मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025: मिथुन राशि वालों की सेहत में आएगा सुधार, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 6 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन सक्रिय, एक्सप्रेसिव और सामाजिक रूप से जुड़ाव वाला बनता है। शाम होते ही बुधदेव वृश्चिक राशि राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे विचार, संवाद और भावनात्मक समझ और गहरी होती है।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज चंद्रदेव मिथुन राशि में होकर आपकी सोच को तेज, साफ और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। सुबह और दोपहर बातचीत, योजना और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत सही हैं। शाम को बुधदेव का वृश्चिक राशि राशि में प्रवेश भावनात्मक समझ को गहराता है, विशेषकर साझा जिम्मेदारियों और गहरे संबंधों में। वृश्चिक राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

आज का सुझाव: सोचकर बोलें; आपके शब्द आज प्रभावशाली हैं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज चंद्रदेव आपके धन, आय और व्यावहारिक फैसलों पर ध्यान लाते हैं। बजट, योजना या निवेश की समीक्षा के लिए अच्छा समय है। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने वित्तीय विचारों पर दोबारा सोचने में मदद करते हैं। शाम को बुधदेव वृश्चिक राशि में जाकर रिश्तों में गहराई और भावनात्मक संवाद को मजबूत करते हैं। वृश्चिक राशि की में तीनो ग्रह भरोसे और सत्यता को बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

आज का सुझाव: दिन में तर्क अपनाएं, शाम को दिल से बात करें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज चंद्रदेव आपके ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास, इन्टूशन और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। यह दिन खुद को व्यक्त करने और अपने काम पर ध्यान देने के लिए विशेष है। वक्री बृहस्पतिदेव बीते फैसलों की समीक्षा में सहायक हैं। शाम को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश दिनचर्या और स्वास्थ्य में अनुशासन और भावनात्मक शुद्धता लाता है।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज का सुझाव: अपनी आवाज का उपयोग करें; साफ सोच आपको आगे बढ़ाएगी। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today) आज चंद्रदेव आपकी छुपी हुई भावनाओं को सक्रिय करते हैं, जिससे आत्मचिंतन, विश्राम और भीतर की स्पष्टता बढ़ती है। भीड़ से थोड़ा दूर रहकर खुद से जुड़ना लाभदायक रहेगा। शाम को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश क्रिएटिविटी, रोमांस और इन्टूशन को मजबूत करता है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा भावनात्मक उपचार में सहायक है।