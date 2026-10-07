7 अक्टूबर राशिफल: आज बन रहा है खतरनाक ग्रहण योग, सभी राशियों को रहना होगा सतर्क, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रदेव के केतु के साथ सिंह राशि में आने से आज ज्यादातर राशियों का मन कुछ बेचैन रहेगा और शक जल्दी पैदा होगा। फिर भी कन्या, धनु, तुला और मीन राशि वालों के लिए दिन काम का है। कन्या को दूसरे शहर या विदेश से जुड़ा मौका मिलेगा, धनु को अचानक अच्छी खबर, तुला को दोस्तों के जरिए नया रास्ता और मीन को कानूनी मामले में बढ़त मिलेगी। कर्क का अटका काम आगे बढ़ेगा और सिंह को दूर बैठे किसी की मदद मिलेगी। वृषभ को घर की खटपट, वृश्चिक को विरोधियों और काम के दबाव, कुंभ को साझेदारी के मनमुटाव और मकर को अचानक होने वाले बदलावों से संभलना होगा। मेष और मिथुन को रिश्तों में शक और सख्त लहजे से बचना है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) पॉजिटिव: लक्ष्य से आपकी नजर आज हटेगी नहीं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरी काम वक्त पर निपटेंगे और कोई नया प्रोजेक्ट भी आपकी झोली में आ सकता है। नेगेटिव: फैसले लेते वक्त मन दो हिस्सों में बंटा रहेगा, जिससे काम में देरी होगी। झुंझलाकर कुछ तय करने के बजाय एक दिन रुक जाना बेहतर है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंध में बेवजह का शक सिर उठा सकता है, जैसे साथी का फोन देर तक व्यस्त आना। अपनी बात थोपें नहीं, पूछ लें। बच्चों की कोई बात, मसलन स्कूल से आई शिकायत, आपका ध्यान मांगेगी।

आर्थिक स्थिति: कमाई आएगी, पर उसी रफ्तार से खर्च भी होगा। महीने का बजट डायरी या फोन में लिख लें, तभी पता चलेगा कि पैसा जा कहां रहा है। स्वास्थ्य: बिना वजह की घबराहट रह सकती है। शुगर के मरीज मीठे पर काबू रखें और तला-भुना कम खाएं, तनाव का असर सीधा पेट पर पड़ता है। करियर और कारोबार: दफ्तर में कई काम एक साथ संभालने होंगे और अधिकारी चुपचाप आपका काम देख रहे हैं। इसलिए आधा-अधूरा काम जमा करने की गलती न करें। उपाय: सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 3 वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) पॉजिटिव: बचत बढ़ाने का कोई नया तरीका आज दिमाग में आएगा, जैसे तनख्वाह आते ही एक तय रकम अलग कर देना। खुद को काम में लगाए रखेंगे तो मन संभला रहेगा। नेगेटिव: घर का माहौल आज थोड़ा गरम रह सकता है, बिना बात की खटपट होगी। घर की कोई चीज, जैसे मिक्सर, मोटर या गीजर, अचानक खराब होकर परेशानी बढ़ा सकती है। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के बर्ताव को लेकर शक मन में घर कर सकता है, पर बिना सबूत के इल्जाम न लगाएं। अपनों से बात करते वक्त आवाज नीची रखें, छोटी बहस दूरी में बदल सकती है। आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ेगा, खासकर मरम्मत और दवा पर। शौक की खरीदारी आज टाल दें, अगले हफ्ते भी वही चीज मिल जाएगी। स्वास्थ्य: घर की बातें दिमाग में घूमती रहेंगी और चिड़चिड़ापन रहेगा। माताजी की सेहत पर नजर रखें, उनकी दवा और जांच में ढील न दें। करियर और कारोबार: काम में मन भटकेगा और अधिकारी या सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। कानूनी कागजों से जुड़ा काम संभलकर करें और कारोबार में जल्दबाजी का फैसला न लें। उपाय: भगवान विष्णु की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 9 मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) पॉजिटिव: मेहनत आज बेकार नहीं जाएगी, पसीना बहाएंगे तो रास्ता खुद बनेगा। साथी से निजी बातें खुलकर करेंगे तो मन का संदेह साफ हो जाएगा। नेगेटिव: छोटी-छोटी बातों में उलझकर वक्त खराब हो सकता है, जैसे ग्रुप चैट की किसी बहस में घंटा निकल जाना। आपके लहजे की सख्ती अपनों को चुभेगी। प्रेम और पारिवारिक संबंध: बहन या किसी महिला रिश्तेदार को लेकर चिंता रहेगी, एक फोन करके हाल पूछ लें। पिता या घर के बड़े की सेहत और उनकी बातें, दोनों पर ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति: सोचे हुए से ज्यादा खर्च सामने आएगा। सिर्फ दिखावे के लिए महंगा फोन या ब्रांडेड सामान लेने का मन बने तो खुद को रोक लें। स्वास्थ्य: शरीर से ज्यादा दिमाग थकेगा। एक ही काम में घंटों लगे रहने से आंखें भारी होंगी, बीच में उठकर पांच मिनट छत या बालकनी में घूम आएं। करियर और कारोबार: आज जोखिम उठाने का दिन नहीं है, आजमाए हुए तरीके से ही काम