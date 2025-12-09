सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025: ये जातक मेहनत और जिम्मेदारी के साथ बढ़ेंगे आगे, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025 के अनुसार, राहुदेव कुंभ राशि में और केतुदेव सिंह राशि में रहकर जीवन से जुड़े कर्मिक संदेश धीरे-धीरे सामने लाएंगे। सिंह राशि के जातक आज परिवार से जुड़े मामलों को सामने लाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 9 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर आपको आराम, आत्ममंथन और मानसिक उपचार की ओर ले जाएंगे। केतुदेव आपकी राशि में रहकर अहंकार से दूर रहते हुए स्वयं को समझने की प्रेरणा देंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर घर और परिवार से जुड़े मामलों को सामने लाएंगे। घर में अर्थपूर्ण बातचीत होगी या कोई जरूरी समझ बनेगी। मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपकी क्रिएटिव ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आपके लक्ष्य में जोश और आत्मबल बना रहेगा। आज का दैनिक राशिफल कर्म और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की सलाह देगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: गति धीमी रखेंगे, मन शांत होंगे और स्पष्टता मिलेगी। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का राशिफल आपकी विश्लेषण क्षमता को मजबूत करेगा। आप छिपी बातों और सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर मित्रता और सहयोग से जुड़े मामलों को सक्रिय करेंगे। टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर लंबे लक्ष्यों में जरूरी सुधार का अवसर देंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनाओं और तर्क को मिलाकर सही समाधान खोजने का संकेत देगा।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: समान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर आपके करियर क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। आप मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। नई महत्वाकांक्षा जगेगी या काम की पहचान मिलेगी। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर धन से जुड़े मामलों में गहरी समझ देंगे। राहुदेव कुंभ राशि में रहकर क्रिएटिव काम और नई सोच को आगे बढ़ाएंगे। आज का दैनिक राशिफल करियर और भावनात्मक संतुलन साथ लेकर चलने की सलाह देगा।