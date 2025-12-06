विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025: तुला राशि वाले बनाएंगे ट्रिप का प्लान, अच्छा रहेगा दिन

Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ राशि के जातकों को करियर में लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकते ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 6 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025 के अनुसार, सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का वृश्चिक राशि राशि में रहना आपकी अंतर्दृष्टि, जोश, और परिवर्तन की शक्ति को और तेज करता है। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव भीतर की स्पष्टता बढ़ाते हैं और पुराने निर्णयों को दोबारा समझने का अवसर देते हैं।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपकी छुपी हुई भावनाओं को सक्रिय करते हैं, जिससे आत्मचिंतन, विश्राम और भीतर की स्पष्टता बढ़ती है। भीड़ से थोड़ा दूर रहकर खुद से जुड़ना लाभदायक रहेगा। शाम को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश क्रिएटिविटी, रोमांस और इन्टूशन को मजबूत करता है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा भावनात्मक उपचार में सहायक है।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: शांत होकर सोचें; आपकी भीतर की आवाज बहुत स्पष्ट है।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

आज चंद्रदेव आपके करियर क्षेत्र को उजागर करते हैं। आपकी पेशेवर बात और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा या नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ सकते हैं। वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समय के लक्ष्यों को परखने में मदद करते हैं। शाम को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी सोच और संवाद को गहराई देते हैं।

  • शुभ रंग: ओलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: बुद्धि और इन्टुशन दोनों का संतुलन रखें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज चंद्रदेव सीखने, प्रेरणा और विस्तार की भावना को बढ़ाते हैं। अध्ययन, यात्रा योजना या पुराने विचारों से जुड़ने का मन बन सकता है। शाम होते ही बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर धन, सुरक्षा और आपके मूल्यबोध को समझने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि की तिकड़ी गहरे परिवर्तन और आत्मविश्लेषण को बढ़ाती है।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: दिन में ज्ञान, शाम में स्थिरता तलाशें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज चंद्रदेव साझा संसाधनों, भावनात्मक गहराई और लंबे समय के कमिटमेंट्स की याद दिलाते हैं। वित्तीय या भावनात्मक मामलों में स्पष्टता मिल सकती है। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने निर्णयों की समीक्षा का अवसर देते हैं। शाम को बुधदेव आपके राशि में प्रवेश कर संवाद शक्ति, इन्टुशन और भावनात्मक बुद्धि को और तेज करते हैं। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव पहले से आपकी राशि को शक्ति दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: उद्देश्यपूर्ण बोलें; आपकी बातों में सच्चाई झलकती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    