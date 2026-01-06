धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 6 जनवरी 2026: किस राशि की चमकेगी तकदीर और किसे मिलेगा लाभ? पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 6 जनवरी 2026 के अनुसार, मीन राशि में शनि भावनाओं को स्थिरता, समझदारी और जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। राहु और केतु आज भी व्यक्तिगत पहचान औ ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 6 जनवरी 2026 के अनुसार, शनि भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सिखाते हैं। यह दिन दिल से महसूस करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज सुबह भावनात्मक गहराई और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान जाएगा। कर्क राशि में चंद्रमा भरोसे, नजदीकी रिश्तों और अंदरूनी सुकून को महत्व देते हैं।
दोपहर में चंद्रमा सिंह राशि में आते ही सोच फैलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य को लेकर उम्मीद जागती है। आपकी ही राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र होने से जोश, नेतृत्व और उत्साह पूरे दिन मजबूत रहेगा।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 12
- दिन की सलाह: पहले अंदर से खुद को ठीक करें, फिर खुलकर आगे बढ़ें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज सुबह रिश्तों और आपसी समझ पर फोकस रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा सहयोग, संवेदनशीलता और पार्टनरशिप को अहम बनाते हैं।
दोपहर में चंद्रमा सिंह राशि में आने से ध्यान बदलाव, पैसों और रणनीतिक योजना पर जाएगा। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, जबकि मीन राशि में शनि भावनात्मक अनुशासन और संतुलन बनाए रखते हैं।
- शुभ रंग: चारकोल
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: भावनाओं का सम्मान करें, फिर समझदारी से योजना बनाएं।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज सुबह स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा खुद की देखभाल और व्यवस्था बनाने की सलाह देते हैं। दोपहर में चंद्रमा सिंह राशि में आते ही रिश्ते और साझेदारियां ज्यादा एक्टिव और खुलकर सामने आएंगी।
धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं, जबकि आपकी राशि में राहु आपकी अलग सोच और मौलिकता को उभारते हैं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- दिन की सलाह: पहले खुद को संभालें, रिश्ते अपने आप ऊर्जा से भरेंगे।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज सुबह रचनात्मकता, प्रेम और भावनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ेगी। कर्क राशि में चंद्रमा दिल से जुड़े रिश्तों और भावनाओं को मजबूत करते हैं। दोपहर में चंद्रमा सिंह राशि में जाने से ध्यान काम, सेहत और जिम्मेदारियों पर आएगा।
धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल उत्साह बनाए रखते हैं, जबकि आपकी ही राशि में शनि समझदारी और स्थिर प्रगति सुनिश्चित करते हैं।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: दिल से महसूस करें, लेकिन काम को नियमित और संतुलित रखें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
