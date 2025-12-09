मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025: वृषभ वाले सोच-समझकर करेंगे बात, खुलेंगे नए रास्ते, जानें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 9 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल जल और अग्नि तत्वों के मजबूत मेल पर आधारित रहेगा। इससे भावनाओं में गहराई आएगी और आगे बढ़ने का साहस भी बढ़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 9 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर आपके घर और मन से जुड़ी बातों को प्रभावित करेंगे। आप सुकून, सुरक्षा और दिल से बातचीत की इच्छा महसूस करेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी इन्टूशन तेज करेंगे। आप कामकाज या निजी रिश्तों में छिपी मंशा को समझ पाएंगे। मंगलदेव, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, धनु राशि में रहकर साहस और समझदारी को साथ लेकर चलने की शक्ति देंगे। आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक गहराई के साथ रणनीतिक कदम उठाने का समर्थन करेगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: भावनात्मक स्पष्टता के साथ ठोस फैसले लेंगे। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको सोचने और बातचीत करने की स्थिति में ले जाएगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर संवाद और सीखने से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझेदारी के रिश्तों को प्रभावित करेंगे। रिश्तों में खुलकर और ईमानदारी से बात करने की जरूरत महसूस होगी। बृहस्पतिदेव की वक्री चाल धन की योजनाओं पर दोबारा विचार करवाएगी। आज का दैनिक राशिफल समझदारी से बातचीत करने और धैर्य रखने की सीख देगा।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: सोच-समझकर बात करेंगे, इससे नए रास्ते खुलेंगे। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बृहस्पतिदेव आपकी राशि में वक्री रहकर लंबे लक्ष्यों पर दोबारा विचार करने का अवसर देंगे। जो पुराने विचार अधूरे लग रहे थे, उनमें सुधार हो सकेगा। चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर आपका ध्यान धन से जुड़े मामलों पर लगाएंगे। आप सतर्क रहते हुए भी सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपकी विश्लेषण क्षमता को मजबूत करेंगे। कामकाज में क्या सुधार चाहिए, यह आपको साफ दिखेगा। आज का दैनिक राशिफल धैर्य और लगातार प्रयास करने का महत्व समझाएगा।