सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 7 जनवरी 2026: ग्रहों की चाल से किस की चमकेगी तकदीर? एस्ट्रोलॉजर ने बताया भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 7 जनवरी 2026 के अनुसार, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर सच बोलने, सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा को मजबूत करते हैं। वहीं मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव याद दिलाते हैं कि किसी बड़े कमिटमेंट से पहले आइडियाज को थोड़ा रिफाइन करना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 7 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज आप पूरी तरह लाइमलाइट में हैं। चंद्रदेव आपकी ही राशि में बने हुए हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। आप लीड लेने, खुद को एक्सप्रेस करने या पर्सनल मामलों में पहल करने के मूड में रह सकते हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उद्देश्य और पॉजिटिविटी को मजबूत करते हैं, जबकि बुधदेव ईमानदार संवाद को सपोर्ट करते हैं। आपकी राशि में केतु देव अहंकार छोड़कर सच्चे आत्मविश्वास की ओर बढ़ने की सीख दे रहे हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन का सुझाव: दिल से नेतृत्व करें, अहंकार से नहीं। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन आपको थोड़ा स्लो होने और भीतर झांकने का मौका देता है। चंद्रदेव सिंह राशि में होकर आराम, अवचेतन सोच और भावनात्मक प्रोसेसिंग को हाइलाइट कर रहे हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले आत्मचिंतन फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, जबकि बुधदेव अंदरूनी स्पष्टता बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समय की रणनीतियों को निजी तौर पर सुधारने का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन का सुझाव: शांति में ही सही समझ मिलती है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का दिन सोशल लाइफ, नेटवर्किंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा है। चंद्रदेव सिंह राशि में होकर दोस्ती और ग्रुप एक्टिविटीज में एनर्जी भर रहे हैं। आप टीम में अपने आइडिया रखने या लीड करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बढ़ाते हैं, वहीं बुधदेव साफ और सच्ची बातचीत को सपोर्ट करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लंबे लक्ष्यों और साझेदारियों पर दोबारा सोचने को कहते हैं।