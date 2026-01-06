सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 6 जनवरी 2026: किस जातक को काम से मिलेगी नई पहचान? पढ़ें अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 6 जनवरी 2026 के अनुसार, सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास, रचनात्मकता और खुद को खुलकर सामने रखने की ऊर्जा देगा। धनु राशि में ग्रहों की अधिकता आशावाद और साहस को बढ़ा रही है। वक्री गुरु सोच को मेच्युर बनाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 6 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज की शुरुआत आपके लिए थोड़ी शांत और अंदर की ओर देखने वाली रहेगी। कर्क राशि में चंद्रमा आपको भावनाओं को समझने, आराम करने और खुद से जुड़ने का मौका देते हैं। सुबह अकेले रहना या थोड़ा आराम करना अच्छा लगेगा।

दोपहर में जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी। आत्मविश्वास, आकर्षण और नेतृत्व की भावना उभरेगी। आपकी राशि में केतु यह सिखा रहे हैं कि दिखावे से ज्यादा सच्चाई और असल पहचान जरूरी है। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जोश और हिम्मत को और बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: अंदर की स्पष्टता के बाद पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सुबह का समय दोस्ती, सामाजिक रिश्तों और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा आपको अपने दोस्तों और नेटवर्क से भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं।

दोपहर में सिंह राशि में चंद्रमा आराम, आत्ममंथन और पर्दे के पीछे की प्लानिंग का समय देंगे। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपकी मेहनत और मोटिवेशन को बनाए रखते हैं, जबकि वक्री गुरु करियर की रणनीतियों को सुधारने में मदद करते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: बाहर के रिश्ते निभाएं, लेकिन अंदर से खुद को रिचार्ज करना न भूलें। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज सुबह आपका ध्यान करियर, जिम्मेदारियों और पब्लिक इमेज पर रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा काम से जुड़ी भावनाओं को गहरा कर सकते हैं, जिससे आप अपने रोल को ज्यादा दिल से महसूस करेंगे। दोपहर में जब चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे, तो माहौल हल्का होगा। दोस्तों से बातचीत, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं से मन को राहत मिलेगी।

धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल उम्मीद और सकारात्मक सोच बढ़ाते हैं। बुध ईमानदार बातचीत में मदद करते हैं, जबकि मिथुन राशि में वक्री गुरु लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: रोज पिंक

शुभ अंक: 7

दिन की सलाह: जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन प्रेरणा को भी साथ रखें। वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज सुबह आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। कर्क राशि में चंद्रमा पढ़ाई, यात्रा, नए विचारों और भावनात्मक समझ को सपोर्ट करते हैं। कुछ नया सीखने या अलग नजरिए से सोचने की प्रेरणा मिल सकती है।

दोपहर में चंद्रमा सिंह राशि में जाने से ध्यान करियर और पहचान पर आएगा। आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। धनु राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल हिम्मत और साहस बढ़ाते हैं, जबकि मिथुन राशि में वक्री गुरु बातचीत और योजनाओं को और बेहतर करने में मदद करते हैं।