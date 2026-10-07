7 अक्टूबर राशिफल: आज बन रहा है खतरनाक ग्रहण योग, सभी राशियों को रहना होगा सतर्क, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी
7 अक्टूबर 2026 बुधवार को सिंह राशि में चंद्र-केतु की युति से खतरनाक ग्रहण योग बन रहा है। आश्विन द्वादशी ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव के केतु के साथ सिंह राशि में आने से आज ज्यादातर राशियों का मन कुछ बेचैन रहेगा और शक जल्दी पैदा होगा। फिर भी कन्या, धनु, तुला और मीन राशि वालों के लिए दिन काम का है। कन्या को दूसरे शहर या विदेश से जुड़ा मौका मिलेगा, धनु को अचानक अच्छी खबर, तुला को दोस्तों के जरिए नया रास्ता और मीन को कानूनी मामले में बढ़त मिलेगी। कर्क का अटका काम आगे बढ़ेगा और सिंह को दूर बैठे किसी की मदद मिलेगी। वृषभ को घर की खटपट, वृश्चिक को विरोधियों और काम के दबाव, कुंभ को साझेदारी के मनमुटाव और मकर को अचानक होने वाले बदलावों से संभलना होगा। मेष और मिथुन को रिश्तों में शक और सख्त लहजे से बचना है।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
पॉजिटिव: लक्ष्य से आपकी नजर आज हटेगी नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरी काम वक्त पर निपटेंगे और कोई नया प्रोजेक्ट भी आपकी झोली में आ सकता है।
नेगेटिव: फैसले लेते वक्त मन दो हिस्सों में बंटा रहेगा, जिससे काम में देरी होगी। झुंझलाकर कुछ तय करने के बजाय एक दिन रुक जाना बेहतर है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में बेवजह का शक सिर उठा सकता है, जैसे साथी का फोन देर तक व्यस्त आना। अपनी बात थोपें नहीं, पूछ लें। बच्चों की कोई बात, मसलन स्कूल से आई शिकायत, आपका ध्यान मांगेगी।
आर्थिक स्थिति: कमाई आएगी, पर उसी रफ्तार से खर्च भी होगा। महीने का बजट डायरी या फोन में लिख लें, तभी पता चलेगा कि पैसा जा कहां रहा है।
स्वास्थ्य: बिना वजह की घबराहट रह सकती है। शुगर के मरीज मीठे पर काबू रखें और तला-भुना कम खाएं, तनाव का असर सीधा पेट पर पड़ता है।
करियर और कारोबार: दफ्तर में कई काम एक साथ संभालने होंगे और अधिकारी चुपचाप आपका काम देख रहे हैं। इसलिए आधा-अधूरा काम जमा करने की गलती न करें।
उपाय: सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें।
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
पॉजिटिव: बचत बढ़ाने का कोई नया तरीका आज दिमाग में आएगा, जैसे तनख्वाह आते ही एक तय रकम अलग कर देना। खुद को काम में लगाए रखेंगे तो मन संभला रहेगा।
नेगेटिव: घर का माहौल आज थोड़ा गरम रह सकता है, बिना बात की खटपट होगी। घर की कोई चीज, जैसे मिक्सर, मोटर या गीजर, अचानक खराब होकर परेशानी बढ़ा सकती है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के बर्ताव को लेकर शक मन में घर कर सकता है, पर बिना सबूत के इल्जाम न लगाएं। अपनों से बात करते वक्त आवाज नीची रखें, छोटी बहस दूरी में बदल सकती है।
आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ेगा, खासकर मरम्मत और दवा पर। शौक की खरीदारी आज टाल दें, अगले हफ्ते भी वही चीज मिल जाएगी।
स्वास्थ्य: घर की बातें दिमाग में घूमती रहेंगी और चिड़चिड़ापन रहेगा। माताजी की सेहत पर नजर रखें, उनकी दवा और जांच में ढील न दें।
करियर और कारोबार: काम में मन भटकेगा और अधिकारी या सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। कानूनी कागजों से जुड़ा काम संभलकर करें और कारोबार में जल्दबाजी का फैसला न लें।
उपाय: भगवान विष्णु की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं।
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
पॉजिटिव: मेहनत आज बेकार नहीं जाएगी, पसीना बहाएंगे तो रास्ता खुद बनेगा। साथी से निजी बातें खुलकर करेंगे तो मन का संदेह साफ हो जाएगा।
नेगेटिव: छोटी-छोटी बातों में उलझकर वक्त खराब हो सकता है, जैसे ग्रुप चैट की किसी बहस में घंटा निकल जाना। आपके लहजे की सख्ती अपनों को चुभेगी।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: बहन या किसी महिला रिश्तेदार को लेकर चिंता रहेगी, एक फोन करके हाल पूछ लें। पिता या घर के बड़े की सेहत और उनकी बातें, दोनों पर ध्यान देना होगा।