करें। फैसलों में उलझन रहे तो बड़ा निर्णय कल पर छोड़ दें। उपाय: उगते सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 1 यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) पॉजिटिव: आपकी छठी इंद्री आज तेज है, कई बातों का अंदाजा पहले ही हो जाएगा। जिस काम के पीछे महीनों से लगे थे, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। नेगेटिव: पैसों को लेकर मन डांवाडोल रहेगा, कभी लगेगा बेच दूं, कभी लगेगा रोक लूं। घर के किसी मामले में बेवजह शक करना माहौल खराब करेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार के बीच अपनी बात शांत लहजे में रखें, छोटी बात तनाव बन सकती है। साथी से मन की बात बांट लेंगे तो दूरी घटेगी, और दोस्तों का साथ राहत देगा। आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव आपकी बचत पर असर डाल सकता है। गिरते भाव देखकर घबराहट में बेचने या जोश में नया पैसा डालने, दोनों से बचें। स्वास्थ्य: रात को नींद देर से आएगी और बेचैनी रहेगी। सोने से पहले चाय-कॉफी न लें, और नशे की आदत है तो आज उससे दूर रहना ही समझदारी है। करियर और कारोबार: बैंक या कागजी काम के लिए अचानक बाहर निकलना पड़ सकता है, पासबुक और पहचान पत्र साथ रखें। अटके काम में आज एक कदम आगे बढ़ेंगे। उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today) पॉजिटिव: दूर बैठा कोई व्यक्ति, शायद पुराना सहकर्मी या दूसरे शहर का रिश्तेदार, आज आपके काम आएगा। काम के कुछ मौके बिना बताए सामने आ खड़े होंगे। नेगेटिव: खाली बैठना आज आपके लिए ठीक नहीं, दिमाग बेकार की बातों में घूमने लगेगा। गुस्सा नाक पर रहेगा और छोटी बात पर भड़क सकते हैं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी से नाराजगी है तो उसे पालिए मत, आराम से कह दीजिए। अपनों के बीच बैठकर भी ध्यान कहीं और रहेगा, इसलिए फोन जेब में रखकर उनकी बातें सुनिए। आर्थिक स्थिति: जेब संभालकर चलें, भीड़ वाली जगह पर पर्स का ध्यान रखें। नया काम हाथ आए तो पहले पुराने काम का भुगतान निकलवा लें। स्वास्थ्य: कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है। देर तक भूखे न रहें, खाने का वक्त बिगड़ा तो सिरदर्द और चिड़चिड़ापन दोनों बढ़ेंगे। करियर और कारोबार: जो काम मिले उसे पूरा करने पर ही जोर दें, दस चीजें एक साथ न छेड़ें। गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार काबू में रखें और सिग्नल न तोड़ें। उपाय: बहते जल में एक सिक्का प्रवाहित करें। शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 5 कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) पॉजिटिव: लंबे समय से जिस जवाब का इंतजार था, वह आज आ सकता है, चाहे वीजा का हो या किसी कंपनी के ईमेल का। कुछ नया और अलग करने की ललक जागेगी। नेगेटिव: घर से दूर रहने वालों को आज अपनों की कमी ज्यादा खलेगी। रिश्ते में दूरी है तो मन में तरह-तरह के सवाल उठेंगे, उन्हें भीतर न दबाएं। प्रेम और पारिवारिक संबंध: दूर रहने वाले किसी प्रिय से फोन पर लंबी बात दिल को ठंडक देगी। साथी के साथ किसी यात्रा की बात आगे बढ़ेगी और घर में किसी के आने की खबर भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति: सफर की वजह से खर्च बढ़ेगा। आने-जाने का किराया और ठहरने का खर्च पहले ही जोड़ लें, वरना महीने के आखिर में तंगी होगी। स्वास्थ्य: खाने में लापरवाही से पेट भारी रहेगा या गैस बनेगी। बाहर का खाना कम करें और दोपहर का भोजन समय पर लें। करियर और कारोबार: नौकरी में दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका बन सकता है, बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति से जुड़कर काम आगे बढ़ेगा। विदेश में पढ़ाई की सोच रहे छात्रों को काम की जानकारी मिलेगी। उपाय: सुबह 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 11 तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today) पॉजिटिव: दोस्तों और जान-पहचान वालों के जरिए काम का नया रास्ता खुल सकता है। लोगों के बीच आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी नए इंसान से अच्छा जुड़ाव बनेगा। नेगेटिव: किसी की कही एक बात दिमाग में अटक जाएगी और आप उसी को घुमाते रहेंगे। किसी दोस्त का बदला हुआ रवैया भी खटकेगा। प्रेम और पारिवारिक संबंध: कोई पुरानी बात या पुराना रिश्ता अचानक चर्चा में आ सकता है, जैसे किसी पुराने परिचित का मैसेज। पूरी बात जाने बिना साथी पर नतीजा न थोपें। घर में पूजा या किसी आयोजन की व्यस्तता रहेगी।