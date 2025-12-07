विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aquarius Weekly Horoscope: इस सप्ताह क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पढ़ें कुंभ का राशिफल

Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:56 PM (IST)

इस सप्ताह कुंभ जातक आत्मचिंतन और आगे बढ़ने का मिश्रण महसूस करेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik

Aquarius Rashifal 2025: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 08 to 14 December 2025) कुंभ जातकों के लिए परिवर्तनकारी इन्टूशन, भावनात्मक स्पष्टता और नई कार्यक्षमता लाएगा। राहु आपकी राशि में होने से स्वतंत्रता, नए विचार और स्वयं को दोबारा आंकने की इच्छा बढ़ेगी। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर भावनात्मक संतुलन, रिश्ते और अनुशासित योजना को मजबूत करेगा। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति करियर और महत्वाकांक्षाओं पर असर डालेगी, जिससे आप अपने लंबे समय के लक्ष्यों को फिर से तय करेंगे।

परिचय

इस सप्ताह कुंभ जातक आत्मचिंतन और आगे बढ़ने का मिश्रण महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि में चंद्रदेव स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देंगे, जिससे भावनात्मक संतुलन बन पाएगा। मध्य सप्ताह में सिंह राशि में चंद्रदेव रिश्तों, सहयोग और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 12–14 दिसंबर तक कन्या राशि में चंद्रदेव स्पष्ट सोच और व्यवस्था की इच्छा बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि का असर महत्वाकांक्षा, भीतर की समझ और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को तेज करेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल — स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर ध्यान देना जरूरी है। कर्क राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देंगे — आराम, पानी और संतुलित आहार जरूरी है। सिंह राशि में चंद्रदेव ऊर्जा और उत्साह बढ़ाएंगे, जिससे शारीरिक गतिविधियों या रचनात्मक कामों की ओर मन जाएगा। धनु राशि में मंगल ज्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति ला सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन बढ़ाएंगे — दिनचर्या सुधारने, पाचन और स्वस्थ आदतें अपनाने में मदद करेंगे। हल्की स्ट्रेचिंग, ध्यान और नियंत्रित सांस लेने के अभ्यास लाभकारी रहेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल — परिवार और रिश्ते

रिश्तों में सकारात्मक बदलाव और गहराई आएगी। कर्क राशि में चंद्रदेव परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र ईमानदारी और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाएंगे, जिससे पुराने मतभेद सुलझ पाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव प्रेम संबंधों में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। राहु आपकी राशि में होने से कभी-कभी स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ सकती है। कन्या राशि में चंद्रदेव बातचीत को स्थिर और समझदारी भरा बनाएंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल — शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह साफ सोच और पढ़ाई पर ध्यान लाएगा। कर्क राशि में चंद्रदेव शुरुआत में ध्यान और याददाश्त बढ़ाएंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और समूह गतिविधियों या प्रेजेंटेशनस में प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र विश्लेषण आधारित या शोध से जुड़े विषयों में गहराई लाने में मदद करेंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव अनुशासन और व्यवस्था बढ़ाएंगे, जिससे दोहराई, कार्य पूरा करने और परीक्षा तैयारी में फायदा होगा। वक्री गुरु पुराने पाठों की समीक्षा में मदद करेंगे, जिससे आधार मजबूत होगा।

निष्कर्ष

यह सप्ताह कुंभ जातकों के लिए भावनात्मक स्पष्टता, अनुशासित ध्यान और बौद्धिक विकास का संतुलन लाएगा। चंद्रदेव का कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर मन की दुनिया और बाहरी जिम्मेदारियों को संतुलित करेगा। वृश्चिक राशि की तेज ऊर्जा महत्वाकांक्षा और निर्णय क्षमता बढ़ाएगी, जबकि राहु नए विचार और व्यक्तिगत परिवर्तन को एक्टिव करेंगे। सप्ताह के अंत तक आप अधिक केंद्रित, एक्टिव और अपने लक्ष्यों के अनुरूप महसूस करेंगे।

उपाय

a) शनिवार को “ॐ राहवे नमः” का जाप करें, राहु संतुलित होंगे।
b) रुकी हुई ऊर्जा दूर करने के लिए शाम को कपूर का दीपक जलाएं।
c) गहरे नीले या काले कपड़े पहनें, स्थिरता और सुरक्षा महसूस करेंगे।
d) शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन या कंबल दें, आशीर्वाद मिलेगा।
e) प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट धरती से जुड़कर ध्यान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।