आर्थिक स्थिति: सोचे हुए से ज्यादा खर्च सामने आएगा। सिर्फ दिखावे के लिए महंगा फोन या ब्रांडेड सामान लेने का मन बने तो खुद को रोक लें।
स्वास्थ्य: शरीर से ज्यादा दिमाग थकेगा। एक ही काम में घंटों लगे रहने से आंखें भारी होंगी, बीच में उठकर पांच मिनट छत या बालकनी में घूम आएं।
करियर और कारोबार: आज जोखिम उठाने का दिन नहीं है, आजमाए हुए तरीके से ही काम करें। फैसलों में उलझन रहे तो बड़ा निर्णय कल पर छोड़ दें।
उपाय: उगते सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
पॉजिटिव: आपकी छठी इंद्री आज तेज है, कई बातों का अंदाजा पहले ही हो जाएगा। जिस काम के पीछे महीनों से लगे थे, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा।
नेगेटिव: पैसों को लेकर मन डांवाडोल रहेगा, कभी लगेगा बेच दूं, कभी लगेगा रोक लूं। घर के किसी मामले में बेवजह शक करना माहौल खराब करेगा।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के बीच अपनी बात शांत लहजे में रखें, छोटी बात तनाव बन सकती है। साथी से मन की बात बांट लेंगे तो दूरी घटेगी, और दोस्तों का साथ राहत देगा।
आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव आपकी बचत पर असर डाल सकता है। गिरते भाव देखकर घबराहट में बेचने या जोश में नया पैसा डालने, दोनों से बचें।
स्वास्थ्य: रात को नींद देर से आएगी और बेचैनी रहेगी। सोने से पहले चाय-कॉफी न लें, और नशे की आदत है तो आज उससे दूर रहना ही समझदारी है।
करियर और कारोबार: बैंक या कागजी काम के लिए अचानक बाहर निकलना पड़ सकता है, पासबुक और पहचान पत्र साथ रखें। अटके काम में आज एक कदम आगे बढ़ेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
पॉजिटिव: दूर बैठा कोई व्यक्ति, शायद पुराना सहकर्मी या दूसरे शहर का रिश्तेदार, आज आपके काम आएगा। काम के कुछ मौके बिना बताए सामने आ खड़े होंगे।
नेगेटिव: खाली बैठना आज आपके लिए ठीक नहीं, दिमाग बेकार की बातों में घूमने लगेगा। गुस्सा नाक पर रहेगा और छोटी बात पर भड़क सकते हैं।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से नाराजगी है तो उसे पालिए मत, आराम से कह दीजिए। अपनों के बीच बैठकर भी ध्यान कहीं और रहेगा, इसलिए फोन जेब में रखकर उनकी बातें सुनिए।
आर्थिक स्थिति: जेब संभालकर चलें, भीड़ वाली जगह पर पर्स का ध्यान रखें। नया काम हाथ आए तो पहले पुराने काम का भुगतान निकलवा लें।
स्वास्थ्य: कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है। देर तक भूखे न रहें, खाने का वक्त बिगड़ा तो सिरदर्द और चिड़चिड़ापन दोनों बढ़ेंगे।
करियर और कारोबार: जो काम मिले उसे पूरा करने पर ही जोर दें, दस चीजें एक साथ न छेड़ें। गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार काबू में रखें और सिग्नल न तोड़ें।
उपाय: बहते जल में एक सिक्का प्रवाहित करें।
शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 5
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
पॉजिटिव: लंबे समय से जिस जवाब का इंतजार था, वह आज आ सकता है, चाहे वीजा का हो या किसी कंपनी के ईमेल का। कुछ नया और अलग करने की ललक जागेगी।
नेगेटिव: घर से दूर रहने वालों को आज अपनों की कमी ज्यादा खलेगी। रिश्ते में दूरी है तो मन में तरह-तरह के सवाल उठेंगे, उन्हें भीतर न दबाएं।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: दूर रहने वाले किसी प्रिय से फोन पर लंबी बात दिल को ठंडक देगी। साथी के साथ किसी यात्रा की बात आगे बढ़ेगी और घर में किसी के आने की खबर भी मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति: सफर की वजह से खर्च बढ़ेगा। आने-जाने का किराया और ठहरने का खर्च पहले ही जोड़ लें, वरना महीने के आखिर में तंगी होगी।
स्वास्थ्य: खाने में लापरवाही से पेट भारी रहेगा या गैस बनेगी। बाहर का खाना कम करें और दोपहर का भोजन समय पर लें।
