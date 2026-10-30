कुंभ मासिक राशिफल नवंबर 2026: इस माह करियर में तरक्की के योग, रिश्तों में बरतें सावधानी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ राशि के जातक नई सोच और बदलाव के लिए जाने जाते हैं। इस महीने आपकी यही सोच करियर को नई दिशा दे सकती है, बस जोश के साथ होश भी बनाए रखिए। शुरुआत के दिन पुरानी योजनाओं पर दोबारा नजर डालने के हैं, जबकि महीने का दूसरा हिस्सा पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। धन और रिश्तों में संयम रखेंगे तो यह महीना आपको भीतर से भी मजबूत बनाकर जाएगा।

स्वास्थ्य 12 नवंबर तक छठे घर में मंगलदेव कामकाज की होड़ और रोजमर्रा के दबाव को बढ़ाकर रखेंगे। हर काम आज ही खत्म करने का मन करेगा, पर इससे थकान बढ़ेगी। जरूरी काम सुबह और हल्के काम शाम के लिए रखिए। आपकी राशि में बैठे राहुदेव बेचैनी और हर चीज तुरंत बदल डालने की चाह जगा सकते हैं।

12 नवंबर के बाद काम का दबाव कुछ कम होगा, लेकिन दिनचर्या का संतुलन बनाए रखना फिर भी जरूरी है। नई आदतें धीरे धीरे अपनाइए और शरीर को उनके अनुरूप होने दीजिए। सुबह की धूप में कुछ देर बैठना और रात को हल्का भोजन लेना फायदेमंद रहेगा। शरीर के संकेतों पर ध्यान दीजिए और परेशानी लगातार रहे तो चिकित्सक से मिलिए।

परिवार और रिश्ते सातवें घर में गुरुदेव पूरे महीने दांपत्य जीवन में सहयोग और समर्पण का भाव बढ़ाएंगे। वहीं केतुदेव आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि रिश्ते से आपकी असली अपेक्षा क्या है। अगर मन में कोई सवाल है, तो चुप्पी साधकर दूर होने के बजाय उसे प्यार से साझा कीजिए। दूसरे घर में शनिदेव परिवार में बोले गए हर शब्द का वजन बढ़ा देंगे, इसलिए नरमी बनाए रखिए। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

12 नवंबर को मंगलदेव के सातवें घर में आते ही बहस गर्मा सकती है, विशेषकर जब कोई भी पक्ष झुकने को तैयार न हो। हर मतभेद को मुकाबला मत बनाइए। एक कप चाय के साथ शांति से बैठकर बात करना कई गांठें खोल देगा। अविवाहित कुंभ जातकों के लिए मित्रों, सामाजिक कार्यक्रमों या दफ्तरी परिचितों के माध्यम से किसी खास से मुलाकात संभव है। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

शिक्षा 13 नवंबर तक नौवें घर में वक्री बुधदेव परीक्षा कार्यक्रम, आवेदन पत्र और यात्रा व्यवस्था में भ्रम पैदा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही उस पर लिखी हर जानकारी जांच लीजिए। 6 नवंबर से शुक्रदेव की वक्री चाल किसी कोर्स या शैक्षिक योजना पर पुनर्विचार करा सकती है। क्षणिक निराशा में आकर पढ़ाई की दिशा बदलना ठीक नहीं होगा।

13 नवंबर के बाद अध्यापकों और सलाहकारों से संवाद आसान होगा। 16 नवंबर से दसवें घर में सूर्यदेव विद्यार्थियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति गंभीर बनाएंगे। लंबी अवधि के लक्ष्य तय कीजिए और उनके लिए छोटे छोटे पड़ाव बनाइए। नियमित दोहराव, ठोस योजना और सतत प्रयास इस महीने आपकी सफलता के तीन स्तंभ रहेंगे।