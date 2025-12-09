धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025: कुंभ वाले बनाएंगे नया प्लान, करियर को लेकर मिलेंगे खास संकेत
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आत्ममंथन और इन्टूशन को मजबूत करेंगे। आज का दिन सभी राशियों को भावनात्मक समझ और परिवर्तन की दिशा अपनाने का निमंत्रण देगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
गलदेव आपकी राशि में रहकर उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आपको आगे बढ़ने की मजबूत प्रेरणा मिलेगी। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आत्ममंथन करवाएंगे। आप अपने भीतर की सीमाओं और भावनात्मक उलझनों को समझ पाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर धन और भविष्य की योजनाओं को लेकर इन्टूशन बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक स्पष्टता के साथ साहसिक कदम उठाने का समर्थन करेगा।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 12
- दिन की सलाह: आत्मचिंतन के बाद आत्मविश्वास से काम करेंगे।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज का राशिफल रिश्तों पर विशेष जोर देगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर भावनात्मक नजदीकी और निजी सीमाओं में संतुलन सिखाएंगे। शनिदेव मीन राशि में रहकर प्रैक्टिकल समझ और धैर्य बढ़ाएंगे। आप बातचीत में संयम और स्पष्टता बनाए रखेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर सामाजिक समझ को गहरा करेंगे। आज का दैनिक राशिफल रिश्तों में धैर्य से आगे बढ़ने की सलाह देगा।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: भावनात्मक ईमानदारी को मार्गदर्शक बनाएंगे।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज का राशिफल आपको व्यवस्थित प्रगति के अवसर देगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर काम और सेहत के मामलों को प्रभावित करेंगे। राहुदेव आपकी राशि में रहकर नई सोच और भविष्य की योजनाओं को बल देंगे। यह दिन समस्या सुलझाने और नए प्लान बनाने के लिए अच्छा रहेगा। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर करियर को लेकर जरूरी संकेत देंगे। आज का दैनिक राशिफल धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने की सलाह देगा।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- दिन की सलाह: काम की दिनचर्या पर ध्यान देंगे, लाभ मिलेगा।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज का राशिफल क्रिएटिविटी, भावनात्मक सुकून और आध्यात्मिक स्पष्टता बढ़ाएगा। शनिदेव आपकी राशि में रहकर सपनों को अनुशासन से जोड़ेंगे। आप अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलने की दिशा में बढ़ेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर कला, प्रेम और इन्टूशन को गहरा करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर सोच को बदलने और गहरी सच्चाई समझने में मदद करेंगे। आज का दैनिक राशिफल कल्पना और अनुशासन को साथ लेकर चलने का संकेत देगा।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: क्रिएटिविटी को फैसलों की दिशा बनाएंगे।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