करियर और कारोबार: नौकरी में दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका बन सकता है, बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति से जुड़कर काम आगे बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई की सोच रहे छात्रों को काम की जानकारी मिलेगी।
उपाय: सुबह 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें।
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
पॉजिटिव: दोस्तों और जान-पहचान वालों के जरिए काम का नया रास्ता खुल सकता है। लोगों के बीच आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी नए इंसान से अच्छा जुड़ाव बनेगा।
नेगेटिव: किसी की कही एक बात दिमाग में अटक जाएगी और आप उसी को घुमाते रहेंगे। किसी दोस्त का बदला हुआ रवैया भी खटकेगा।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई पुरानी बात या पुराना रिश्ता अचानक चर्चा में आ सकता है, जैसे किसी पुराने परिचित का मैसेज। पूरी बात जाने बिना साथी पर नतीजा न थोपें। घर में पूजा या किसी आयोजन की व्यस्तता रहेगी।
आर्थिक स्थिति: बाजार में आज तुरंत पैसा लगाने से बचें। किसी दोस्त की बताई स्कीम कितनी भी अच्छी लगे, दो-चार दिन परखकर ही फैसला करें।
स्वास्थ्य: आंखों पर जोर न डालें, खासकर अगर काम मोबाइल या कंप्यूटर पर है। सुबह थोड़ी देर घास पर नंगे पैर टहलना आराम देगा।
करियर और कारोबार: कोई पुराना काम या पुरानी फाइल दोबारा खुल सकती है, उसे टालें नहीं। करियर और पैसों, दोनों में हलचल है, इसलिए ठहरकर चलें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर उनके नामों का जाप करें।
शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 2
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
पॉजिटिव: दबाव के बीच भी आज आप अपनी जगह मजबूती से थामे रहेंगे। दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताने से मन हल्का होगा, और दिन का आखिरी हिस्सा सुकून से गुजरेगा।
नेगेटिव: आपकी कही बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए कम और नपा-तुला बोलें। किसी विरोधी की वजह से काम में अड़ंगा लग सकता है।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी तीसरे की बात से घर में गलतफहमी पनप सकती है, इसलिए निजी बातें बाहर न जाने दें। दफ्तर की थकान साथी पर न उतारें, घर में बहस छिड़े तो चुप रहना ही जीत है।
आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ने से हाथ तंग महसूस होगा। कारोबार में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, माल या पैसा देने से पहले लिखित रसीद जरूर लें।
स्वास्थ्य: लगातार बैठे रहने से कमर या पैरों में सुन्नपन आ सकता है। सुबह उठकर पांच मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें और दिन की रफ्तार थोड़ी धीमी रखें।
करियर और कारोबार: काम पूरा होने में उम्मीद से ज्यादा समय लगेगा और सहकर्मियों से खींचतान भी होगी। नौकरी ढूंढ रहे लोग आवेदन की संख्या बढ़ाएं, एक-दो जगह भेजकर न बैठें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 6
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: कोई बड़ी खबर आज अचानक मिल सकती है। पुराने संपर्क का फोन या संदेश आएगा और दूर बैठे किसी व्यक्ति से काम की बात आगे बढ़ेगी।
नेगेटिव: मन एक जगह टिकेगा नहीं, दस दिशाओं में भागेगा। भागदौड़ में घरवालों को वक्त कम दे पाएंगे, जिससे साथी नाराज हो सकते हैं।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: बच्चों की कोई बात, जैसे उनकी संगत या मोबाइल की आदत, चिंता बढ़ाएगी। साथी से बात करते समय जल्दबाजी में कुछ न बोलें, शब्दों का उलटा मतलब निकल सकता है।
आर्थिक स्थिति: पैसों की लिखा-पढ़ी में छोटी गलती भी परेशानी देगी। चेक की तारीख, खाता नंबर और रकम दोबारा मिला लें।
स्वास्थ्य: आज ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना न खाएं। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि हाथ-पैरों पर बोझ न पड़े।
करियर और कारोबार: काम के सिलसिले में अचानक सफर करना पड़ सकता है, बैग तैयार रखें। कारोबारियों को दूसरे शहर के ग्राहक से ऑर्डर या पूछताछ मिलेगी।
