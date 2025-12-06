धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025: धनु वालों के लिए बनेंगे तरक्की के योग, इनका फोकस होगा मजबूत
सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में मजबूत स्थान परिवर्तन, आत्मचिंतन और भावनात्मक समझ को मार्गदर्शन देते हैं। यह दिन देखने, समझने, संवाद ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव का मिथुन राशि में होना संवाद, जिज्ञासा और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। शाम के समय, जैसे ही बुधदेव वृश्चिक राशि राशि में प्रवेश करते हैं, मन भीतर की ओर मुड़ता है, भावनाएं गहरी होती हैं और बातचीत में ईमानदारी तथा स्पष्टता आती है।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज चंद्रदेव आपके साझेदारी क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। रिश्तों, सहयोग और बातचीत में तरक्की होगी। किसी से दोबारा जुड़ने या लक्ष्य स्पष्ट करने के लिए अच्छा समय है। शाम को बुधदेव वृश्चिक राशि में जाकर आत्मचिंतन, आध्यात्मिक बेहद, और भावनात्मक शुद्धता लाते हैं। वृश्चिक राशि की तिकड़ी भीतर के बदलाव को समर्थन देती है।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 7
- आज का सुझाव: दिन में जुडाव, शाम में खुद की क्षमताओं की जांच करें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज चंद्रदेव आपके स्वास्थ्य, दिनचर्या और कार्यक्षमता को तेज करते हैं। कार्य समेटने और आदत सुधारने के लिए दिन अच्छा है। वक्री बृहस्पतिदेव भीतर की सोच नए तरीके से सोचने में मदद करते हैं। शाम को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश मित्रता, टीमवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों को गहरी समझ देता है।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- आज का सुझाव: दिन में कार्य सटीक करें; रात को दिल से जुडें।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज चंद्रदेव क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ-एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं। आप प्रेरित, उत्साहित और कलात्मक महसूस कर सकते हैं। वक्री बृहस्पतिदेव भावनात्मक समझ को गहरा करते हैं। शाम को बुधदेव वृश्चिक राशि में जाकर करियर, महत्वाकांक्षा और लंबे समय के फैसलों पर फोकस को मजबूत करते हैं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- आज का सुझाव: दिन में अभिव्यक्ति, रात में ठोस योजना बनाएं।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज चंद्रदेव घर, परिवार और भावनात्मक सुकून पर ध्यान लाते हैं। घर की साज-संवार या परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। वक्री बृहस्पतिदेव भीतर की स्पष्टता लाते हैं। शाम को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आध्यात्मिकता, ज्ञान और इन्टुशन को मजबूत करते हैं। वृश्चिक राशि की ऊर्जा भावनात्मक स्थिरता और उपचार में मदद करती है।
- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- आज का सुझाव: दिन में अपनी नींव मजबूत करें; शाम को मन विस्तार दें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
