभलकर चलने की सलाह

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। यह सप्ताह आपकी स्वतंत्र सोच को नई ऊर्जा देगा। आप हमेशा भीड़ से अलग सोचते हैं और नए प्रयोग करना पसंद करते हैं। इस बार भी नए विचार और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, बस हर विचार को तुरंत अमल में लाने की जल्दी न करें।

कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और रोज की आदतें सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा। धन के मामले में सतर्कता जरूरी है। परिवार के साथ जुड़े रहने के साथ अपनी आजादी का भी ध्यान रखें। पुराने दोस्तों और भाई-बहनों से संपर्क बढ़ेगा, जो सप्ताह के अंत में मनोबल बढ़ाएंगे। सेहत सुधारने के लिए भी यह अच्छा समय है।

स्वास्थ्य छठे घर में उच्च के बृहस्पतिदेव इस सप्ताह सेहत सुधारने के लिए अच्छा माहौल बना रहे हैं। नींद, भोजन के समय और व्यायाम की आदत को दुरुस्त करने का यह सही अवसर है। हालांकि उसी घर में नीच के मंगलदेव काम के दबाव में शरीर को थका सकते हैं।

19 और 20 अक्टूबर को बारहवें घर के चंद्रदेव नींद में कमी दे सकते हैं, रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। काम का बोझ उतना ही लें जितना सहजता से संभल सके। थोड़ी-थोड़ी देर में विश्राम और हल्की शारीरिक गतिविधि तनाव संभालने में मदद करेगी। लक्षण बने रहें तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें।

परिवार और रिश्ते रिश्तों में यह सप्ताह आपसी तालमेल और संवेदनशीलता की मांग करता है। सातवें घर में केतुदेव दांपत्य में थोड़ी दूरी का एहसास करा सकते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता चाहेंगे और साथी या परिवार आपसे ज्यादा भागीदारी की उम्मीद रखेंगे। दोनों जरूरतों को विरोधी मानने के बजाय संतुलन खोजिए।

नौवें घर में वक्री शुक्रदेव किसी पुराने मतभेद या विचारों के टकराव को फिर सामने ला सकते हैं, खासकर भविष्य की योजनाओं को लेकर। जवाब देने से पहले ध्यान से सुनें। 25 अक्टूबर की रात तीसरे घर के चंद्रदेव भाई-बहनों से मधुर बातचीत कराएंगे। अविवाहित जातक किसी अलग बैकग्राउंड वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।

शिक्षा विद्यार्थियों के लिए 21 अक्टूबर के बाद का समय खास रहेगा, जब आपकी राशि में आए चंद्रदेव प्रस्तुति देने और समूह चर्चा में भाग लेने का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। इस अवधि में कठिन मान्यताएं स्पष्ट करें और दोहराने की योजना बना लें।

सप्ताह के आरंभ में बारहवें घर के चंद्रदेव मन को थोड़ा भटका सकते हैं, पर दो-तीन दिन में पढ़ाई का क्रम फिर से जम जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी अभ्यास प्रश्नों और समय प्रबंधन को प्राथमिकता दें। आवश्यक असाइनमेंट पूरे करने से पहले नई रुचियों में न उलझें। 25 अक्टूबर की रात तीसरे घर में चंद्रदेव लेखन और अभिव्यक्ति को निखारेंगे।

निष्कर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पहल करने और जिम्मेदारियों के प्रति व्यावहारिक रहने का है। आपकी राशि में चंद्रदेव और राहुदेव ऊर्जा तो देंगे, पर धैर्य की परीक्षा भी लेंगे। राशि स्वामी शनिदेव की वक्री चाल धन और वाणी में संयम का संकेत है। बेहतर व्यवस्था से करियर आगे बढ़ेगा और खुली बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। इस सप्ताह प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और अगले सप्ताह के अवसरों के लिए तैयार रहें।