उपाय: मंदिर में बेसन के लड्डू या केले चढ़ाएं।
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 12 फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
पॉजिटिव: आपकी मेहनत ही आज आपकी कामयाबी लिखेगी, कोशिशों का असर काम में साफ दिखेगा। शाम को परिवार या साथी के साथ बैठेंगे तो दिन भर का बोझ उतर जाएगा।
नेगेटिव: आज कुछ भी अचानक हो सकता है, तय प्रोग्राम बदल सकता है। साथ खड़े लोग भी थोड़े दूर-दूर से लगेंगे, इसे दिल पर न लें।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: रिश्ते में अचानक कोई बदलाव दिख सकता है। किसी और की बातों में आकर साथी पर शक करने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा रखें, छोटी बात को पहाड़ न बनाएं।
आर्थिक स्थिति: किस्मत के भरोसे पैसा लगाने का दिन नहीं है। लॉटरी, सट्टे या पक्का मुनाफा बताने वाली किसी स्कीम से दूर रहें।
स्वास्थ्य: रूटीन बदलने का असर शरीर पर दिखेगा। ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा ली तो गला बैठ सकता है या जुकाम पकड़ सकता है।
करियर और कारोबार: कई चीजों में हाथ डालने के बजाय सबसे जरूरी काम पहले निपटाएं। कुछ काम उम्मीद से ज्यादा समय लेंगे, शांत रहकर आगे बढ़ते रहें।
उपाय: रात को घर के बाहर शांत जगह पर सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाएं।
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
पॉजिटिव: मेहनत का फल मिलने की उम्मीद बनी रहेगी और पैसों की हालत सामान्य रहेगी। रिश्तों का लिहाज रखकर चलेंगे तो बड़ा विवाद टल जाएगा।
नेगेटिव: अपनों से मनमुटाव उभर सकता है, और अगर वह बाहर वालों के सामने आया तो लोग फायदा उठाएंगे। नतीजा तुरंत न मिलने से मन खट्टा होगा।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: किसी तीसरे की बात रिश्ते में गलतफहमी डाल सकती है। घर की बात पड़ोस या सोशल मीडिया तक न पहुंचाएं, आपस में बैठकर सुलझाएं। किसी की बात खटके तो भी तुरंत पलटवार न करें।
आर्थिक स्थिति: आमदनी और खर्च बराबर चलेंगे। जल्दी अमीर बनाने वाले शॉर्टकट, जैसे दोगुना पैसा देने का वादा करने वाले ऐप, से दूर रहें।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत से ज्यादा जीवनसाथी या घर के किसी सदस्य की तबीयत की फिक्र रहेगी। उनकी जांच या दवा में देर न करें।
करियर और कारोबार: नौकरी में भागमभाग रहेगी, नए काम की तलाश में कई दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं। साझेदारी के काम में हिसाब साफ रखें, मनमुटाव धंधे पर असर डालेगा।
उपाय: घर के मुख्य दरवाजे पर नमक मिले पानी का छिड़काव करें।
शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 8
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
पॉजिटिव: कानूनी मामले में आज आपका पलड़ा भारी रह सकता है, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अनुशासन आपको भटकने नहीं देगा।
नेगेटिव: अचानक आई छोटी-मोटी दिक्कतें दिन की रफ्तार तोड़ेंगी। घर में अपनी जिद पर अड़े रहे तो बात बिगड़ेगी।
प्रेम और पारिवारिक संबंध: आपकी चाहत और साथी की जरूरत में फर्क रहेगा, जिससे खटास आ सकती है। बात बढ़ाने के बजाय थोड़ी देर चुप रहें। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, मना न करें।
आर्थिक स्थिति: जोखिम वाले काम में पैसा या समय लगाने से पहले ठहरकर सोचें। मन की इच्छा के पीछे भागने के बजाय मौजूदा हालात देखकर ही खर्च करें।
स्वास्थ्य: सेहत आज नाजुक है, नशे से पूरी तरह दूर रहें और साफ-सफाई का ध्यान रखें। लगातार स्क्रीन देखते हैं तो आंखों को आराम दें और कुछ देर धूप में बैठें।
करियर और कारोबार: दफ्तर में कुछ अड़चनें आएंगी, पर नियम से काम करेंगे तो निकल जाएंगे। वकील या संबंधित अधिकारी से मिलना हो तो कागज पूरे लेकर जाएं।
उपाय: किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल दान करें।
शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 10
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com