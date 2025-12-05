विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025: कन्या राशि वालों को करियर में मिलेगी नई पहचान

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:15 AM (IST)

दैनिक राशिफल के अनुसार, कुछ जातक आज के दिन करियर को लेकर सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे। वहीं कुछ जातक आज के दिन कुछ नया सीखने की ओर अग्रसर होंगे। ऐसे में चलिए ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 5 दिसंबर 2025 के अनुसार, शुक्र देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में भावनाओं को गहराई देते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आपको भीतर की समझ और मानसिक स्पष्टता देते हैं। वक्री ग्रह आत्मचिंतन बढ़ाते हैं। आज का दिन स्पष्टता, समझ और शांत बातचीत के लिए अच्छा है।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सुबह चंद्र देव करियर और जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ाते हैं। नेतृत्व आसानी से आता है। रात में मिथुन राशि आपको हल्का और मिलनसार बनाती है। वृश्चिक राशि घर-परिवार के भावनात्मक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाती है। तुला में बुध देव बातचीत और निर्णयों में संतुलन देते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: पहले गरिमा से नेतृत्व करें, बाद में दूसरों की बात सुनें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सुबह वृषभ के चंद्र देव सीखने, सोचने और दूरगामी योजनाओं को साफ करते हैं। रात में मिथुन का चंद्र करियर और पहचान पर ध्यान दिलाता है। वृश्चिक राशि आपकी बातचीत में गहराई लाती है। वक्री गुरु देव करियर को लेकर सोच-समझ बढ़ाते हैं। बुध देव आर्थिक मामलों में स्पष्टता देते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: सुबह सीखें और सोचें; शाम को काम में आगे बढ़ें।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सुबह वृषभ के चंद्र देव साझा संसाधनों, भावनाओं और पुराने मुद्दों को हल्का करते हैं। रात में मिथुन के चंद्रदेव सीखने के लिए नई उम्मीद जगाते हैं। वृश्चिक राशि आत्म-मूल्य और भावनात्मक जरूरतें समझने में मदद करती है।
 बुध देव आपके बोलचाल को सहज और संतुलित रखते हैं।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: सुबह मन हल्का करें; रात में अपना दृष्टिकोण बढ़ाएं।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सुबह वृषभ के चंद्र देव रिश्तों पर ध्यान दिलाते हैं और भावनात्मक संतुलन देते हैं। रात में मिथुन राशि साझा धन, गहरे भाव और भीतर की हीलिंग को सक्रिय करती है। सूर्य, मंगल और शुक्र देव आपकी ही राशि में रहकर आकर्षण, ऊर्जा और अंतर्ज्ञान बढ़ाते हैं। बुध देव खुद को समझने में सहायक हैं।

  • शुभ रंग: बरगंडी
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: सुबह सहयोग रखें; रात में गहराई को अपनाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    